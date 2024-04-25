На початку цього року компанія Samsung анонсувала нові лінійки телевізорів Neo QLED 8K, Neo QLED 4К та OLED. Тепер виробник розкрив більше деталей про нові моделі, які вже скоро мають зʼявитися в продажі в Україні. Як Samsung інтегрує штучний інтелект в телевізори та чи вдалося виробнику покращити зображення та звук, розкажемо в цьому матеріалі.

Neo QLED 8K

Флагман лінійки телевізорів Samsung 2024 року – це модель Neo QLED 8K QN900D. Вона отримала новий процесор NQ8 AI Gen3, який за словами Samsung забезпечує “суттєвий прорив у розвитку ТV-технології зі штучним інтелектом”. А все через те, що новий чип оснащений нейронним процесором (NPU), який працює вдвічі швидше, ніж його попередник, а також має більшу кількість нейронних мереж. Фактично можливості розпізнавання та обробки зображення в NQ8 AI Gen3 виросли у 8 разів, завдяки збільшенню нейронних мереж з 64 до 512. Такий підхід дозволяє телевізорам Neo QLED 8K забезпечувати вищу деталізацію зображення навіть попри низьку якість джерела.

Суть технології, яку в компанії називають AI масштабування 8К Pro, полягає у здатності нейромереж розрізняти об’єкти на екрані, обробляти дрібні деталі зображення з високою точністю та масштабувати його до роздільної здвтності 8К, доводячи реконструкцію картинки до рівня, коли користувач справді бачить різницю між 4К та 8К зображенням.

Крім того, Neo QLED 8K має підтримку технології AI Motion Enhancer Pro, яка робить швидкі рухи на відео плавнішими та чіткішими, що буде корисно при перегляді спортивних трансляцій. Наприклад, траєкторія польоту м’яча не буде розірваною, а текст на рухомому рядку у новинах буде чітким та читабельним.

Покращувач глибини зображення Real Depth Enhancer Pro, своєю чергою, додає картинці реалістичної глибини. Він також працює на основі штучного інтелекту для точного керування мінісвітлодіодами підсвітки телевізора. ШІ виявляє частину сцени, на яку природно фокусується людське око на передньому плані, і робить її чіткішою та більш контрастною, надаючи зображенню більш реалістичного та об’ємного вигляду.

Neo QLED 8K 2024 року також не обійшлися без покращення звуку, завдяки технології на основі штучного інтелекту.

зокрема нова функція “Активного підсилювача голосу Pro” (AVA Pro), дає можливість відокремлювати діалоги від фонового шуму у відео.

Технологія “Об’ємного звуку Pro” (OTS Pro) також покращує аудіосупровід, краще синхронізуючи звук з дією на екрані. А функція “Адаптивного звуку Pro” допоможе підлаштувати звук під контент і акустику приміщення.

Як вже можна зрозуміти, Neo QLED 8K – це розумний телевізор, в основі якого лежить багато функцій зі штучним інтелектом, але стосуються вони не тільки якості зображення та звуку. Neo QLED 8K вміє визначати потреби користувача та адаптуватися до них. Для прикладу, автоматичний ігровий режим з AI сам вмикається під час геймінгу, оптимізуючи зображення та звук для покращення ігрового досвіду. Режим налаштування AI Customization адаптує зображення для кожної сцени відповідно до уподобань користувача, а режим енергоощадження AI Energy зменшує енергоспоживання без шкоди для якості картинки.

Лінійка Neo QLED 8K 2024 року доступна у двох моделях, QN900D і QN800D, з діагоналлю 65, 75 і 85 дюймів.

Neo QLED 4K

З оновленням лінійки Neo QLED 4K в Samsung поставили на меті додати функції флагманських моделей в у свої просунуті 4К-телевізори. Цього вдалося досягти завдяки використанню процесора NQ4 AI Gen2. Цей чип дав змогу додати в Neo QLED 4K цілий ряд функцій на основі штучного інтелекту.

NQ4 AI Gen2 забезпечує масштабування зображення до 4K на основі 20 нейронних мереж та перетворює контент у зображення з роздільною здатністю, близькою до 4K.

Новий процесор також дозволив перенести в Neo QLED 4K покращувач глибини зображення Real Depth Enhancer Pro. Завдяки нейромережам ця технологія розпізнає об’єкти переднього плану, на яких зазвичай фокусується людське око, і збільшує їх чіткість та контрастність, створюючи відчутний тривимірний ефект.

Можливості чипа NQ4 AI Gen2 також дозволяють телевізорам Neo QLED 4K самостійно підбирати необхідні налаштування зображення відповідно до типу контенту та уподобань користувача. Штучний інтелект визначає жанр контенту, наприклад, фільми, телепрограми або спортивні трансляції, аналізує вподобання користувача та оптимізує необхідні налаштування зображення для кожної сцени.

Краща якість зображення в телевізорах Neo QLED 4K досягається використанням технології Quantum Matrix, яка забезпечує високу точність керуванням підсвіткою. В екранах телевізорів цієї серії використовуються світлодіоди Quantum Mini, що у 40 разів менші за розміром, ніж звичайні LED-світлодіоди. Їхній менший розмір та щільніше розташування дозволяє більш точно керувати підсвіткою та відповідно забезпечує кращу деталізацію як у темних, так і яскравих сценах.

