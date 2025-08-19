87% розробників ігор використовують штучний інтелект — дослідження Google

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

87% розробників відеоігор використовують інструменти штучного інтелекту, як-от агентів, для автоматизації та пришвидшення виконання різноманітних завдань. Про це свідчить нове дослідження Google Cloud, пише Reuters.

У дослідженні, проведеному спільно з The Harris Poll, взяло участь 615 розробників з США, Південної Кореї, Швеції, Фінляндії та Норвегії. Воно проходило у період з кінця червня до початку липня 2025 року.

Більшість опитуваних відзначили, що штучний інтелект допомагає їм з автоматизацією однотипних завдань та дозволяє зосередитися на більш творчих задачах. Близько 44% розробників використовують агентів для оптимізації контенту та швидкої обробки інформації, як-от текстів, голосу, коду, аудіо та відео.

Читайте також: Кожна п'ята випущена у 2025 році гра використовує генеративний ШІ.

Дослідження також показує, що 94% розробників очікують, що ШІ знизить загальні витрати на розробку у довгостроковій перспективі. Водночас приблизно кожен четвертий опитуваний не може чітко виміряти рентабельність інвестицій у ШІ. Заразом витрати на інтеграцію нової технології також є досить високими для індустрії, де розробка ігор і без того щороку стає все дорожчою.

64% розробників висловили занепокоєння щодо права власності на дані, адже законність ліцензування вмісту, який використовують для навчання великих мовних моделей, викликає чимало сумнівів та навіть судових позовів, як у випадку з Meta.

На додачу до цього, впровадження штучного інтелекту викликає занепокоєння через можливу втрату роботи багатьма спеціалістами. Лише у 2024 році в ігровій індустрії було звільнено понад 14 тисяч людей, а у 2025-му ця цифра, можливо, стане ще вищою.

Читайте також: Звільнення в ігровій індустрії. Що відбувається?