AirPods Pro 3 із датчиками пульсу вийдуть до кінця 2025 року — Марк Гурман

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Apple планує представити третє покоління AirPods Pro до кінця 2025 року, повідомив Марк Гурман із Bloomberg у щотижневій розсилці Power On. Головною інновацією стане моніторинг частоти серцевих скорочень — технологія, яку компанія вже почала використовувати у Powerbeats Pro 2.

У Powerbeats Pro 2 для цього застосовуються оптичні сенсори, що випромінюють імпульси понад 100 разів на секунду, відстежуючи зміни кровотоку у вухах. Дані інтегруються з додатком Apple Health та іншими фітнес-сервісами. Якщо користувач одночасно носить Apple Watch, система автоматично переходить на дані з годинника, імовірно, так само працюватимуть і AirPods Pro 3.

За словами Гурмана, Apple готує низку інших осінніх оновлень: нові Apple Watch, нову гарнітуру Vision Pro та iPad Pro з чипом M5 та двома фронтальними камерами. Крім AirPods Pro 3, очікується оновлення HomePod mini та Apple TV.

Окрім датчика пульсу, нові навушники можуть отримати поліпшене активне шумозаглушення, кращу якість звуку та зміни в дизайні. Поточне покоління AirPods Pro 2 дебютувало у вересні 2022 року, а у 2023-му отримало версію з USB-C портом для заряджання кейсу та кількома незначними оновленнями.

Нагадаємо, Apple зараз також працює на складаним iPhone. Смартфон матиме чотири камери, Touch ID та дисплей без помітної складки. Реліз новинки відбудеться у 2026 році.