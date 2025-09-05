Відеоредактор Adobe Premiere вийде на iPhone та буде безплатним

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Adobe повідомила, що відеоредактор Premiere незабаром стане доступним на iPhone і буде безплатним. Реліз запланований на 30 вересня, а додаток уже має сторінку в App Store. Також компанія працює над версією для Android.

Додаток отримає багатодоріжковий таймлайн, схожий на настільну версію Premiere, з яскравими кольорами та різними аудіоформатами. Користувачі зможуть обрізати, нашаровувати та редагувати відео з точністю до кадру. Також будуть автоматичні субтитри зі стилізованим оформленням, необмежена кількість відео-, аудіо- та текстових шарів, підтримка 4K HDR і багато інших функцій.

Мобільний Premiere також отримає функції генеративного ШІ. Зокрема, інструмент Generative Sound Effects дозволить створювати звукові ефекти за допомогою текстових підказок або власного голосу. Функція Enhance Speech зробить записаний голос чистим і чітким.

Мобільний Premiere ще включатиме Adobe Firefly, який надає доступ до відео-, фото- та аудіоресурсів і дозволяє створювати власні елементи для відео за допомогою текстових підказок. Як і в настільній версії, користувачі зможуть використовувати матеріали Adobe Stock та шрифти Adobe Fonts.

Хоч додаток на iPhone буде безплатним, Adobe зазначає, що користувачам, які захочуть більше хмарного сховища та розширені функції генеративного ШІ, доведеться платити.

Нагадаємо, що раніше цього року Adobe також представила новий додаток Photoshop для смартфонів з підтримкою ШІ та інтеграцією з вебверсією. Спершу застосунок з'явився на iOS, а у червні вийшов і на Android.