Сем Альтман вважає, що наявні пристрої не дають розкрити весь потенціал ШІ

Головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман вважає, що наявні пристрої, як-от комп'ютери та телефони, не можуть сповна розкрити потенціал штучного інтелекту. Про це він розповів під час появи на подкасті People by WTF, пише Windows Central.

Альтман каже, що моделі штучного інтелекту наступного покоління вимагатимуть більш досконалого обладнання, аби розкрити повний потенціал. Він очікує, що у майбутньому пристрої будуть схожі на передові технології, які можна зустріти у науково-фантастичних фільмах.

"Однією з речей, яка, на мою думку, буде визначати різницю між штучним інтелектом та тим, як ми раніше використовували комп'ютери та технології, є те, що ви дійсно хочете, щоб штучний інтелект мав якомога більше контексту, виконував за вас різні завдання та був проактивним. Комп'ютер або телефон, як ви знаєте, можна ввімкнути або вимкнути. Він лежить у вашій кишені або у вашій руці, і ви ним користуєтеся. Але ви можете хотіти, щоб ШІ був вашим супутником протягом усього дня і по-різному сповіщав вас, коли може щось зробити, щоб допомогти вам, або коли є щось дійсно важливе, про що вам потрібно знати, або нагадував вам про те, що ви сказали, що потрібно зробити раніше протягом дня. І я вважаю, що нинішні форми комп'ютерів не зовсім підходять для цього", — розповів Альтман.

У цьому питанні OpenAI не стоїть на місці. Раніше цього року розробник ChatGPT оголосив про партнерство з колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом над окремим пристроєм для штучного інтелекту. Заразом компанія розглядала можливість створити навушники, який даватиме користувачам доступ до ШІ весь час.