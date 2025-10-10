Офіційний тизер "Лицаря семи королівств" / A Knight of the Seven Kingdoms — спін-оффу "Гри престолів" / Game of Thrones

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Під час New York Comic Con відбулася прем’єра тизера серіалу "Лицар семи королівств" / A Knight of the Seven Kingdoms — нового серіалу у світі "Гри престолів" / Game of Thrones, створеного за книгою Джорджа Р. Р. Мартіна Tales of Dunk and Egg.

Серіал адаптує першу історію з циклу — The Hedge Knight. Події розгортаються через 50 років після "Дому дракона" / House of the Dragon та за 100 років до "Гри престолів". Династія Таргарієнів ще сидить на Залізному троні, а останній дракон живий у пам’яті людей. У центрі сюжету — мандрівний лицар Сер Дункан Високий (Данк) і його зброєносець Егг, юний принц Аегон Таргарієн.

Пітер Клаффі зіграв Дунка, а Декстер Сол Ансел — його супутника Егга. Також у серіалі з’являться:

Фін Беннетт — принц Аеріон "Яскраве полум’я" Таргарієн;

Берт Карвел — принц Бейлор "Розбивач списів" Таргарієн, спадкоємець трону;

Танзін Кроуфорд — лялькарка з Дорну Тансель;

Деніел Інгз — лицар Лайонел Баратеон;

Сем Спрюелл — принц Мейкар Таргарієн, батько Егга.

За словами Мартіна, "Лицар семи королівств" матиме легший тон, ніж попередні серіали у всесвіті, хоча "це все ще Вестерос, тому ніхто не може бути по-справжньому в безпеці". Автор також зазначив, що цього разу більше уваги приділили середньовічним турнірам — і він поставив команді завдання створити "найкращі сцени лицарських поєдинків, які коли-небудь знімали".

Прем’єра серіалу відбудеться 18 січня 2026 року на HBO Max. Оскільки сервіс офіційно виходить на український ринок, очікується, що шоу одночасно буде доступне і в Україні. Імовірно, його також можна буде подивитися на MEGOGO.