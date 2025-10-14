Anduril та Meta представили ШІ-гарнітуру EagleEye для військових

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Компанія Anduril, яка займається розробкою військових технологій, у партнерстві з Meta представила першу систему змішаної реальності (MR) на базі штучного інтелекту для військових — EagleEye.

EagleEye вбудовуватимуть у шоломи солдатів. Система допомагає рівномірно розподілити вагу, зменшує розмір звичайних окулярів нічного бачення та вирівнює датчики по центру ваги військового. Завдяки цьому EagleEye стане стандартною технологією для виконання завдань у військових операціях.

"Ми не хочемо давати військовослужбовцям новий інструмент — ми даємо їм нового товариша по команді", — сказав Палмер Лакі, засновник Anduril. "Ідея про партнера на основі штучного інтелекту, вбудованого у ваш дисплей, уявлялася десятиліттями. EagleEye — це перший випадок, коли це стало реальністю".

EagleEye дозволяє командувати місіями за допомогою високоякісного, спільного 3D-столу. Оператори можуть репетирувати місії, координувати рухи та інтегрувати прямі відеопотоки, закріплені на місцевості.

Anduril відзначає, що HUD покращує огляд оператора, накладаючи цифрову інформацію на реальний світ, надаючи важливу контекстну інформацію. EagleEye включає оптично прозорий денний HUD та цифровий нічний HUD, кожен з яких спеціально розроблений для свого середовища.

Система відстеження "синіх сил" дозволяє військовим точно знати розташування своїх товаришів — наприклад, у будівлі чи на конкретному поверсі, а не лише бачити їх як точки на 2D-карті. Завдяки мережі розподілених датчиків Lattice від Anduril дані з усього поля бою збираються в реальному часі, що дозволяє операторам виявляти та відстежувати загрози навіть при перешкодах для прямої видимості.

Крім того, EagleEye також забезпечує балістичний захист для пом'якшення вибухової хвилі. Ще система має датчик заднього та бічного огляду, просторовий звук та радіочастотне виявлення.

На додачу до цього, використовуючи EagleEye, оператори зможуть керувати безпілотними літальними апаратами (БПЛА), викликати вогневу підтримку та керувати іншими робототехнічними союзниками. Мережа Lattice mesh забезпечує стійке командування та управління в умовах обмеженого, деградованого, періодичного або обмеженого середовища (DDIL).