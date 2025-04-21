Закони в ОАЕ писатиме штучний інтелект

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про інтеграцію технологію штучного інтелекту у процес законотворчості. Уряд уже затвердив створення нового державного органу під назвою Управління регуляторного інтелекту. Про це пише Financial Times.

Проєкт передбачає автоматичний аналіз чинних законів, баз даних судових рішень, держпослуг та соціально-економічних наслідків правових норм. На основі цього система регулярно пропонуватиме зміни до законів. За очікуваннями уряду, це прискорить процес на 70%.

"Це змінить спосіб, у який ми створюємо закони — буде швидше й точніше", — заявив прем'єр-міністр Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Рашид Аль Мактум.

За словами дослідників, це перша спроба залучити штучний інтелект не лише для аналізу законодавчих документів, а й для їх написання. Водночас фахівці попереджають про типові для ШІ ризики: складність інтерпретацій та галюцинації. Також поки невідомо, які саме моделі планують використовувати в ОАЕ.

Науковці Оксфордського інституту інтернету зазначають, що ОАЕ через свою авторитарність мають перевагу над демократичними країнами. Це дозволяє їм швидше приймати такі рішення.