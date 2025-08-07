Книги і подкасти для розвитку та літнього перезавантаження від IT-топів

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

Незважаючи ні на що, в Україні триває приємне літо і всім нам, очевидно, потрібне хоч якийсь відпочинок від новин та стресу. Саме тому ми попросили українських топменеджерів з IT-галузі порадити подкасти й книги для розвитку та літнього перезавантаження. А ще ми спитали, що ж цікавого почитати у нашого вірного "Санчо Панси" — ChatGPT.

Що читати та слухати? Поради від українських IT-топів

Вікторія Тігіпко — українська підприємниця, голова Наглядової ради Українського фонду стартапів, засновниця і керівна партнерка фонду TA Ventures. Це глобальна венчурна компанія з 17-річним досвідом реалізації проєктів, яка займається інвестиціями на ранній стадії. Команда TA Ventures включає вісім фахівців щодо інвестицій з США, Європи, країн MENA (Middle East and North Africa) та Південно-Східної Азії, а також мережу з більш ніж 20 000 операторів, бізнес-ангелів та співінвесторів. Фонд зробив 261 інвестицію, має 83 екзити, 16 "єдинорогів", 20+ компаній, які наближаються до статусу "єдинорогів", 6 IPO.

За даними Cambridge Associates, TA Ventures входить до 25 найбільших світових венчурних фондів з чистою дохідністю вище 25%. Вікторія поділилася з нами цікавими подкастами, які точно розширять ваш світогляд.

Вікторія Тігіпко, засновниця венчурного фонду TA Ventures; фото з сайту forbes.ua

1) Fitt Insider — подкаст із засновниками та інвесторами, які формують ринок wellness tech (від WHOOP до Equinox і Levels); для глибокого розуміння трендів здоров'я, біомоніторингу та longevity.

2) All-In Podcast — чотири відомі інвестори (Chamath, Friedberg, Sacks, Calacanis) обговорюють усе — від макроекономіки до внутрішніх чвар Кремнієвої долини; інформативно, провокативно, часом хаотично.

3) Acquired — глибокі бізнес-історії найуспішніших компаній; епізоди — як мінікниги: Spotify, LVMH, Visa, Berkshire Hathaway; ідеально для тих, хто будує чи оцінює довгострокову цінність.

4) The Drive (by Peter Attia) — фокус: довголіття, медицина, нутриціологія, продуктивність; Peter Attia досліджує найновіші підходи до тривалого здорового життя — від інсулінорезистентності до тренування VO2 max і ментального довголіття.

5) 20VC (The Twenty Minute VC) — Harry Stebbings говорить із топ-VC та фаундерами — як вони мислять, у що інвестують, як оцінюють ринки; формат швидкий, динамічний і дуже практичний.

6) Huberman Lab — фокус: нейронаука, фізіологія, оптимізація мозку і тіла; Dr. Andrew Huberman (професор Стенфорду) пояснює, як працює наш мозок — і як керувати ним: сон, дофамін, фокус, тривожність, харчування; науково і прикладно.

Степан Мітіш — віцепрезидент, голова ЕРАМ Україна, найбільшої сервісної IT-компанії в країні, яка налічує понад 9500 фахівців. Випускник Київського політехнічного інституту. Працює в компанії з 2006 року. Починав з посади проєктного менеджера, поступово дійшов до посади директора з програмування. У 2019 році очолив офіси EPAM у Києві й Вінниці. З квітня 2021 року — віцепрезидент і керівник всієї української філії. Степан поділився книгами, які радить прочитати керівникам та лідерам.

Степан Мітіш; віцепрезидент, голова ЕРАМ Україна

1) Безжальна правда про нещадний бізнес — The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers, Ben Horowitz — цю книгу Степан рекомендує кожному керівнику та лідеру, який прагне розвивати бізнес або створювати новий, зміцнювати лідерські якості та успішно вести компанію в кризових умовах, незалежно від обставин.

"Головний висновок, який я виніс після її прочитання: у лідерстві немає універсальних формул чи швидких шляхів до успіху. Кожна складна ситуація потребує важких рішень, стійкості та адаптивності. Горовіц описує реальність чесно і без прикрас: іноді керівнику доводиться робити вибір не між добрим і поганим, а між болісним і ще більш болісним. У такі моменти формується справжній лідер", — повідав нам голова ЕРАМ Україна.

