Через понад 10 років після виходу на ПК — Euro Truck Simulator 2 та American Truck Simulator вийдуть на консолях

Чеська студія SCS Software під час Future Games Show на Gamescom 2025 оголосила, що American Truck Simulator та Euro Truck Simulator 2 нарешті з'являться на PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

Наразі студія не оголошує, коли саме ігри з'являться на нових платформах, проте вони вже мають сторінки у магазинах Sony та Microsoft, де гравці можуть додати їх у бажане. Також SCS Software поки що не розкриває будь-які інші подробиці портів.

Did you catch our exclusive teaser at @FutureGamesShow? ✨🚛



Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator will be coming to @PlayStation 5 & @Xbox Series X|S 🎮



We can't wait to welcome you on the road. Wishlist now & stay tuned for more info 👉 https://t.co/DF2BAKZ5Wt pic.twitter.com/XldDy83dkH — SCS Software (@SCSsoftware) August 20, 2025

American Truck Simulator вийшла на ПК, Linux та MacOS майже 10 років тому — у лютому 2016 року. Гра дозволяє відчути силу легендарних американських вантажівок та доставляти різноманітні вантажі по сонячній Каліфорнії, піщаній Неваді, Великому Каньйону штату Аризона та інших регіонах США.

Водночас Euro Truck Simulator 2 вийшла ще раніше — у жовтні 2012 року. У цьому симуляторі гравцям належить подорожувати Європою та доставляти важливі вантажі у десятки міст, паралельно досліджуючи власну витривалість, навички та швидкість.

Гравцям на консолях навряд варто очікувати великих змін. Версії для PlayStation та Xbox, ймовірно, отримають лише кращу оптимізацію та підтримку геймпадів. Водночас фанати серії очікують, що робота над оптимізацією для консолей матиме позитивний вплив і на версію для комп'ютерів.

Також гравців турбує підтримка модів. Для багатьох достатньо базової версії гри, але чимала аудиторія вважає модифікації важливою частиною American Truck Simulator та Euro Truck Simulator 2. Наразі SCS Software не дає жодних подробиць.