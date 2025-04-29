Amazon вивела на орбіту перші інтернет-супутники Kuiper, що складуть конкуренцію Starlink

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Amazon вивела на орбіту перші 27 супутників проєкту Kuiper, який має забезпечити глобальний супутниковий інтернет і стати конкурентом Starlink від SpaceX. Запуск здійснила ракета Atlas V компанії United Launch Alliance з космічного центру на мисі Канаверал, повідомляє Reuters.

Проєкт Kuiper передбачає створення сузір’я з 3236 супутників і є однією з найбільших інвестицій Amazon. Компанія планує почати надавати послуги наприкінці 2025 року, якщо встигне дотриматися графіка запусків. Відповідно до ліцензії, половина супутників має бути виведена на орбіту до середини 2026 року, однак аналітики допускають, що Amazon може попросити відстрочку.

Kuiper має забезпечити доступ до інтернету у важкодоступних регіонах. У 2023 році Amazon вже випробувала прототипи супутників і представила споживчі термінали для підключення до мережі, вартість яких становить менше ніж $400.

На ринку супутникового інтернету компанія змагатиметься не лише зі Starlink, який має понад 5 мільйонів користувачів у 125 країнах, а й з великими телекомунікаційними американськими операторами, такими як AT&T та T-Mobile.