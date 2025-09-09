AMD додала підтримку технології FSR 4 для покращення зображення у понад 85 іграх

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

AMD оголосила про розширення підтримки технології ШІ-апскейлінгу та генерації кадрів FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) у оновленні Adrenalin 25.9.1. Тепер її можна ввімкнути у більшості ігор з підтримкою FSR 3.1 на DirectX 12, а офіційний список сумісних тайтлів перевищив 85.

FSR 4, представлена разом із відеокартами серії Radeon RX 9000 у березні, є прямим конкурентом NVIDIA DLSS 4. Використовуючи алгоритми машинного навчання, вона прогнозує та відновлює втрачені пікселі при рендерингу у нижчій роздільній здатності, забезпечуючи високу продуктивність і чітке зображення, близьке до нативного.

У більшості ігор на FSR 3.1 нову версію можна активувати через перемикач в AMD Software: Adrenalin Edition, що дозволяє драйверу замінити реалізацію FSR 3.1 на FSR 4.

Серед ігор, які вже отримали підтримку — Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, F1 25, Horizon Forbidden West, Mortal Kombat 1, Call of Duty: Black Ops 6, God of War Ragnarok, Final Fantasy XVI та The Last of Us Remaster.