Google планує додати в Android 17 аналог Apple Handoff

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Google працює над новою системною функцією Task Continuity, яка дозволить безшовно продовжувати роботу між Android-пристроями. Користувачі зможуть почати задачу на смартфоні та миттєво відновити її на планшеті чи ПК без додаткових застосунків, пише Android Authority.

Досі подібний досвід був фактично ексклюзивом Apple. Її функція Handoff дозволяє переходити між iPhone та Mac у межах єдиної екосистеми. У світі Android же рішення на кшталт Phone Link від Microsoft виявилися обмеженими та незручними — вони працюють лише в одному напрямку й потребують спеціального коду для інтеграції.

Google планує усунути ці проблеми, об’єднавши Android і ChromeOS у спільну платформу. Це дасть змогу інтегрувати Task Continuity безпосередньо у фреймворк Android і створити єдиний API для розробників та виробників пристроїв.

Завдяки цьому досвід стане максимально простим. Наприклад, користувач читає документ у Chrome на телефоні, а потім відкладає його. На панелі планшета з’являється іконка із цією сесією, і натиснувши на неї, можна миттєво відновити документ у тому ж місці вже на іншому пристрої.

Функція працюватиме в обидва боки та не вимагатиме сторонніх застосунків чи спеціальних модифікацій від виробників.

Хоча перші згадки про Task Continuity вже з’явилися в коді Android 16, повноцінний запуск, за оцінками, відбудеться лише з релізом Android 17 у 2026 році.