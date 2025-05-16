Американські компанії створять в ОАЕ найбільший за межами США ШІ-кампус дата-центрів

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Білий дім повідомив про нову співпрацю між Сполученими Штатами та Об’єднаними Арабськими Еміратами — країни спільно реалізують масштабний проєкт штучного інтелекту, який стане найбільшим у своєму роді за межами США. Про це пише CNBC.

Дата-центр в Абу-Дабі зведе еміратська компанія G42 у партнерстві з кількома американськими фірмами, повідомило Міністерство торгівлі. Комплекс матиме потужність 5 гігаватів і займатиме територію близько 26 км².

Імена американських компаній поки не оприлюднюються. Але відом, що під час візиту президента Дональда Трампа до ОАЕ в країні перебували генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг, керівник OpenAI Сем Альтман, глава SoftBank Масайосі Сон і президент Cisco Джіту Патель.

"Американські компанії забезпечуватимуть роботу дата-центрів в ОАЕ та надаватимуть хмарні сервіси під управлінням США по всьому регіону", — зазначив міністр торгівлі Говард Лутнік.

За його словами, угода передбачає суворі заходи безпеки, щоб уникнути витоку технологій зі США.

Проєкт став частиною ширшої поїздки Трампа на Близький Схід, під час якої він зустрівся з керівниками держав і оголосив про низку нових угод.

Перший етап ініціативи передбачає запуск дата-центру ШІ з потужністю 1 гігават.

Президент ОАЕ шейх Мохамед бін Заїд Аль Нагаян, який разом із Трампом взяв участь у презентації проєкту, підкреслив, що ця співпраця зміцнює позиції регіону як провідного центру інноваційних досліджень і сталого розвитку.