Android почне автоматично зберігати та відновлювати налаштування захисту від крадіжки

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google додала можливість автоматичного резервного копіювання та відновлення налаштувань Theft Protection на Android, повідомляє Android Authority.

Раніше користувачам доводилося вручну включати ці функції після скидання телефону до заводських налаштувань або при переході на новий пристрій.

Тепер при відновленні резервної копії всі параметри захисту від крадіжки, включно з Theft Detection Lock, Offline Device Lock, Remote Lock та іншими, будуть відновлюватися автоматично. Це дозволяє не лише заощадити час, але й гарантує, що пристрій залишатиметься захищеним без додаткових налаштувань.

Функція з’явиться у вересневому оновленні Play Services версії v25.34. Воно включає резервне копіювання даних додатків, мереж Wi-Fi та інших системних налаштувань, і тепер до цього списку приєднався Theft Protection. Оновлення зʼявиться поступово, тому деякі пристрої отримають його раніше за інші.

Це оновлення спрощує перенесення даних на новий телефон або відновлення після скидання, роблячи процес зручнішим і безпечнішим, при цьому користувачі можуть зберігати важливі налаштування без загрози втрати захисту пристрою.