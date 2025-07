Найкращі безплатні ШІ-сервіси для створення та редагування фото

Цифрові зображення всього за 20-30 років стали невіддільною частиною нашого життя – від збереження особистих спогадів до створення професійного контенту й мемів. Штучний інтелект здійснив революцію у цій галузі, надаючи неймовірні можливості для генерації унікальних зображень з нуля та професійного редагування існуючих фотографій. Більше не потрібно бути досвідченим дизайнером чи роками вивчати складне програмне забезпечення – ШІ робить магію доступною кожному.

Тож зовсім не дивно, що сервіси для ШІ-генерації зображень почали зʼявлятися один за одним. Навіть у вашому смартфоні, швидше за все, вже є вбудований додаток для створення картинок. Або ж стандартна галерея вміє видаляти зайві обʼєкти на фото.

Для кого актуальні ШІ-сервіси для фото?

Контент-мейкерів та блогерів: Швидке створення унікальних зображень для соціальних мереж, статей та рекламних кампаній.

Дизайнерів: Генерування ідей, швидкі прототипи, покращення та ретуш фото.

Фотографів: Відновлення старих фото, покращення якості, видалення небажаних об'єктів.

Маркетологів: Створення візуального контенту для рекламних матеріалів без великих бюджетів на стокові фото.

Звичайних користувачів: Просто для розваги, створення аватарів, унікальних шпалер, мемів тощо.

Головна перевага багатьох сучасних ШІ-сервісів – це можливість спробувати їх безплатно. Це дозволяє кожному користувачу оцінити функціональність, якість генерації або редагування та обрати інструмент, який найкраще відповідає його потребам, не витрачаючи гроші.

Щоб наочно продемонструвати можливості кожного сервісу у створенні зображень, ми пропонуємо вам оцінити, як вони справились з наступним завданням. Цей промпт є достатньо детальним, щоб виявити нюанси роботи різних моделей ШІ:

Промпт: "A vibrant, panoramic view of a sunflower field in Ukraine under a clear blue sky. In the distance, a small, traditional Ukrainian village with white houses and blue roofs. The style should be realistic, with warm, golden hour lighting."

(Яскравий, панорамний вид соняшникового поля в Україні під ясним блакитним небом. На відстані – невелике традиційне українське село з білими будинками та синіми дахами. Стиль має бути реалістичним, з теплим освітленням на заході сонця.)

Розгляньмо найцікавіші та найдоступніші інструменти:

1. DALL-E 3 (через ChatGPT / Microsoft Copilot / Bing Image Creator)

DALL-E 3 від OpenAI, інтегрований у ChatGPT, Microsoft Copilot та Bing Image Creator, є одним із найпотужніших генераторів зображень. Він відрізняється надзвичайною здатністю розуміти складні промпти та створювати високодеталізовані та естетично привабливі зображення.

Можливості: Генерація зображень з тексту, висока якість та реалістичність, добре розуміє нюанси запитів.

Безплатний доступ: Доступний безплатно через ChatGPT, Microsoft Copilot або Bing Image Creator з певною кількістю "бустів" (швидких генерацій) на день.

Що очікувати від промпту: Дуже висока ймовірність отримання реалістичного зображення соняшникового поля з правильно розташованим селом та бажаним освітленням. DALL-E 3 чудово передає деталі та атмосферу.

2. Leonardo.ai

Платформа, що надає доступ до безлічі моделей генерації зображень на основі Flux та Stable Diffusion, а також має власні унікальні моделі. Дуже популярна серед художників та дизайнерів завдяки своїм гнучким налаштуванням.

Можливості: Генерація зображень з тексту, перетворення зображення на відео, апскейлінг, різні стилі та налаштування, можливість тренувати власні моделі.

Безплатний доступ: Щоденні безплатні кредити (зазвичай 150-200), яких вистачає на кілька десятків генерацій на день.

Що очікувати від промпту: Можливість отримати дуже якісні та деталізовані зображення. Завдяки різним моделям можна експериментувати з рівнем реалізму. Результат буде близьким до бажаного.

3. Ideogram.ai

Відносно новий, але дуже перспективний генератор зображень, який особливо відзначається своєю здатністю точно генерувати текст всередині зображень. Це великий плюс для створення логотипів, постерів або зображень з написами.

Можливості: Генерація зображень з тексту, відмінна робота з текстом у зображеннях, різноманітність стилів.

Безплатний доступ: Надає безплатний доступ до генерації зображень з певною кількістю щоденних генерацій.

Що очікувати від промпту: Отримаєте яскраві, стилізовані зображення. Стиль може бути трохи менш реалістичним, ніж у DALL-E 3 або Leonardo.ai, схиляючись до художньої візуалізації, але деталі (соняшники, село, небо) будуть добре передані.

4. Adobe Firefly

Набір генеративних інструментів ШІ від Adobe, інтегрований у їхні продукти та доступний як окремий онлайн-сервіс. Особливо сильний у генеративному заповненні (Generative Fill) та розширенні зображень.

Можливості: Генерація зображень з тексту, генеративне заповнення/розширення (додавання/видалення об'єктів), текстові ефекти, перефарбовування векторної графіки.