У книзі автор наголошує на важливості зосередження на тому, що ми можемо контролювати, вмінні навчатися на помилках, а також підтримувати сильну корпоративну культуру. "У хаосі бізнес-реалій саме ці принципи допомагають компаніям виживати та рухатися вперед", — зазначив Степан Мітіш.

2) 5 вад у роботі команди — The Five Dysfunctions of a Team, Patrick Lencioni — ця книга — must-read для тих, хто керує командами або працює в них і хоче зрозуміти, чому далеко не завжди команда зірок буде давати результат як команда-зірка. Автор описує п’ять типових пасток, що руйнують ефективність команд: від браку довіри й страху здорових конфліктів до уникання відповідальності та зосередження на особистих амбіціях замість спільних цілей.

Це практична книга, яка допомагає інакше подивитися на командну динаміку та зрозуміти, що сильна команда — це не про відсутність конфліктів, а про довіру та здатність їх конструктивно проживати й рухатися далі сильнішими.

3) Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети — Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less, Greg McKeown — ця книга — про навичку, якої дуже бракує багатьом керівникам: вчасно сказати "ні" і зосередитися лише на головному.

Маккеон нагадує, що намагання охопити все й одразу зазвичай веде до вигорання та посередніх результатів. Тож його ідея проста, але непроста у виконанні: роби менше, але краще. Це про дисципліну відмовлятися від зайвого: непотрібних завдань, нескінченних зустрічей, проєктів "про всяк випадок", щоб залишити час і сили для того, що має реальну цінність. Головне — не намагатися встигати все, а регулярно проводити аудит своїх зусиль і свідомо інвестувати час лише туди, де це дає максимальний результат: у стратегічні рішення, розвиток ключових компетенцій, важливі цілі чи побудову довірливих стосунків у команді.

"Ця книга навчила мене казати "ні" неважливому та ще раз підтверджує, що лідерство — це не про контроль усіх процесів, а про здатність чітко обрати напрямок, правильно розставити пріоритети та дати команді простір працювати на результат", — пояснив віцепрезидент та голова ЕРАМ Україна.

4) Ніколи не йдіть на компроміс: техніки ефективних переговорів — Never Split the Difference: Negotiating as if Your Life Depended on It, Chris Voss — цю книгу Степан радив би насамперед прочитати тим, хто часто веде переговори — з клієнтами, партнерами чи навіть своєю командою. В її основі — досвід автора як переговорника ФБР у критичних ситуаціях із заручниками. Кріс Восс переносить ці принципи у бізнес-контекст і показує, чому компроміс часто не є найкращим рішенням.

Його головна ідея: успішні переговори базуються не на жорсткому тиску чи поступках, а на глибокому розумінні іншої сторони. Книга дає конкретні інструменти — від "дзеркалення" та правильних запитань до побудови відчуття безпеки та довіри. Це дозволяє досягати домовленостей, у яких обидві сторони виходять із реальним результатом, а не з "половинчастим" компромісом.

5) Монах, який продав свій "Феррарі" — The Monk Who Sold His Ferrari, Robin Sharma — це видумана історія про успішного юриста, який, здавалося б, досягнув усього, чого прагнуть у матеріальному світі: статус, гроші, яскраве життя. Але після серйозного фізичного та психологічного виснаження він вирішує кардинально змінити своє життя та знайти нові орієнтири.

"Для мене цінність книги в тому, що вона допомагає подивитися на власний ритм життя збоку: чи ти не витрачаєш сили лише на гонку результатів, забуваючи про себе, своє здоров'я і речі, які справді важливі. Це не просто філософська історія — це набір практичних інструментів, які допомагають довго залишатися ефективним. Ключовий висновок: справжнє щастя та успіх приходять не від матеріальних благ, а від внутрішньої гармонії, самодисципліни та зосередження на значущих для тебе цінностях", — підсумував голова ЕРАМ Україна Степан Мітіш.

Анатолій Касʼянов — Co-CEO & Co-Founder HOLYWATER, яка є частиною екосистеми Genesis і технологічною медіакомпанією, що займається створенням та публікацією книжок, аудіокнижок, інтерактивних історій та відеосеріалів. Компанія була заснована у 2020 році та зосереджена на створенні персоналізованих віртуальних світів для аудиторії понад 20 млн користувачів. Місія компанії полягає в об'єднанні можливостей штучного інтелекту з креативністю авторів для створення контенту.

