Anker відкликає понад мільйон павербанків через вибухи та займання

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Понад мільйон павербанків Anker PowerCore 10000 моделі A1263 відкликають через проблему з літієвим акумулятором, що призводить до "перегріву, який створює загрозу пожежі та опіків для споживачів".

Як йдеться на сайті Комісії США з безпеки споживчих продуктів (USCPSC), загалом Anker відкличе близько 1 158 000 павербанків. До таких дій компанія вдалася внаслідок неодноразових повідомлень про дефекти PowerCore 10000.

USCPSC також повідомляє, що компанія Anker отримала 19 повідомлень про пожежі та вибухи. Серед них два повідомлення про незначні опіки, що не потребують медичної допомоги, та 11 повідомлень про пошкодження майна на загальну суму понад $60 700.

Відкликання продукції відбувається лише у США та стосовно павербанків, виготовлених між 1 січня 2016 року та 30 жовтня 2019 року, та які були продані між 1 червня 2016 року та 31 грудня 2022 року.

Однак, аби переконатися, що ваш павербанк не є вибухонебезпечним, ви можете перевірити його номер на нижній панелі. Проблеми виникають лише з моделлю A1263.