AntGamer розробляє монітор з частотою оновлення 1000 Гц

Китайська компанія AntGamer тизерить монітор з частотою оновлення 1000 Гц, що вийде у 2026 році. Він використовуватиме TN-панель та отримає технології локального затемнення й вставки чорної рамки (BFI), повідомляє Tom's Hardware.

Тизер релізу нового монітора відбувся під час офіційної презентації іншого ігрового монітора для кіберспортсменів від кіберспортивного підрозділу Ant Esports — ANT257PF, — з частотою оновлення 750 Гц. Наразі інших подробиць щодо монітора з частотою 1000 Гц немає.

На додачу до цього, AntGamer разом з AMD підготували матеріал про монітори з надвисокою частотою оновлення для кіберспорту при 1000 fps. У ньому зазначено, що такого результату можна досягти в іграх на кшталт Counter-Strike та PUBG.

Інші слайди показують, що для надшвидкого відгуку потрібні краща передача сигналу, нові матеріали на основі аморфного кремнію та зміни в будові дисплея.

Більша частина презентації була зосереджена на ANT257PF з частотою 750 Гц, проте ці технології ймовірно застосують й у майбутньому моніторі.

Крім китайських компаній подібні технології починають використовувати й більш відомі бренди. Зокрема раніше цього року панель з частотою оновлення 720 Гц представила LG Displays. Згодом цю панель використала ASUS для монітора ROG Swift OLED PG27AQWP-W.