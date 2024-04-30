Найкращі захищені ґаджети для "брудної" роботи

Сьогодні кожна сучасна людина у вільний час та на роботі використовує різноманітні ґаджети. Вимоги користувачів до них зазвичай доволі високі. А коли йдеться про роботу на будівельному майданчику, у суворих польових чи погодних умовах або просто під час активного відпочинку, вони – ще вищі.

Дизайн відступає на другий план, найважливішими стають міцність, захист від бруду, води, низьких і високих температур, струсів та інших екстремальних умов використання. З вибором допомагає сертифікація, яку вказують в описах пристроїв.

А ще – ступінь захисту IP68, IP69 і IP69K та відповідність військовим стандартам MIL-STD-810. Нижче ми підібрали декілька цікавих ґаджетів, які можуть стати надійними помічниками у “брудній” роботі чи активному відпочинку.

Oscal Spider 8

Раніше на підприємствах, будівництвах, у військових цілях використовували переважно масивні, важкі захищені ноутбуки. Останніми роками їх все частіше замінюють захищеними планшетами. Вони легші, компактніші та зручніші. І здебільшого пропонують близьку функціональність. За винятком хіба зовсім спеціалізованого програмного забезпечення, яке є недоступним на мобільних операційних системах.

Одним із найцікавіших актуальних захищених планшетів є Oscal Spider 8. Він має захист від води та пилу за максимальним стандартом IP69К та відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H. Пристрій не боїться падінь з висоти 1 метр, здатен працювати за температур від -20°C до +60°C та витримує занурення у воду.

До того ж він підтримує підводну зйомку. Для більш зручного використання передбачено ремінець на задній панелі. З цікавих додаткових аксесуарів планшет має комплектний стилус, який може бути особливо корисним при роботі у рукавицях або просто для замальовок ескізів. Окремо також можна під’єднати бездротову клавіатуру з тачпадом.

Планшет оснащено 10,1-дюймовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю 1920 × 1200 точок, щільністю пікселів 224 ppi, захисним склом Gorilla Glass 5. Він має сертифікацією TÜV Rheinland Low Blue Light, що свідчить про знижений рівень шкідливого синього випромінювання. Всередині – 8-ядерний процесор Unisoc Tiger T616 із частотою 2 ГГц та графічним процесором ARM Mali-G57.

Оперативної пам’яті – 8 ГБ, є можливість розширення завдяки постійній ще на 8 ГБ. Флешпам’яті – 128 ГБ, є підтримка microSD до 1 ТБ. Бездротові модулі: дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.1, модуль мобільного зв’язку та підтримка глобальних систем позиціювання GPS, Beidou, Gallileo, GLONASS. Для заряджання та підключення до ПК є Type-C, також передбачено 3,5 мм роз’єм для навушників.

Планшет працює на ОС Android 13 із фірмовим інтерфейсом Doke OS 3.0, який має режим десктопний режим. Тильна камера – подвійна і складається з основного модуля на 16 Мп та додаткового на 2 Мп. Фронтальна – на 13 Мп. Акумулятор має ємність аж 13 000 мА•год, що забезпечує до 7 годин ігор, 8 годин відео, 30 годин музики, 60 годин дзвінків. Також підтримується швидка зарядка потужністю 33 Вт і режим павербанка для заряджання інших ґаджетів.

CAT S62

Звісно, найпопулярнішим ґаджетом сьогодні є смартфон. І на вибір є чимало захищених моделей: із захистом від бруду й води, ударостійкими корпусами, ліхтариками та великими акумуляторами. Цим зараз вже важко здивувати. Проте є цікавіші моделі, які мають ще й камеру-тепловізор. Наприклад, актуальна модель CAT S62 із тепловізором Flir. Свого часу CAT S60 був взагалі першим у світі подібним смартфоном.

Тепловізор буде корисним для будівельників, рятувальників та пожежників. Наприклад, він допоможе визначати витік тепла біля вікон і дверей, місця скупчення вологи, порушену ізоляцію, витік у трубопроводі або виявити перегрів електроніки.

У побутових цілях можна використовувати, наприклад, визначення перегріву ПК чи ноутбука. Смартфон оснащено камерою Flir Lepton 3.5 із роздільною здатністю 1440 × 1080 точок із технологією VividIR MSX, що накладає на термальне зображення картинку зі звичайної 12-мегапіксельної камери. Діапазон вимірюваних температур – від -20°C до +400°C.

Смартфон має металевий каркас та заглушки на всіх отворах. Клас захисту – IP68 та IP69, ґаджет не боїться занурення у воду та падінь з висоти 1,8 м. Може працювати за температур від +30°C до +75°C. CAT S62 отримав 5,7-дюймовий екран FullHD+ зі склом Corning Gorilla Glass 6. Всередині – восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 660 2.0 ГГц, 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті, а також слот для Micro SD. Є дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5, NFC та GPS. Ємність акумулятора – 4000 мА•год.

Panasonic Toughbook 40

Для деяких специфічних задач у польових умовах все-таки оптимальним буде захищений ноутбук. Він має фізичну клавіатуру, тачпад і, що принципово, працює на Windows. Це може бути критично важливим під час використання певного специфічного професійного програмного забезпечення. Одні з найнадійніших і перевірених часом захищених ноутбуків – це лінійка Panasonic Toughbook, яку випускають ще з 1996 року.

З актуальних моделей дуже цікавою є Panasonic Toughbook 40. Ноутбук відповідає ступеню захисту IP66, а також вимогам американських військових стандартів MIL-STD-810H та MIL-STD-461G, не боїться вологи, пилу та бруду, а також ударів. Він витримує падіння з висоти 1,8 м. На корпусі є ручка для зручного транспортування.

