Легше за MacBook Air: Acer випустила ультралегкий Swift 16 Air з процесорами Ryzen AI

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Acer анонсувала на виставці IFA 2025 у Берліні Acer ноутбук Swift 16 Air — один із найлегших 16‑дюймових ноутбуків на ринку. У версії з IPS‑екраном він важить лише 0,99 кг, що легше за 13-дюймовий MacBook Air, який важить 1,24 кг. Про це пише Engadget.

Модель з AMOLED‑панеллю важить 1,1 кг, але пропонує вищу роздільну здатність WQXGA+, частоту оновлення 120 Гц, повне покриття DCI‑P3 та яскравість до 400 ніт.

Модель оснащується процесорами AMD Ryzen AI 300‑ї серії з інтегрованою графікою Radeon 860M/840M/820M, підтримує функції Copilot+ PC у Windows 11, зокрема Recall, Click to Do та покращений пошук. Ноутбук має до 32 ГБ LPDDR5 оперативної пам’яті та накопичувач до 1 ТБ PCIe Gen4 SSD.

Доступні два варіанти дисплея з форматом 16:10:

WQXGA+ AMOLED (2880×1800), 120 Гц, яскравість 400 ніт, 100% DCI‑P3.

(2880×1800), 120 Гц, яскравість 400 ніт, 100% DCI‑P3. WUXGA IPS (1920×1200), 60 Гц, з більшою автономністю.

Час роботи від батареї — до 13 годин. В новинці є вебкамера на 2 Мп з ІЧ‑сенсором і шторкою, два мікрофони, стереодинаміки, Wi‑Fi 6E та Bluetooth 5.4. Щодо портів, то це 2×USB‑C, 1×USB‑A та HDMI 1.4.

Swift 16 Air вийде у листопаді в Європі, на Близькому Сході та в Африці у чотирьох кольорах (Light Silver, Fresh Blue, Steel Gray, White). Ціна питання — від €999.