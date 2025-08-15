Албанія хоче використати штучний інтелект для керування державою

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що країна може використати штучний інтелект для боротьби з корупцією, підвищення прозорості та навіть керування цілими міністерствами, пише Politico.

Під час липневої пресконференції він припустив, що одного дня в Албанії може з’явитися міністерство, яке повністю працюватиме під керуванням ШІ, без непотизму та конфліктів інтересів. Рама також висловив ідею, що місцеві розробники могли б створити модель ШІ, "обрану" міністром, а в перспективі країна могла б мати уряд і прем’єра, сформованих повністю зі штучного інтелекту.

Хоча жодних офіційних кроків у цьому напрямку ще не зроблено, Рама закликав серйозно розглянути таку можливість.

Колишній політик правлячої партії та письменник Бен Блуші підтримав ідею, заявивши, що ШІ-уряди цілком можливі та можуть радикально змінити уявлення про демократію. На його думку, якщо державні послуги може ефективно надавати штучний інтелект, немає сенсу обирати між людськими кандидатами. Блуші наголосив, що ШІ не робить помилок, не потребує зарплати, його неможливо підкупити й він працює безперервно.

Албанія давно бореться з масштабною корупцією, яка охоплює всі сфери життя, включно з політикою. Правляча партія неодноразово ставала фігурантом корупційних справ, а багато чиновників були звинувачені та засуджені. Нині лідер опозиції Салі Беріша перебуває під судом за корупційними звинуваченнями, а колишній прем’єр і президент Ілір Мета відбуває покарання у в’язниці.

За словами Рами, впровадження ШІ в управління може стати не лише технологічним проривом, а й важливим кроком на шляху Албанії до вступу в ЄС.