Анатолій Касʼянов, Co-CEO & Co-Founder HOLYWATER

"Для мене відпочинок або перезавантаження — це прочитати історію засновника якоїсь дуже успішної компанії. Такі книжки, у яких фаундери розповідають про свій шлях, роботу над помилками й дають поради, часто заряджають мотивацією, підтверджують або спростовують мої гіпотези та дозволяють зрозуміти, що HOLYWATER на правильному шляху", — розповів нам Анатолій Касʼянов.

Так виглядають книжкові поради від підприємця:

1) Книга Amp It Up: Leading for Hypergrowth by Raising Expectations, Increasing Urgency, and Elevating Intensity — Frank Slootman — про те, як створити культуру, здатну масштабуватися й перемагати в умовах жорсткої конкуренції;

2) Книга Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration — Ed Catmull, Amy Wallace — історія співзасновника Pixar про створення креативного середовища у сфері розваг;

3) Книга No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention — Reed Hastings, Erin Meyer — про культуру свободи й відповідальності в Netflix та принципи постійного переосмислення бізнесу;

4) Книга How Google Works — Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg, Alan Eagle — практичний погляд на управління, культуру та інновації від лідерів Google;

5) Книга Inspired: How to Create Tech Products Customers Love — Marty Cagan — для тих, хто працює з продуктом і хоче створювати справді цінні речі;

6) Книга Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us — Daniel H. Pink — про внутрішню мотивацію, автономію та відчуття цілісності в роботі й житті;

7) Книга The Inner Game of Work: Focus, Learning, Pleasure, and Mobility in the Workplace — W. Timothy Gallwey — як розкривати свій потенціал і працювати без внутрішніх бар’єрів;

8) Книга Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity — Kim Scott — про щирий фідбек і побудову довірливих відносин у командах;

9) Книга Feel the Fear and Do It Anyway — Susan Jeffers — про те, як навчитися діяти попри страх і невпевненість;

10) Книга Reinventing Your Life: The Breakthrough Program to End Negative Behavior and Feel Great Again — Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko — практичний посібник для розуміння особистих установок і змін у житті, дуже актуальна в нашому сьогоденні.

А ось подкасти для натхнення:

▪️20VC (The Twenty Minute VC) — подкаст від Harry Stebbings — розмови з венчурними інвесторами та фаундерами про виклики, рішення і масштабування;

▪️First Round Review — платформа з глибокими статтями від засновників стартапів та лідерів команд.

Олена Самборська — з 2019 року керівниця та HR-директорка компанії Luxoft в Україні. Закінчила Чернівецький державний університет ("біологія" та "психологія"). 10 років працювала на посаді HR-директорки онлайн-рітейлера Rozetka, а перед тим — на менеджерських позиціях в таких компаніях, як Meest Express та Foxtrot. У 2023-2024 роках обіймала посаду президентки Асоціації IT Ukraine.

Олена Самборська, керівниця та HR-директорка компанії Luxoft в Україні

Так виглядають книжкові поради від керівниці Luxoft Ukraine:

1) Осінь в Пекіні — Боріс Віан — "абсурдистський роман, іноді нагадує нашу дійсність. Неперевершена гра слів іноді сміялась вголос, коли читала; Чому осінь? Чому в Пекіні?; прекрасні питання, які залишились після прочитання книги; навіть не намагаюся шукати відповідь, самі по собі ці питання дуже тішать"😊;

2) Соловей — Крістін Генна — "Франція, друга світова війна, жінки які стають частиною супротиву; прочитала цього літа на одному диханні, мені здається відчувала не тільки атмосферу тих років, але й аромати воєнної Франції, дуже раджу";

3) Ваш покірний слуга кіт — Нацуме Сосекі — "книга написана від імені кота, який спостерігає за людьми; дуже повільна, медитавна книга, дуже не лестить автор людям, але можливо він і правий, дивлячись на все що відбувається навколо нас";

4) Colorless Tsukuru Tazaki — Haruki Murakami — "вирішила почитати англійською; дуже переключає книга з багатьох причин; потрібні додаткові зусилля, бо читаєш не рідною мовою; але англійська достатньо проста і зрозуміла; просто люблю Муракамі";

5) Молитва за Овена Міні — Джон Ірвінг — "читаю українською, слухаю англійською; цікавий досвід сприйняття однієї книги різними мовами; також дуже переключає; Ірвінг взагалі гарний оповідач, тому ти легко поринаєш у світ, який він описує і відключаєшся на якийсь час від дійсності".

