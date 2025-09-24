Ajax Systems відкрила лабораторію конструювання та робототехніки в КПІ

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Ajax Systems відкриває лабораторію Mechanical Design & Robotics Lab разом з Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського (КПІ). Це вже п'ята лабораторія, відкрита у межах ініціативи Ajax Next.

Простір розташований на Приладобудівному факультеті КПІ та розрахований на 20 робочих місць. Тут є зона проєктування з комп'ютерною технікою для аудиторної роботи та майстерня для розробок макетів.

Обладнання, як-от токарні та фрезерні верстати, робототехнічні системи та вимірювальні прилади, дозволяють вивчати конструювання, робототехніку та здобувати практичні навички. Також у лабораторії доступні студентські розробки з попередніх інтернатур, як-от робот-маніпулятор для переміщення предметів за програмованою траєкторією.

"Я сам навчався у стінах КПІ, і для мене символічно відкрити тут нову лабораторію. Ми хочемо, щоб молоді люди починали створювати якомога раніше. І для винаходу потрібні не лише знання й бажання, а й ресурси. У Ajax Systems ми віримо, що меж для розвитку не існує, і будемо надалі підтримувати молоді таланти, аби вони після навчання могли реалізувати себе. Головне - створюйте, не дивлячись ні на що", — сказав Олександр Конотопський, голова наглядової ради та засновник Ajax Systems

У лабораторії буде працювати окрема команда з викладачів, інженерів та адміністраторів. З ними на постійному звʼязку будуть знаходитись фахівці компанії для навчання роботі з обладнанням та постійного розвитку студентських проєктів.

Простір відкритий для усіх студентів університету. Крім навчання лабораторію також використовуватимуть для проведення майстер-класів з робототехніки, автоматизації, метрології, оптики, практичні заняття та програми стажування від Ajax Systems.

Уже в листопаді 2025 року студенти зможуть долучитися до першої програми за напрямом Mechanical Engineering.