Ця модель – особлива своєю модульною конструкцією, завдяки чому може використовуватись у різних сценаріях. Окрім апгрейду оперативної пам’яті, накопичувача, ноутбук має на корпусі слоти для додаткових модулів. Можна встановити додатковий акумулятор, оптичний DVD або Blu-ray, сканер відбитків пальців, безконтактний зчитувач смарткарт, сканер штрих-кодів та панелі з додатковими портами.

Panasonic Toughbook 40 отримав 14-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD. Він – сенсорний, підтримує роботу стилусом, пальцями та у рукавицях. Усередині – процесори Intel Core i5-1145G7 чи Core i7-1185G7, 16 або 32 ГБ оперативної пам’яті DDR, що працює на частоті 3200 МГц, а також твердотільний накопичувач ємністю 512 ГБ, 1 ТБ або 2 ТБ. Він підтримує додаткові SSD OPAL або FIPS ємністю до 2 ТБ. Є порти USB-A (10 Гбіт/с) та USB-C Thunderbolt (40 Гбіт/с). Є підтримка 4G LTE, 5G та GPS. Ноутбук може оснащуватися додатковим акумулятором для подовження роботи без підзарядки. Один акумулятор забезпечує до 18 годин без заряджання, цей час збільшується вдвічі завдяки використанню другого акумулятора. Час заряджання акумулятора – 3 години.

Але доступність цього ноутбуку в Україні доволі обмежена, тож для більшості задач варто звернути увагу на захищений планшет Oscal Spider 8, про який йдеться вище.

Motorola TLKR T82 EXTREME

Зв’язок є базовою необхідністю на підприємствах чи будівництві, тому без рацій не обійтись. У цьому питанні Motorola немає рівних. Виробник має великий асортимент радіостанцій різного рівня і призначення – від простеньких, суто туристичних варіантів, до професійних серій DP чи R7, які підходять вже для військових задач, мають шифрування та захист від прослуховування розмов, що вимагає покупки окремої ліцензії. Якщо не потрібен найвищий рівень шифрування та захисту інформації, то одним із найцікавіших варіантів є Motorola Talkabout T82 Extreme.

Вона чудово підходить для будівництва, промисловості та туризму. Радіус дії може досягати 10 км – залежно від перешкод та місцевості. Рація має прогумований ударостійкий корпус із прихованим дисплеєм, великими кнопками та вологозахистом IPX4. Тобто не боїться бризок та несильних струменів води. Пристрій можна мити, але не занурювати повністю у воду. Частотний Діапазон PMR446 (446,00625 – 446,19375 МГц), не потребує ліцензії. Режим роботи – виключно аналоговий.

Акумулятор на 800 мА•год, є можливість заряджати як від зарядної бази, так і за допомогою кабелю MicroUSB. Усі роз’єми закриті гумовими заглушками. Є функція швидкого сполучення рацій, голосова активація, а також бонус у вигляді світлодіодного ліхтарика.

Вимірювання лінійних величин

Тепер перейдемо до більш базових, але вкрай необхідних під час будівництва чи ремонту ґаджетів. А саме – приладів для вимірювання лінійних величин. Найочевиднішим сучасним варіантом, звісно, є лазерний далекомір. Принцип роботи такого ґаджета є доволі простим: він генерує лазерний промінь, приймає його відображення та визначає дистанцію до об’єкта за часом відгуку. З подібних пристроїв можна виділити Bosch Universal Distance 50. Він має максимальну дистанцію вимірювання 50 метрів, точність 2 мм та міцний корпус, який розраховано для використання не в найсприятливіших умовах.

Ґаджет здатен вимірювати відстань до об’єкта, причому можна обрати режим від ближнього або далекого краю корпусу Universal Distance 50, що буде зручно у різних ситуаціях. Є функції вимірювання площі та об’єму приміщення. Також корисною буде функція безперервного вимірювання на випадок, якщо потрібно знайти точку, віддалену від стіни на певну відстань.

З більш екзотичних, але вже побутових, а не професійних ґаджетів є електронна рулетка Duka Small Q Ruler, яка має вигляд невеликої шайби товщиною 15 мм з екраном та трьома кнопками. Вона підтримує 10 функцій вимірювання. Крім вимірювання прямих ліній, є можливість вимірювання дуги, довільні вимірювання кривих, вимірювання поверхні, циліндричні діаметри. Підтримуються одиничні виміри в діапазоні від 0 до 9,99 м, а максимальна відстань виміру становить 99,99 м.

Wazer

А тепер до більш екзотичного пристрою, який формально важко віднести до захищених ґаджетів. Але він однозначно стане у пригоді на дрібному виробництві чи виробництві. 3D-принтерами зараз вже нікого не здивуєш, вони є у багатьох користувачів вдома. Але для деяких задач вони не зовсім підходять: недостатня точність або обмеженість матеріалів для виготовлення. Для таких випадків технологічна компанія Wazer із Нью-Йорка створила водоструминний різак, який має цілком порівняні з традиційними та 3D-принтерами розміри.

Різак має робочий тиск близько 4000 фунтів на квадратний дюйм, що дозволяє йому різати дуже багато різних матеріалів: сталь, титан, скло та мармур. Як ріжучий інструмент тут використовується суміш води з абразивними частинками, які випускають під високим тиском. Це – цілком сучасний пристрій з підключенням до мережі, хмарним сервісом 3D-моделей та усіма принадами сучасної електроніки.