Оборонна компанія Anduril залучила $2,5 млрд інвестицій при оцінці $30,5 млрд

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Оборонна технологічна компанія Anduril оголосила про залучення $2,5 млрд у раунді серії G, головним інвестором якого виступив фонд Founders Fund, вклавши $1 млрд — найбільшу суму у своїй історії. Як повідомили представники компанії виданню TechCrunch, до інвестування приєдналися й чинні акціонери.

У результаті нового раунду оцінка Anduril зросла вдвічі — до $30,5 млрд. Попит на акції суттєво перевищив пропозицію: інвестиційний раунд був перепідписаний більш ніж у вісім разів.

Компанія, яка розробляє автономні системи озброєння та програмне забезпечення для їхнього управління, відзвітувала про подвоєння доходів у 2024 році — до близько $1 млрд.

Додатковим поштовхом для зростання стало те, що армія США передала Anduril контракт на розробку нових AR/VR-шоломів для військових, який раніше належав Microsoft і мав загальний бюджет $22 млрд.

Цей контракт настільки важливий, що співзасновник Anduril Палмер Лакі навіть публічно помирився з Meta, адже обидві компанії тепер співпрацюють у межах цього проєкту.

Якщо ви, раптом, не знали, то Палмер Лакі заснував Anduril у 2017 році. Компанія розробляє передові системи для армії та урядових структур, зокрема автономні дрони, системи спостереження, сенсори та програмне забезпечення на базі штучного інтелекту. За останні роки Anduril уклала державні контракти на суму понад $6 млрд у різних країнах.