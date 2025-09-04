Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Розробники Hitman назвали дату виходу 007 First Light та показали ігровий процес

Розробники Hitman назвали дату виходу 007 First Light та показали ігровий процес
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
4 вересня, 12:01
0

Студія IO Interactive разом із Sony провели PlayStation State of Play присвячений 007 First Light. Розробники показали ігровий процес та назвали дату виходу гри — 27 березня 2026 року. 

Під час показу продемонстрували першу місію, у якій Бонд стежить за підозрілим портьє у готелі, а потім влаштовує погоню та перестрілку з використанням гаджетів і хитрощів, характерних для агента 007. У грі можна проходити завдання по-різному — тихо діяти у стелс-режимі або вступати у відкрите протистояння з ворогами.

Передзамовлення вже відкрито. Базове видання за $70 включає безплатне оновлення до Deluxe Edition із 24-годинним раннім доступом та ексклюзивними костюмами й скінами для зброї та гаджетів. У Steam українська регіональна ціна становить 1 315 гривень.

Гра вийде 27 березня 2026 року на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Steam та Epic Games Store.

Ігри 007 First Light IO Interactive
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Українська онлайн-трансляція next@Acer з IFA 2025
Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду