Amazon випустить серіал за грою Life is Strange

Amazon офіційно замовила екранізацію культової гри Life is Strange у форматі серіалу. Шоуранером, сценаристом і виконавчим продюсером виступить Чарлі Ковелл, відома за "Кінець ї***ого світу" / The End of the F***ing World та "Каос" / KAOS.
Проєкт створюється у співпраці зі Square Enix, Story Kitchen та LuckyChap, а виробництвом займається Amazon MGM Studios. Сюжет адаптує події першої гри: студентка-фотограф Макс виявляє здатність маніпулювати часом та рятує свою подругу дитинства Хлою. Разом вони розслідують зникнення однокурсниці, поступово відкриваючи темний бік рідного містечка та стикаючись із виборами, що можуть коштувати життя.
Life is Strange стала однією з найуспішніших наративних ігор останнього десятиліття, розійшовшись накладом понад 20 млн копій. Серіал вийде ексклюзивно на Prime Video.