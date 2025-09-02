Українська правда
AMD готує два нових процесори Ryzen

AMD готує два нових процесори Ryzen
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
2 вересня, 19:04
AMD ймовірно працює над двома новими центральними процесорами лінійки Ryzen — AMD Ryzen 5 9500F та Ryzen 7 9700F. Як повідомляє Insider Gaming, обидва чипи засвітилися в онлайн-магазині Shop BLT.

Обидва процесори Granite Ridge призначені для сокета AM5 й працюватимуть зі сучасними материнськими платами. З-поміж іншого магазин розкриває, що AMD Ryzen 5 9500F матиме 6 ядер, 12 потоків та максимальну частоту 5,0 Гц, а також 38 МБ кеш-пам'яті та 65 Вт TDP.

Другий процесор, AMD Ryzen 7 9700F, згідно з Shop BLT, отримає 8 ядер та 12 потоків і 65 Вт TDP. Інші подробиці, як-от частота, не вказані. Єдиним додатковим вказівником є "F" у назвах, що означає відсутність інтегрованої графіки.

На сайті Shop BLT процесор AMD Ryzen 5 9500F має вказану вартість $217, а Ryzen 7 9700F — $294. Найімовірніше, точна ціна та повний список характеристик стануть відомі лише після офіційного анонсу, про який компанія поки не повідомляє й утримується від коментарів.

Залізо AMD Ryzen 5 9500F Ryzen 7 9700F
