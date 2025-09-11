Українська правда
Усі розділи
Укр
Підтримати УП
Межа Новини

AirPods Pro 3 постачатимуться без кабелю USB-C у коробці

AirPods Pro 3 постачатимуться без кабелю USB-C у коробці
Мирослав Трінько Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
11 вересня, 11:15
0

Apple випустила AirPods Pro 3 без кабелю USB‑C у комплекті, тож для заряджання знадобиться власний кабель або бездротова зарядка, пише 9to5Mac.

На сторінці технічних характеристик компанія прямо вказує: "USB‑C Charge Cable продається окремо". Багатьох це вже не здивує, адже останніми роками Apple дедалі рідше комплектує пристрої кабелями та адаптерами, пояснюючи це екологічними міркуваннями. Водночас така практика інколи стає предметом судових позовів, і в окремих країнах компанію зобов’язували надавати покупцям кабель чи блок живлення безплатно.

Для тих, хто планує купити AirPods Pro 3, важливо заздалегідь переконатися, що під рукою є сумісний кабель або бездротовий зарядний пристрій, інакше доведеться докупити аксесуар.

Нагадаємо, AirPods Pro 3 отримали оновлений дизайн, новий чип H3, сенсор серцевого ритму та функцію перекладу у реальному часі. У США навушники зʼявляться 19 вересня, а в Україні — 26 вересня.

Навушники Apple AirPods Pro 3
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Український розробник представив додаток з безпрецедентним захистом даних
ШІ в традиційній економіці: АПК, медицина, фінанси
Контракт "18–24" у 5-й штурмовій: кар’єра, технології та мільйон гривень