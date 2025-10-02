Сем Альтман пояснив потребу OpenAI в інвестиціях та відреагував на критику Sora 2

Гендиректор OpenAI Сем Альтман у дописі на X пояснив, що головна мета компанії — створення AGI та використання штучного інтелекту для наукових відкриттів, а запуск комерційних продуктів і функцій — це спосіб одночасно демонструвати прогрес і залучати ресурси для масштабних досліджень.
Альтман відповів на критику користувачів, спрямовану на його заяви про потребу у $7 трлн інвестицій та 10 ГВт енергії для створення ШІ, який зможе допомогти у лікуванні раку. Водночас OpenAI готує новий додаток для перегляду згенерованих відео, який конкуруватиме з TikTok та запускає нову модель генерації відео Sora 2.
"Ми переважно потребуємо капітал, щоб створити ШІ, здатний робити науку, і фактично майже всі наші дослідження спрямовані на AGI. Але водночас добре показувати людям нові технології та продукти, які викликають посмішку, і заробляти трохи грошей, враховуючи великі витрати на обчислення", — написав Альтман.
Він також нагадав, що у 2022 році запуск ChatGPT також викликав скепсис: користувачі запитували, навіщо потрібен цей продукт і де AGI.
"Реальність сповнена нюансів, коли йдеться про оптимальні траєкторії розвитку компанії", — додав Альтман.
OpenAI останнім часом балансує між довгостроковими амбіціями зі створення AGI та практичними кроками для монетизації продуктів. Паралельно компанія веде переговори з інвесторами й урядами щодо фінансування масштабних проєктів, які потребують потужних дата-центрів і колосальних обчислювальних ресурсів. До речі, нещодавно OpenAI стала найдорожчим стартапом у світі досягнувши капіталізації у $500 млрд.