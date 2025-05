Nokia та Huawei займуться тестуванням 5G зв'язку у трьох містах України

Nokia та Huawei отримали дозвіл від Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) на тестування зв’язку 5G у трьох українських містах.

Як заявили у регулятора, 14 травня були надані дозволи ТОВ "Хуавей Україна" і ТОВ "Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна" на випробування технології 5G NR.

Згідно із повідомленням, ТОВ "Хуавей Україна" проведе випробування радіотехнології "Міжнародний мобільний зв’язок IMT" з базовим стандартом 5G у Кропивницькому та Івано-Франківську, а ТОВ "Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна" протестує технологію 5G NR у місті Винники, Львівської області.

Обидві компанії проведуть у різних містах України тестування з 14 травня до 31 липня 2025 року на мережі ПрАТ "ВФ Україна" (Vodafone). Інтеграція радіообладнання буде проводитись в комерційне обладнання PS Core Huawei.

"Випробування радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT-2020", з базовим стандартом 5G Non Stand Alone заплановане з метою визначення перспективи використання радіочастотного спектра у більш спектрально-ефективній технології NR у порівнянні з чинною (LTE TDD) та набуття практичного досвіду переходу від технології 4G (LTE) до технології 5G Non Stand Alone", — йдеться у обґрунтуванні до проєкту рішення Національної комісії.

Читайте також: Найдешевші тарифи українських мобільних операторів — що пропонує велика трійця у 2025 році?

Зазначається, що випробування технології має показати максимальну працездатність у польових умовах і оцінити електромагнітну сумісність технології 5G NR — це дозволить оператору оцінити покращення ефективності використання частотного спектра та витрати на впровадження системи. Кожна компанія зобов’язана надати звіт про результати випробувань протягом одного місяця після їх завершення.

Як ми повідомляли раніше, оператор Vodafone та Nokia у минулому році провели 5G-телеміст між Україною та Фінляндією, з'єднавши за допомогою нової технології зв'язку Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі. Зв'язок відбувся за допомогою тестових indoor-рішень 5G, які Vodafone та Nokia побудували в Івано-Франківську на території "Промприлад", а у Києві — в офісі Vodafone. Це перші в Україні майданчики, де 5G став доступний не лише за допомогою спеціального демонстраційного обладнання.

Нагадаємо, у 2024 році українські мобільні оператори побудували 3400 нових базових станцій, покрили зв’язком і інтернетом 809 населених пунктів. Швидкість мобільного інтернету зросла на 35% порівняно із 2023 роком — до 31,23 Мбіт/с. Також було встановлено понад 500 000 акумуляторів і генераторів.

Читайте також: В Україні планують ввести стандарти швидкості мобільного інтернету