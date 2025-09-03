Acer показала стильні монітори у співпраці з японською дизайнерською компанією Amadana

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Acer у співпраці з японською дизайнерською компанією Amadana, яку виробник техніки придбав минулого року, представила нову лінійку моніторів. Вони виділяються стильним дизайном. Про це повідомляє The Verge.

27-дюймовий монітор 27ARTO P1 товщиною лише 8 мм і 16-дюймовий портативний 16APM1QJ вагою 0,6 кг надійдуть у продаж у Європі, на Близькому Сході та в Африці в першому кварталі 2026 року. Ціна — €169 і €119 відповідно.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Технічні характеристики моніторів не надто вражають — вони використовують IPS-панель з роздільною здатністю 1080p, яскравістю всього 250 ніт та частотою оновлення 144 Гц у 27ARTO P1, та 60 Гц у портативному 16APM1QJ. Обидві версії підтримують змінну частоту.

The Amadana 16APM1Q-J

Ще однією новинкою є Acer CE270U Z, який так само надійде у продаж у першому кварталі. Він коштуватиме $700. 26,5-дюймовий монітор має OLED-панель з частотою оновлення 280 Гц та роздільною здатністю 1440p, підтримку технологій FreeSync Premium Pro, яскравість 1000 ніт в HDR та 250 типову, а також два HDMI 2.1 порти та один DisplayPort 1.4.

The Acer CE270U Z

До речі, Amadana відома кавовим обладнанням, ретро-калькуляторами, очищувачами повітря та іншими мінімалістичними пристроями. Acer також показала зображення з прикладами деяких продуктів компанії.

Нагадаємо, окрім моніторів, Acer також показала новий ультралегкий ноутбук Swift 16 Air на базі процесорів Ryzen AI.