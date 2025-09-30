Alphabet виплатить Трампу $22 млн для врегулювання позову проти YouTube

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Alphabet виплатить $22 млн Дональду Трампу за мировою угодою у справі про блокування його YouTube-акаунта після заворушень 6 січня 2021 року в Капітолії. Інші позивачі отримають ще $2,5 млн, які буде розподілено між ними, пише WSJ.

Трамп подав цей позов ще у 2021 році разом зі схожими позовами проти Twitter (нині X після придбання Ілоном Маском) та Facebook, стверджуючи, що блокування порушило його права на свободу слова. Раніше Twitter виплатив йому близько $10 млн, а Meta погодилася на врегулювання в розмірі $25 млн.

Угода з Alphabet відбулася невдовзі після того, як компанія надіслала листа юридичному комітету Палати представників, у якому розкритикувала тиск уряду щодо модерації контенту. Також Alphabet оголосила, що YouTube відкриє шлях до відновлення акаунтів, які раніше були заблоковані за поширення дезінформації про COVID-19 чи вибори.

Кошти від Alphabet підуть до благодійної організації Trust for the National Mall і будуть використані для будівництва бальної зали, яку Трамп зводить у Білому домі. Подібним чином були спрямовані й гроші від угоди з Meta.

Цього літа Paramount також врегулювала позов із Трампом, пов’язаний зі звинуваченнями у спотворенні інтерв’ю з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Тоді компанія виплатила $16 млн. Невдовзі після цього Федеральна комісія зі зв’язку схвалила продаж Paramount студії Skydance за $8 млрд.