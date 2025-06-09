Alibaba і Tencent тимчасово вимкнули свої чат-боти з ШІ через вступні іспити в Китаї

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У Китаї під час проведення щорічного національного вступного іспиту до університетів "гаокао" найбільші технологічні компанії, зокрема Alibaba та Tencent, тимчасово обмежили роботу своїх чат-ботів зі штучним інтелектом. Зокрема, у застосунках Qwen, Yuanbao та Kimi не працює розпізнавання зображень, щоб учні не могли списувати, пише Bloomberg.

Ці обмеження діють протягом кількох днів, коли по всій країні проходять іспити. На запити користувачів чат-боти відповідають, що функції тимчасово недоступні "з метою забезпечення справедливості іспитів". Деякі сервіси, наприклад Doubao від ByteDance, також відмовляються обробляти фотографії, які не відповідають "встановленим правилам".

"Гаокао" — це один із найважливіших іспитів у Китаї. Від його результатів залежить, чи зможе учень вступити до хорошого університету. Щороку іспит складають понад 13 мільйонів школярів. Через це багато родин витрачають великі гроші на підготовку: наймають репетиторів, купують навчальні матеріали, а дехто навіть намагається обдурити систему. Щоб цього не сталося, іспити проходять під жорстким контролем: телефони та інші пристрої заборонені, а за учасниками уважно стежать.

Розвиток штучного інтелекту вносить нові виклики до цього процесу. Завдяки ШІ учні можуть отримати відповіді на складні завдання лише за фото, що створює загрозу академічній доброчесності. У відповідь Міністерство освіти Китаю нещодавно оприлюднило нові вказівки. Наприклад, учнів слід навчати використовувати ШІ змалку, але їм заборонено здавати як відповіді контент, створений ШІ.

Технологічні компанії показали, що готові допомагати державі у боротьбі за чесну освіту. Хоча обмеження тимчасові й сервіси відновлять після іспитів, ця ситуація показує, як швидкий розвиток штучного інтелекту змінює навчання і вимагає нових правил.