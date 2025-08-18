Ставки на штучний інтелект стають новим трендом серед гравців

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У фінансовому світі з'явився новий тренд — ставки на моделі штучного інтелекту. Тенденція особливо помітна на платформі фінансових бірж та прогнозів Kalshi та ринку прогнозів на основі криптовалюти Polymarket, де гравці щомісяця ставлять мільйони доларів. Про це пише WSJ.

Ставки пов'язані з реальними подіями, як-от продуктивність моделей штучного інтелекту у різноманітних змаганнях та успіхом продуктів з використанням ШІ. Серед останніх подій, що викликали зацікавленість гравців, є реструктуризація підрозділу Meta Superintelligence Labs на чотири групи з ціллю створити ШІ, який перевершить людські когнітивні здібності.

Водночас конкурентний характер сфери штучного інтелекту приносить певні виклики ринку ставок. Зокрема жага компаній постійно залучати найкращих дослідників у галузі, як це останнім часом активно робить Meta, призводить до коливання на ринку ставок.

Також невизначеності у галузь додало слабке сприйняття останньої моделі Meta з відкритим кодом Llama 4. Попри це, ринок ставок на штучний інтелект продовжує зростати разом з інвестиціями у галузь та ростом попиту на ШІ-продукти.