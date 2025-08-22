Додатки для Google TV та Android TV повинні отримати 64-бітну версію до серпня 2026 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google ще у 2019 році зобов’язала розробників створювати 64-бітні версії застосунків, а тепер додала до цього списку Google TV та Android TV. Всі програми для цих платформ мають бути оновлені до серпня 2026 року, йдеться у блозі компанії.

Такі зміни пов'язані з тим, що пристрої з Google TV та Android TV незабаром отримають підтримку 64-бітних додатків, чого вони не мали у 2019 році, коли компанія вперше впроваджувала зміни. У порівнянні з 32-бітними застосунками, такі додатки мають кращу продуктивність, коротший час запуску та кращий досвід для користувачів.

Аби додатки розробників підтримувалися новими пристроями, вони повинні впровадити 64-бітні (arm64) версії на додачу до наявних 32-бітних (armeabi-v7a). Заразом, якщо розробники націлені на Android 15 або вище, 64-бітні версії повинні бути сумісними зі сторінками пам'яті розміром 16 КБ.

Жодних змін щодо підтримки 32-бітних додатків наразі не планується й вони далі будуть доступні у Google Play. Компанія також каже, що розробники повинні будуть надавати обидві версії своїх застосунків.

Нагадаємо, що раніше цього року компанія Google розповіла, що телевізорам з операційною системою Android TV або Google TV необхідно буде менше оперативної пам'яті. Потенційно це зробить їх доступнішими, але водночас й повільнішими.