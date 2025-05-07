Amazon представила робота Vulcan, який відчуває дотик

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Amazon представила сортувального робота Vulcan, здатного відчувати дотик. Це стало можливим завдяки поєднанню новітніх розробок у сфері робототехніки, інженерії та ШІ. Тактильні відчуття забезпечує спеціальний маніпулятор із сенсорами зворотного зв’язку.

Vulcan — це не перший промисловий робот Amazon, що виконує завдання з підйому та транспортування вантажів на складах. Раніше компанія вже застосовувала машини з візуальними системами та присосками для переміщення товарів, а також роботів, які перевозять візки з продукцією. Утім, завдяки здатності до тактильного зворотного зв’язку, Vulcan відкриває нові перспективи для складських операцій.

"Типовий робот є "німим та дурним", – каже директор Amazon з прикладних наук Аарон Парнесс. "У минулому, коли промислові роботи стикалися з несподіваним предметом, вони або аварійно зупинялися, або розбивалися об нього… Vulcan являє собою фундаментальний стрибок у робототехніці. Він не просто бачить світ, він його відчуває, що дає йому можливості, які до цього часу були неможливими для роботів Amazon".

У сортувальних центрах Amazon товари зберігаються в капсулах, обтягнутих тканиною, які поділені на невеликі відсіки. Кожен з них вміщує до десяти одиниць товару. Через обмежений простір, розміщення або вилучення предметів було складним завданням для традиційних роботів, яким бракує людської спритності. Проте Vulcan, завдяки тактильному зворотному зв’язку, здатен легко керувати об’єктами в тісних відсіках, ефективно оптимізуючи простір.

Як пояснює Amazon, Vulcan має "інструмент на кінці руки", який "нагадує лінійку прикріплену до випрямляча для волосся" у парі з датчиками зворотного зв'язку, які повідомляють йому, наскільки сильно він штовхає чи тримає товар. Завдяки цьому робот може залишатися нижче точки сили, в якій ризикує пошкодити інвентар.

Vulcan вже тестують у сортувальних центрах США та Німеччині. Там завдання робота полягає у комплектуванні та укладанні товарів у верхні ряди складських контейнерів. Ці контейнери розташовані на висоті близько 2,4 метра, що несе загрозу для працівників, яким потрібно діставати до них по драбині. Загалом робот може підіймати та переміщати близько 75% від усіх предметів на складах та робити це зі швидкістю ефективних працівників.

Amazon також відзначає, що крім Vulcan, на складах компанії працює вже понад 750 тисяч різноманітних роботів, які допомагають з виконанням різних задач, як-от переміщенням важких посилок по складу або сортування. Нового ж робота планують активно запроваджувати в Європі та США протягом кількох наступних років.