Безплатний доступ: Щомісячно надається певна кількість безплатних генеративних кредитів.

Що очікувати від промпту: Adobe Firefly створює якісні та естетичні зображення. Може знадобитися кілька спроб для досягнення ідеального реалізму, але загалом результат буде дуже хорошим. Його сильні сторони більше проявляються в редагуванні.

5. Dream by Wombo

Один з найпопулярніших AI-генераторів мистецтва, доступний як мобільний додаток та вебсервіс. Відомий своєю простотою використання та великою кількістю художніх стилів, які можна застосовувати до згенерованих зображень.

Можливості: Генерація зображень з тексту, вибір художніх стилів (фантазія, дарк фентезі, фотореалізм тощо).

Безплатний доступ: Більшість функцій доступні безплатно, з можливістю платного покращення та прискорення генерації.

Що очікувати від промпту: Отримаєте яскраві, часто художньо інтерпретовані зображення. Сервіс чудово підходить для створення унікальних та стилізованих візуалізацій.

6. Google's Image Generation (через Gemini)

Як велика мовна модель, Gemini має доступ до інструментів для генерації зображень на основі технологій Google. Це дозволяє створювати візуальний контент прямо під час розмови, що робить процес інтуїтивним.

Можливості: Генерація зображень з текстового опису, швидке створення концептів та візуалізацій.

Безплатний доступ: Доступно під час взаємодії з Gemini та іншими продуктами Google, що інтегрують цю функціональність.

Що очікувати від промпту: Можливість отримати досить точне та реалістичне зображення відповідно до опису, з гарною деталізацією та передачею кольорів. Результати можуть бути різними, тому варто спробувати кілька разів або уточнити промпт.

7. Canva Text to Image

Популярний онлайн-редактор Canva інтегрував функцію генерації зображень за допомогою ШІ, що дозволяє створювати візуальний контент безпосередньо в середовищі розробки дизайну. Ідеально підходить для створення графіки для соцмереж, презентацій тощо.

Можливості: Генерація зображень з тексту, інтеграція в дизайн-проєкти Canva, широкий вибір стилів.

Безплатний доступ: Доступно для безплатних облікових записів з певними обмеженнями на кількість генерацій.

Що очікувати від промпту: Отримаєте зображення, які можуть бути трохи більш стилізованими або художніми, ніж гіперреалістичними. Хороший варіант для швидкого створення фонів або ілюстрацій.

8. NightCafe Creator

Онлайн-платформа, що дозволяє користувачам створювати зображення за допомогою різних алгоритмів ШІ, включаючи Flux, HiDream та DALL-E. Відомий своєю спільнотою та можливістю експериментувати з різними стилями.

Можливості: Генерація зображень з тексту, перетворення зображень, різні алгоритми та художні стилі, конкурси та спільнота.

Безплатний доступ: Надає безплатні кредити щодня (зазвичай за вхід та участь у спільноті), яких достатньо для кількох генерацій.

Що очікувати від промпту: Залежно від обраної моделі, ви можете отримати як дуже реалістичні, так і художньо інтерпретовані зображення. Платформа дає багато контролю над стилем.

9. Picsart AI Image Generator

Популярний мобільний та вебредактор фотографій Picsart інтегрував потужні інструменти ШІ, включаючи генератор зображень з тексту. Це дозволяє користувачам додавати AI-згенеровані елементи або створювати нові зображення для своїх проєктів.

Можливості: Генерація зображень з тексту, інструменти для редагування фотографій (видалення фону, ретуш, фільтри), колажі, створення стікерів.

Безплатний доступ: Доступно в безплатній версії додатка/вебплатформи з обмеженнями або як частина пробного періоду.

Що очікувати від промпту: Отримаєте яскраві та часто стилізовані зображення. Picsart має тенденцію до створення візуально привабливого контенту, що добре підходить для соціальних мереж.

10. RunwayML

Платформа, яка спеціалізується на генеративному відео та зображеннях. Пропонує передові можливості для створення зображень з тексту, а також потужні інструменти для перетворення зображень, стилізації та редагування.

Можливості: Генерація зображень з тексту, перетворення зображення на зображення, різні моделі генерації, що постійно оновлюються.

Безплатний доступ: Надає безплатний план з обмеженою кількістю кредитів, що дозволяє спробувати основні функції.

Що очікувати від промпту: RunwayML може створювати дуже якісні та реалістичні зображення, завдяки своїм просунутим моделям. Результати часто мають професійний вигляд.

ШІ-сервіси для створення та редагування фотографій дійсно відкривають нові горизонти для творчості та продуктивності. Незалежно від того, чи ви професіонал, чи просто любитель, ці інструменти дозволяють створювати захопливий візуальний контент швидко та ефективно. Головне навчитися правильно формулювати запити (промпти) – чим чіткіше та детальніше ви опишете задачу, тим якісніший результат отримаєте.

Напишіть в коментарях, який з сервісів, на вашу думку, створив найкраще зображення із заданого промпту? Та яким сервісом ви користуєтесь для своїх задач?