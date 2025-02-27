Amazon представила нового асистента на базі штучного інтелекту Alexa Plus

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Amazon випускає оновлення зі штучним інтелектом Alexa Plus для голосового домашнього асистента. Його отримають майже усі пристрої з Alexa починаючи з Echo Show 8. Про це пише The Verge.

Amazon пояснює, що Alexa Plus — це система діагностики моделей, яка використовує власну модель Amazon Nova, а також моделі Anthropic. За словами компанії, вона обиратиме найкращу модель для кожної задачі.

Alexa Plus зможе вести діалог із користувачем, забронювати квитки на події або надіслати запрошення. При цьому функції керування розумним будинком, як-от управління освітленням або камерами, залишаться доступними. Amazon продемонструвала сценарій, де користувач може запитати Alexa, чи вигулював хтось собаку, і вона відповість, перевіривши записи з камер.

Тепер Alexa зможе знаходити пісні за приблизним описом чи мотивом, а також перемотувати фільм до конкретної сцени за її описом від користувача. Крім того, Amazon співпрацює з генератором пісень на базі штучного інтелекту Suno, щоб створювати пісні за запитом користувача.

Директор Amazon з роботи з Alexa, Мара Сігал, продемонструвала, що користувачі зможуть ділитися з Alexa нотатками, рецептами, електронними листами, інструкціями та фотографіями, на які асистент зможе посилатися пізніше. Наприклад, Сігал попросила Alexa прочитати документ житлової асоціації та проаналізувати її правила щодо сонячних панелей.

Alexa Plus буде доступна за підпискою вартістю $19,99 на місяць, але також буде включена до пакету Amazon Prime. Для Alexa Plus буде випущено окремий додаток.