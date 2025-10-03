Часткове 5G-покриття України з'явиться до 2030 року

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

5G в Україні може покрити частину території до 2030 року. Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько в інтерв'ю для Forbes. Водночас повноцінний запуск технології відкладено до завершення воєнного стану, але тестування вже заплановано у трьох містах – Львові, Харкові та Бородянці.

Прибитько відзначає, що майже 22% або ж 9,4 мільйона з усіх смартфонів в Україні підтримують технологію 5G. Заступник додає, що в Україні запуск п'ятого покоління мобільних мереж планувався у 2022 році, однак через повномасштабне вторгнення плани змістилися.

Щодо обраних регіонів для тестування, то Прибитько каже, що Харків був ідеєю президента, а Бродянка є символом відбудови України після значних післявоєнних руйнувань.

"Харків – ідея президента. Тестування у Харкові доводить, що, попри постійні обстріли, місто розвивається. Бородянка – символ відбудови України після значних післявоєнних руйнувань. Там залучаються технології для "Розумного міста" та будівництва і не вистачає нової мобільної технології", — заявив Прибитько.