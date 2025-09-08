Amazon випустить серіал за грою Life is Strange

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Amazon офіційно замовила екранізацію культової гри Life is Strange у форматі серіалу. Шоуранером, сценаристом і виконавчим продюсером виступить Чарлі Ковелл, відома за "Кінець ї***ого світу" / The End of the F***ing World та "Каос" / KAOS.

Amazon MGM Studios has greenlit Life is Strange, based on the critically acclaimed best-selling video game, straight to series from creator/showrunner Charlie Covell.



Square Enix, Story Kitchen, and LuckyChap set as producers. pic.twitter.com/r595wGEVRx — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) September 5, 2025

Проєкт створюється у співпраці зі Square Enix, Story Kitchen та LuckyChap, а виробництвом займається Amazon MGM Studios. Сюжет адаптує події першої гри: студентка-фотограф Макс виявляє здатність маніпулювати часом та рятує свою подругу дитинства Хлою. Разом вони розслідують зникнення однокурсниці, поступово відкриваючи темний бік рідного містечка та стикаючись із виборами, що можуть коштувати життя.

Life is Strange стала однією з найуспішніших наративних ігор останнього десятиліття, розійшовшись накладом понад 20 млн копій. Серіал вийде ексклюзивно на Prime Video.