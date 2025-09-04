Google випустила Android 16 QPR1 для смартфонів Pixel з редизайном Material 3 Expressive

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Google почала розгортання оновлення Android 16 QPR1 для смартфонів Pixel, яке приносить масштабний редизайн інтерфейсу Material 3 Expressive. Оновлення виходить у межах вересневого Feature Drop та містить патч безпеки за вересень 2025 року, повідомляє 9to5Google.

Серед змін — оновлений екран блокування, де дата, день тижня та погода тепер розташовані під великим годинником або праворуч від нього, а також перероблені іконки статус‑бара з новим порядком Wi‑Fi та мобільного сигналу. Панель швидких налаштувань отримала можливість змінювати розмір плиток і відображати до 16 елементів на сторінці, а кнопки Bluetooth та режимів тепер можна швидко вмикати/вимикати свайпами.

Повзунок гучності, як і яскравість, отримали нову форму та яскравіші кольори. Тепер у сповіщеннях зліва відображається іконка програми, а не тематичний логотип. Коли ви відсуваєте сповіщення, інші у списку "тонко реагують на ваше перетягування".

Pixel Launcher зменшив блок At a Glance, додавши ще один рядок іконок, оновив пошуковий рядок і отримав нову кнопку доступу до ШІ‑режиму. Меню Wallpaper & style дозволяє застосовувати п’ять форм і кольорів, ефекти погоди (туман, дощ, сніг, сонце) та налаштовувати форму й товщину шрифту годинника.

Оновлення Android 16 QPR1 доступне для Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, 8 Pro, 8a, Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold та 9a.