Лінійка Neo QLED 4K також отримала підтримку об’ємного звуку Dolby Atmos. Телевізори оснащуються різнонаправленими динаміками не лише з обох боків, але й угорі, внизу та на задній частині екрана, що дозволяє досягти ефекту просторового звуку.

Телевізори Neo QLED 4K будуть доступні у розмірах від 43 до 98 дюймів.

Samsung OLED

OLED-лінійка телевізорів Samsung 2024 року пропонує 4К зображення та побудована на тому самому процесорі NQ4 AI Gen2, що й Neo QLED 4K. Він забезпечує такий же набір можливостей на основі штучного інтелекту, включно з Real Depth Enhancer.

Крім того, завдяки таким функціям, як Motion Xcelerator 144 Гц, що підвищує плавність руху та швидкість відгуку, OLED-телевізори Samsung також підійдуть для активного геймінгу.

Основний же фокус в моделях OLED 2024 року був зроблений на якості зображення. OLED матриці від Samsung забезпечують нові моделі телевізорів глибоким чорним кольором та повним спектром яскравих кольорів. Це підтверджено сертифікацією Pantone, інститут засвідчує, що OLED від Samsung з точністю відтворює 2 030 кольорів Pantone і 110 відтінків кольору шкіри.

Флагманом лінійки OLED 2024 року стала модель S95D, яка пропонує цілий ряд цікавих технологій. Однією з них є OLED HDR Pro для підвищення контрастності. Вона працює на основі процесора NQ4 AI Gen2, який використовує можливості матриці та вмикає OLED HDR Pro, що дозволяє в потрібний момент підвищити яскравість у 2,3 раза, порівняно зі звичайними OLED HDR панелями.

Але ще цікавішим нововведенням в S95D є нове покриття екрана OLED Glare Free, яке зменшує відблиски. Кожен телевізор у добре освітленій кімнаті схильний до відблисків від вікон, світла та інших джерел яскравості, які можуть відбиватися на великому екрані та відволікати від перегляду. Samsung вдалося значно зменшити відблиски, покращуючи зображення у світлих кімнатах, і зробити це без впливу на колір або кут огляду. Технологія з низьким рівнем віддзеркалення для OLED екранів Samsung використовує новий, спеціалізований шар твердого покриття та структуру поверхні, яка забезпечує високу якість зображення без відблисків.

Лінійка OLED 2024 року від Samsung представлена у двох моделях – S95D та S90D – з діагоналлю від 48 до 83 дюймів.

Оновлення операційної системи Tizen

Нові телевізори працюють на операційній системі Tizen від Samsung. Яка, окрім традиційного набору програм для Smart TV, також дозволяє керувати пристроями розумного дому прямо з телевізора за допомогою платформи SmartThings.

Щойно користувачі вмикають свій новий телевізор Samsung, він розпізнає наявні мережі та пристрої й підключається до них за допомогою простого сповіщення на смартфоні. Завдяки сумісності з HCA та Matter, налаштування охоплюють всі домашні пристрої Samsung, а також техніку сторонніх виробників і пристрої IoT (Interner of Things – інтернет речей). Це усуває потребу в додаткових хабах, тому всім – від освітлення до безпекових сенсорів – можна керувати безпосередньо на екрані телевізор.

Модельний ряд телевізорів 2024 року від Samsung також має кращу інтеграцію з мобільними пристроями. Достатньо піднести смартфон до телевізора, щоб активувати функцію Smart Mobile Connect, яка перетворює пристрій на універсальний пульт дистанційного керування не тільки телевізором, а й усією підключеною побутовою технікою.

Крім того, уже цього року користувачі зможуть використовувати свої смартфони як ігрові контролери з кастомізованим користувацьким інтерфейсом і тактильним зворотним відгуком.

Окрім можливостей підключення, операційна система Tizen в телевізорах 2024 року пропонує спеціальний набір віджетів, які перетворюють екран на інформаційні табло. Це спрощує для користувачів контроль над станом будинку, перегляд трансляцій з камер, відслідковування енергоспоживанням, оновлення погоди та інше.

Ще одне цікаве доповнення Tizen – це додаток Samsung Daily+, що дозволяє керувати повсякденними справами та способом життя просто з екрана телевізора. Daily+ включає такі програми та сервіси, як SmartThings, трекер тренувань, Workspace та багато іншого.

The Music Frame

Samsung також представив нову аудіосистему Music Frame, натхненну телевізором The Frame, яка поєднує в собі високоякісний звук та стильний дизайн. Цей універсальний пристрій дозволяє кастомізувати його панелями з особистими фотографіями або витворами мистецтва, насолоджуючись бездротовим аудіо зі smart-функціями. Незалежно від того, чи використовується Music Frame як окремий пристрій, чи в парі з телевізором та саундбаром, вона гарантує покращені акустичні враження, які доповнять будь-який простір.

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