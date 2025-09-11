AirPods Pro 3 постачатимуться без кабелю USB-C у коробці

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Apple випустила AirPods Pro 3 без кабелю USB‑C у комплекті, тож для заряджання знадобиться власний кабель або бездротова зарядка, пише 9to5Mac.

На сторінці технічних характеристик компанія прямо вказує: "USB‑C Charge Cable продається окремо". Багатьох це вже не здивує, адже останніми роками Apple дедалі рідше комплектує пристрої кабелями та адаптерами, пояснюючи це екологічними міркуваннями. Водночас така практика інколи стає предметом судових позовів, і в окремих країнах компанію зобов’язували надавати покупцям кабель чи блок живлення безплатно.

Для тих, хто планує купити AirPods Pro 3, важливо заздалегідь переконатися, що під рукою є сумісний кабель або бездротовий зарядний пристрій, інакше доведеться докупити аксесуар.

Нагадаємо, AirPods Pro 3 отримали оновлений дизайн, новий чип H3, сенсор серцевого ритму та функцію перекладу у реальному часі. У США навушники зʼявляться 19 вересня, а в Україні — 26 вересня.