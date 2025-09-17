Activision показала трейлер режиму Zombies для Call of Duty: Black Ops 7 з новими персонажами

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Activision представила перший кінематографічний трейлер режиму Zombies у грі Call of Duty: Black Ops 7. У ролику вперше показано повний склад персонажів, які братимуть участь у цьогорічній сюжетній лінії. Події частково розгортаються на карті Ashes of the Damned, де всі вісім героїв зустрічаються один з одним.

До оновленої команди входять: Григорій Вівер, доктор Елізабет Грей, майор Маккензі Карвер, Майя Агінальдо, Танк Демпсі, Такео Масакі, Микола Белінський та доктор Едвард Ріхтофен. Детальні біографії персонажів опубліковані у блозі на офіційному сайті Call of Duty.

Персонажі режиму Call of Duty: Black Ops 7 Zombies Activision

Трейлер не містить ігрового процесу, але демонструє візуальний стиль та атмосферу майбутнього режиму. Більше інформації про Zombies розробники планують розкрити наприкінці вересня під час заходу Call of Duty Next, який відбудеться 30 вересня.

Реліз Call of Duty: Black Ops 7, включно з режимом Zombies, запланований на 14 листопада 2025 року. Перед виходом гри, на початку жовтня, відбудеться відкрите бета-тестування, у якому зможуть взяти участь усі охочі.

Раніше Activision повідомила у своєму блозі, що косметичні предмети та зброя з Black Ops 6 не будуть перенесені до нової частини. Це рішення стало відповіддю на зауваження гравців щодо так званої "кризи ідентичності" серії.