Артем Бородатюк — український серійний підприємець, засновник групи ІТ-компаній Netpeak Group: 23 компанії, 4 стартап-студії та групи, 1 100+ фахівців, 5 000 клієнтів з усього світу. Закінчив Інститут комп'ютерних систем Одеського політехнічного університету. З 27 червня 2025 член Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану — консультативно-дорадчого органу при Президентові.

Артем Бородатюк, засновник та CEO Netpeak Group; фото з сайту vctr.media

"Я намагався зібрати якомога менше книжок, обов'язкових для читання. Наголос все ж таки на книжки для менеджерів, тобто, людей, які керують чимось або кимось: проєктом, співробітником, відділом, департаментом, компанією. Я зробив замітку для своїх партнерів і клієнтів, наших менеджерів і співробітників про те, які книги вважаю обов'язковими для читання", — розповів CEO Netpeak Group.

Так виглядає список Must Read книг від Артема Бородатюка:

1) Еліягу Ґолдратт, Джефф Кокс: Мета. Процес безперервного вдосконалення — Еліягу Ґолдратт — людина, яка створила "теорію обмежень"; це методологія менеджменту через знаходження та управління "ключовими точками". Це банальний здоровий глузд, але для спрощення розуміння читачами Еліягу Ґолдратт написав серію бізнес-романів, а замість звичних слів ввів "нібито" нові терміни.

"Я поділяю його підхід, бо іноді для того, щоб змінити вже звичний алгоритм мислення, необхідно спеціально розмовляти "іншою мовою". Її чують і розуміють, тому набагато легше виходить змінити розуміння вже відомого", — пояснив Артем.

За його словами, сама книга про те, як головний герой Алекс мав за короткий проміжок часу розрулити проблеми на заводі, а теорія обмежень Ґолдратта допомагає в будь-якому найскладнішому випадку знайти те, чим треба зайнятися насамперед, щоб поліпшити бізнес або іншу будь-яку систему.

2) Джефф Смарт і Ренді Стріт: Хто. Як наймати найкращих — "приваблює методологія, яку дають у книзі; вона точно дає зрушення в голові — змушує фокусуватися на пошуку найкращих кандидатів і на акцентуванні уваги в цьому пошуку не на псевдопсихологію в оцінюванні особистих якостей кандидатів, а на оцінюванні роботи кандидата, що ґрунтується на аналізі об'єктивних сигналів із минулого; у книжці найкращі співробітники називаються А-гравцями, і в ній даються досить докладні алгоритми, як їх відбирати".

3) Ден Аріелі: Передбачувана ірраціональність — "книга дозволяє зрозуміти та прийняти той факт, що люди неідеальні, і це нормально; після прочитання цієї книжки я став менше дратуватися на оточуючих і на себе самого теж; ми всі маємо масу когнітивних спотворень, і це ок".

4) Іцхак Адізес: Ідеальний керівник. Чому ним не можна стати — "за гучною назвою стоїть спрощена і ніби недосяжна модель ідеального керівника; модель розкладає людей за чотирма складниками: підприємець, виробник, адміністратор та інтегратор; на думку Адізеса, для успішного існування організації в ній мають виконуватися чотири функції менеджменту, але при цьому неможливо знайти людину, яка б постійно ідеально справлялася з усіма чотирма одночасно, тому потрібні команди з менеджерів із різними стилями управління".

5) Лі Куан Ю: З третього світу — в перший. Історія Сингапуру 1965-2000 роки — з 1959 по 1990 роки, під час правління Лі Куан Ю, Сингапур, позбавлений ресурсів, зміг розв'язати багато внутрішніх проблем і зробив стрибок від країни третього світу до високорозвиненої країни з високим рівнем життя.

"Я впевнений, що ефективне управління країною набагато складніше, ніж управління бізнесом, тому й рекомендую прочитати книгу всім менеджерам", — підсумував Артем Бородатюк. Він також порекомендував дивитися Matt Wolfe в YouTube, який щотижня робить рев'ю того, що відбувається у світі artificial intelligence. А ще Артем із партнером Сергієм Саутою створили власний подкаст про АІ — "Куди все йде?".

Валерія Толочина — з вересня 2020 року Chief Marketing Officer в MEGOGO. Має 20-річний досвід у сфері маркетингу, реклами та PR. Свою кар'єру розпочала в банківській сфері, звідки у 2006 році перейшла в мережу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо". Працювала на позиції керівника відділу PR, а пізніше стала директором з реклами та PR. Очолювала маркетинг в дивізіоні взуття та одягу MTI. Наразі відповідає за маркетинг українського медіасервісу MEGOGO в 14 країнах.

