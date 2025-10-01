Adobe випустила Premiere для iPhone з ШІ-інструментами, підтримкою 4K HDR і бібліотекою контенту

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Adobe запустила мобільну версію Premiere для iPhone. Це перший реліз застосунку, про який компанія оголосила на початку вересня. Версія для Android поки в розробці.

Додаток безплатний та підтримує монтаж декількох доріжок з відео, музикою, текстом та ефектами. Користувачі отримали можливість редагувати у 4K HDR, автоматично створювати субтитри, регулювати колір, тіні та шум. Для відео, знятих на смартфон, доступна функція швидкого приглушення фонових звуків і підсилення діалогів.

Мобільний Premiere також отримав ШІ-функції на базі моделі Firefly, користувачі зможуть:

генерувати звукові ефекти за текстовим запитом або навіть наспівуванням;

створювати зображення й стікери;

перетворювати картинки на відео для плавних переходів.

Ці функції працюватимуть за системою кредитів. Водночас безплатно можна користуватися стоковою бібліотекою Adobe з фото, кліпами та аудіо.

Проєкти, створені на iPhone, можна перенести у десктопний Premiere через Adobe Cloud. Зворотна синхронізація — з ПК на мобільний застосунок — поки що не підтримується.

Запуск Premiere на iOS посилює конкуренцію на ринку мобільних редакторів відео, де вже працюють CapCut від ByteDance, Meta Edits, Captions та InVideo. Adobe розширює лінійку своїх мобільних продуктів, яка вже включає Photoshop і окремий додаток Firefly.