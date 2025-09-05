Bose анонсувала нові QuietComfort Ultra з підтримкою lossless audio

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Bose представила друге покоління бездротових навушників QuietComfort Ultra, які компанія вперше показала майже два роки тому. Назва залишилась тією ж, але нова версія нарешті отримала підтримку lossless audio через USB-C, при цьому зберігся аналоговий роз’єм для тих, хто не завжди хоче використовувати бездротове підключення.

Навушники доступні для попереднього замовлення за ціною $449 — трохи дорожче за оригінальні $429. Очікується, що продажі розпочнуться 2 жовтня 2025 року. Модель буде доступна у чотирьох кольорах.

Батарея тепер працює до 30 годин з увімкненим шумозаглушенням. Режим Aware Mode автоматично посилює ANC, щоб глушити різкі гучні звуки. З увімкненим Immersive Audio з відстеженням голови навушники витримують до 23 годин. Якщо вимкнути шумозаглушення через додаток, час роботи можна збільшити до 45 годин.

Новий Cinema Mode створює ефект кінотеатру, розставляючи фонові звуки та роблячи діалоги чіткішими. Також покращено баси на високій гучності. Навушники ще автоматично вмикаються та підключаються до парного пристрою, а при знятті або складанні у чохол переходять у режим енергозаощадження.

QuietComfort Ultra підтримують Bluetooth 5.4 та кодеки SBC, AAC і Qualcomm AptX Adaptive. Користувачі Android можуть швидко підключатися через Google Fast Pair, а також користуватися Spotify Tap.