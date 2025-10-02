Сем Альтман пояснив потребу OpenAI в інвестиціях та відреагував на критику Sora 2

Гендиректор OpenAI Сем Альтман у дописі на X пояснив, що головна мета компанії — створення AGI та використання штучного інтелекту для наукових відкриттів, а запуск комерційних продуктів і функцій — це спосіб одночасно демонструвати прогрес і залучати ресурси для масштабних досліджень.

i get the vibe here, but...



we do mostly need the capital for build AI that can do science, and for sure we are focused on AGI with almost all of our research effort.



it is also nice to show people cool new tech/products along the way, make them smile, and hopefully make some… https://t.co/bcCUmXsloP — Sam Altman (@sama) October 1, 2025

Альтман відповів на критику користувачів, спрямовану на його заяви про потребу у $7 трлн інвестицій та 10 ГВт енергії для створення ШІ, який зможе допомогти у лікуванні раку. Водночас OpenAI готує новий додаток для перегляду згенерованих відео, який конкуруватиме з TikTok та запускає нову модель генерації відео Sora 2.

"Ми переважно потребуємо капітал, щоб створити ШІ, здатний робити науку, і фактично майже всі наші дослідження спрямовані на AGI. Але водночас добре показувати людям нові технології та продукти, які викликають посмішку, і заробляти трохи грошей, враховуючи великі витрати на обчислення", — написав Альтман.

Він також нагадав, що у 2022 році запуск ChatGPT також викликав скепсис: користувачі запитували, навіщо потрібен цей продукт і де AGI.

"Реальність сповнена нюансів, коли йдеться про оптимальні траєкторії розвитку компанії", — додав Альтман.

OpenAI останнім часом балансує між довгостроковими амбіціями зі створення AGI та практичними кроками для монетизації продуктів. Паралельно компанія веде переговори з інвесторами й урядами щодо фінансування масштабних проєктів, які потребують потужних дата-центрів і колосальних обчислювальних ресурсів. До речі, нещодавно OpenAI стала найдорожчим стартапом у світі досягнувши капіталізації у $500 млрд.