Валерія Толочина, CMO в MEGOGO

Добірка подкастів від Валерії Толочиної:

1) "Ранкове допіо" — "цей подкаст приваблює лаконічністю, змістовним форматом, особливим tone of voice і кураторським відбором важливих тем, про які варто знати й говорити; зараз, коли довкола багато інформаційного шуму — "Ранкове допіо" дозволяє навести фокус";

2) "Не під запис" — "люблю слухати колег по ринку, щоб звіряти годинники щодо важливих тем і сенсів; ми всі разом працюємо з українською аудиторією, проте заходимо до користувачів з різних боків і конкуруємо за їхню увагу; розвивати бізнес, плекати lovemark-бренди й працювати над тим, щоб створювати продукти, які залишаються в щоденній рутині українців сьогодні — вартує уваги";

3) "Що далі?" — "це подкаст не для того, щоб розслабитися після насиченого робочого дня, а навпаки — коли є настрій напружитися і зануритися у довгі змістовні розмови з українськими інтелектуалами з різних галузей; мені подобається те, як ведуча вибудовує розмови з героями і як глибоко вони занурюються під час діалогу у різні теми. Чого варта майже тригодинна розмова з літературознавицею Вірою Агеєвою чи з дисидентом Мирославом Мариновичем";

4) "Запах слова" — "читання — один із моїх улюблених способів дозвілля; тому коли шукаю нову книгу, потребую натхнення для читання чи хочу подискутувати про прочитане — звертаюся до колег із MEGOGO BOOKS або до цього подкасту; подобається його формат і подача ведучих — вони тонко відчувають свою аудиторію і вміють зачепити";

5) "Цейво подкаст" — "Василь Байдак не боїться питати, не боїться слухати, не боїться бути собою — саме це робить його розмови настільки живими; тут є гумор, несподівані гості, чесні відповіді, а ще — відчуття, що кожен випуск створюється з цікавістю до людини; обожнюю, як Вася збирає здавалося б несумісні речі — і виходить цілісна розмова, яка тримає увагу; ну й зізнаюсь: я захоплююсь не лише подкастом, а й автором — його тонким розумінням аудиторії, щирістю та талантом збирати людей навколо своїх проєктів".

А так виглядають книжкові поради від CMO в MEGOGO:

1) Гра в перевдягання, Артем Чех — "нова книга Артема Чеха — невелика, але дуже особиста оповідь про українського солдата і його проживання цієї війни, яка триває зараз; важлива книга про непростий досвід і про непрості переживання людей, які є і завжди будуть поруч із нами";

2) Суперкомунікатори, Чарльз Дюгіґґ — "класний нонфікшн про мистецтво комунікацій, де є купа історій і прикладів, а також підказок, як знайти спільну мову з будь-ким; тільки не варто це сприймати як чарівну таблетку, мистецтво спілкування приходить лише через досвід; справжній успіх — не тоді, коли спілкування завершується твоєю "перемогою", а тоді, коли ти починаєш отримувати задоволення від самого процесу; обожнюю ці тонкощі взаємодії";

3) Гімн демократичної молоді, Сергій Жадан — "у серпні на MEGOGO BOOKS — автор місяця Сергій Жадан; саме тому хочеться повернутися до його вже класичних історій; наприклад, книжки, яка не займе багато місця у валізі, яку складаєш у відпустку; з іронією, а інколи — з сатирою, про початок українських дев'яностих; ніякої ностальгії, лише дотепна, влучна проза від класика сучукрліт";

4) Літопис українського дизайну. №4 — "книжка-журнал, яку гортаєш повільно, вдивляєшся і перечитуєш деталі; тут усе про дизайн з українським корінням: сценографії, айдентики, шрифти, кольори й історії, що повʼязують художників, театр, музей, телевізійний продукт і навіть MEGOGO; якщо хочеться натхнення й культурного контексту, це видання — точне влучання";

5) Моя внутрішня дитина хоче вбивати усвідомлено, Карстен Дюсс — "продовження іронічного трилера, який чітко пояснює, що з вами станеться, якщо ви не навчитеся розслаблятися; трилери — це взагалі цікава річ, вони перезавантажують голову і дозволяють відволіктися на захопливу історію, від якої часто не можеш відірватися; потім можна порівняти, чи вдасться екранізації вразити мене більше, ніж книжка".

