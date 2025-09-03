Вийшов трейлер "28 років потому: Храм кісток" / 28 Years Later: The Bone Temple

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Sony Pictures показала трейлер "28 років по тому: Храм кісток" / 28 Years Later: The Bone Temple, який знімали паралельно з попередньою частиною — "28 років по тому", що в огляді "Межі" отримала 9,5 з 10.

На відмінну від третьої частини у зомбі-серії, режисеркою "28 років по тому: Храм кісток" стала Ніа ДаКоста, замінивши Денні Бойла. За сценарії все ще відповідає Алекс Ґарленд, який також писав сценарій першого фільму у серії "28 днів по тому".

"Розширюючи світ, створений Денні Бойлом та Алексом Ґарлендом у фільмі "28 років потому", але перевертаючи його з ніг на голову, Ніа Дакоста режисує фільм "28 років потому: Храм кісток". У продовженні епічної історії доктор Келсон (Рейф Файнс) опиняється у шокуючих нових стосунках – наслідки яких можуть змінити світ, який ми знаємо. Тим часом зустріч Спайка (Алфі Вільямс) з Джиммі Крісталом (Джек О'Коннелл) перетворюється на кошмар, від якого немає втечі. У світі "Храм кісток" заражені більше не є найбільшою загрозою для виживання – нелюдяність тих, хто вижив, може бути ще дивнішою та жахливішою", — йдеться у синопсисі.

Прем'єра "28 років по тому: Храм кісток" відбудеться 16 січня 2026 року. Нагадаємо, що попередня частина стала найуспішнішою у франшизі, і крім "Храму кісток" планується ще третій фільм серії "28 років по тому", проте його доля безпосередньо залежатиме від касових зборів прийдешньої стрічки.

На додачу до цього, Кілліан Мерфі ненадовго з'явиться у "Храмі кісток", проте матиме набагато більшу роль у наступній стрічці. Режисер Денні Бойл розповів Variety, що Мерфі буде "величезним персонажем у третьому фільмі".