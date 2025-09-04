Розробники Hitman назвали дату виходу 007 First Light та показали ігровий процес

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Студія IO Interactive разом із Sony провели PlayStation State of Play присвячений 007 First Light. Розробники показали ігровий процес та назвали дату виходу гри — 27 березня 2026 року.

Під час показу продемонстрували першу місію, у якій Бонд стежить за підозрілим портьє у готелі, а потім влаштовує погоню та перестрілку з використанням гаджетів і хитрощів, характерних для агента 007. У грі можна проходити завдання по-різному — тихо діяти у стелс-режимі або вступати у відкрите протистояння з ворогами.

Передзамовлення вже відкрито. Базове видання за $70 включає безплатне оновлення до Deluxe Edition із 24-годинним раннім доступом та ексклюзивними костюмами й скінами для зброї та гаджетів. У Steam українська регіональна ціна становить 1 315 гривень.

Гра вийде 27 березня 2026 року на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, Steam та Epic Games Store.