Сергій Гришков — СЕО української ІТ-компанії Uklon. Випускник столичного Державного торгівельно-економічного університету й фінансист за освітою. За плечима — робота у фінтех-сервісі NovaPay, що входить в групу компаній NOVA ("Нова пошта"). В Uklon спочатку займав позицію Head of Product та CPO, а зараз очолює всю компанію.

Сергій Гришков, СЕО компанії Uklon

Добірка книг та подкастів від Сергія Гришкова:

1) Книга Джека та Сьюзі Велч "Переможець" — "це не просто одна з моїх найулюбленіших книг, це квиток до мислення одного з найвідоміших CEO в історії, Джека Велча, який перетворив General Electric на світового гіганта; мені дуже імпонує стиль, в якому написана книга, адже влучні жарти, жива мова та справжні історії перемог створюють враження, ніби ти справді спілкуєшся з людиною";

2) Книга Тіма Ферріса Tools of Titans — "це, по суті, концентрат інсайтів, порад та звичок від найвідоміших людей світу, які Тім Феррісс зібрав під час численних інтерв'ю на своєму подкасті The Tim Ferriss Show; Феріс не просто переказує інтерв’ю, він також додає власні коментарі, роздуми та навіть результати своїх експериментів з впровадженням деяких з цих порад у своє життя; тому ця книга, яка зібрала у собі найкращі практики, однозначно варта уваги всіх, хто прагне особистого та професійного зростання";

3) Книга Марті Перарнау "Пеп. Конфіденційно" — "це не просто хроніка дебютного сезону Хосепа Гвардіоли на чолі мюнхенської "Баварії", а глибокий портрет одного з найвидатніших тренерів сучасності, який пропонує безцінні інсайти у його методику, стратегію та психологію; навіть якщо ви не фанат футболу, книга пропонує цінні уроки про те, як управляти командою зірок, мотивувати людей, впроваджувати зміни та справлятися з тиском; ви побачите, як Гвардіола розбудовує відносини з гравцями, вирішує конфлікти та підтримує високий рівень дисципліни";

4) Книга Френсіс Ешкрофт "На межі можливого: Наука виживання" — "ця книга показує, наскільки неймовірно адаптивним є наш організм; вона пояснює, як ми можемо виживати в умовах, які здаються абсолютно неможливими — від киплячих пустель до крижаних гірських вершин, від нестачі кисню до величезного тиску глибин океану; це своєрідний посібник з виживання, де пояснюється, як наукові принципи працюють у реальних ситуаціях, і може бути корисними для тих, хто, як і я, захоплюється екстремальними видами спорту, або просто хоче зрозуміти, як функціонує організм у стресових умовах";

5) Подкаст How I Built This — "ведучий та журналіст, Гай Раз, бере інтерв'ю у підприємців, які побудували культові компанії та бренди, щоб дізнатися через які виклики, помилки вони пройшли; це подкаст про людей, які ризикнули, повірили у свою ідею і завдяки наполегливій праці та здатності долати перешкоди побудували щось велике і значуще; з епізодів можна дізнатися про те, як сьогодні створюють компанії, які ніші є авангардом техсвіту і куди варто інвестувати";

6) Подкаст Masters of Scale — "ведучий та співзасновник LinkedIn, Рід Гоффман, досліджує, як компанії зростають від стартапу до глобального масштабу; подкаст буде корисним для всіх управлінців, адже занурюється у психологію лідерства, процеси прийняття рішень під тиском, створення інноваційної культури та залучення найкращих талантів; показує, як ці елементи є ключовими для зростання компанії";

7) Подкаст "Закрив раунд" — "це подкаст від головного редактора Scroll Media, Іллі Кабачинського, та ексголовреда Vector, Антона Полєскова; хлопці обговорюють найсвіжіші новини зі світу технологій, стартапів та інноваційного бізнесу, а також спілкуються з провідними підприємцями; це дозволяє мені залишатися в курсі останніх тенденцій та розуміти, куди рухається індустрія".

P. S. А ще наш вірний помічник ChatGPT допоміг нам дізнатися про кілька цікавих книжкових новинок з IT-сфери, які нещодавно були видані в Україні:

▪️Щоденник CEO. 33 закони бізнесу та життя;

▪️Формулювання дизайнерських рішень;

▪️Lean UX. Створення класних продуктів із командами;

▪️OSINT у кібербезпеці. Навчальний посібник;

▪️Хакери і держави. Кібервійни як нові реалії сучасної геополітики;

▪️Innovation in Isolation: The Story of Ukrainian IT from the 1940’s to Present.