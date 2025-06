Найдорожчі ігри всіх часів з урахуванням інфляції

Бюджети ААА-ігор вже давно вимірюються десятками мільйонів доларів, і це тільки на розробку. Додайте сюди маркетинг та підтримку після релізу й отримаєте зовсім вже астрономічні суми. Однак навіть серед настільки дорогого бізнесу є ігри, які виділяються по-справжньому божевільними бюджетами.

Саме про такі ігри ми розкажемо у цьому тексті. Бюджети наведені у двох варіантах: перше число – бюджет з урахуванням інфляції долара США станом на грудень 2024 року; друге число – це приблизний бюджет розробки на момент виходу гри, за деякими виключенням, де враховується також бюджет підтримки. У деяких ігор відсутні офіційні дані стосовно витрачених на розробку грошей, тому в них вказані суми, які підрахували різноманітні аналітики та спеціалізовані фірми. Запевняємо, деякі ігри зі списку вас здивують.

Бюджет $966 млн ($100 млн перший рік, $200 млн кожен наступний)

Платформи Android, iOS, PlayStation 4/5, Windows, Xbox Series X/S

Жанр action/RPG

Рік 2020

У 2020 році Genshin Impact стала своєрідним передвісником експансії азійських ігрових студій на західну аудиторію. Це вже не зовсім проста Free-to-Play гра, її навіть порівнювали на початку з The Legend of Zelda: Breath of the Wild – відверто кажучи, дарма, але елемент реклами спрацював. Genshin Impact чудово почуває себе і сьогодні, отримуючи постійні оновлення, а її трейлери можна побачити на всіх великих ігрових івентах рівня The Game Awards.

Звісно ж, це все зовсім не дешево, однак miHoYo і не розмінюється на дрібниці. Вартість розробки Genshin Impact, її підтримки, залучення гравців та випуску оновлень лише трошки недотягнула до $1 млрд. Приголомшлива сума! При цьому перша версія гри обійшлася у відносно адекватні $100 млн. Це вже потім, коли гра знайшла мільйонну аудиторію гравців, розробники стали вкладати в неї по $200 млн щорічно. З урахуванням інфляції вийшло $966 млн, і ця цифра зростає буквально кожного дня.

Бюджет $894 млн ($788 млн)

Платформи Windows

Жанр симулятор, шутер

Рік 2017

Єдина гра у списку, яка навіть не дісталася до релізу та все ще знаходиться у стадії тестування. Star Citizen навіть люблять називати скам-проєктом, адже її анонсували ще у 2012 році, тестування почалося у 2017-му, а дати виходу у гри все ще немає. Однак, скоріше за все, ситуація трохи інша: Star Citizen стала жертвою власних амбіцій розробників, які й досі бажають створити ідеальний космічний симулятор.

Кріс Робертс, який керує розробкою Star Citizen, мріяв про гру ледве не з початку карʼєри, тобто з 1980-х. Робертс відомий завдяки серіям Wing Commander та Freelancer, а Star Citizen має стати його Magnum Opus – ідеальною пригодою у космосі. Ідея настільки сподобалася гравцям, що вони досі спонсорують розробку гри. Бюджет Star Citizen майже повністю складається з краудфандингу, а ігровий магазин пропонує придбати віртуальні космічні кораблі за цілком реальні сотні доларів. І люди все ще вірять у гру, тому сумарні збори перевищили $788 млн, при цьому найбільші надходження припадають на останні роки: 2022 – $113 млн, 2023 – $117 млн, 2024 – $116 млн, перші півтора місяця 2025 року – $14 млн.

Star Citizen ще не вийшла, а все одно породила спіноф під назвою Squadron 42. Це сюжетний шутер, який планують випустити у 2026 році. Вірити у це чи ні – питання майже релігійного характеру.

Бюджет $848 млн ($700 млн)

Платформи PlayStation 4/5, Windows, Xbox One/Series X|S

Жанр шутер

Рік 2020

Нікого не здивує, що у цей список потрапила і Call of Duty. Але цілком ймовірно, що ви навіть не усвідомлюєте скільки грошей Activision вкладає у свою головну франшизу. Це могло б так і залишатися таємницею, але у справу втрутилися судові засідання. Причина трагічна – вони пов’язані зі стрільбою у техаській школі у 2022 році, в якій частково звинуватили відеоігри, бо вбивця дуже любив грати у Call of Duty.

Директору креативного напряму Call of Duty Патріку Келлі довелося за запитом суддів розкрити вартість розробки деяких частин серії. Тоді й виявилося, що Call of Duty: Black Ops Cold War обійшлася Activision та Treyarch з Raven Software у $700 млн. І це робить її другою найдорожчою грою у світі (нагадаємо, Star Citizen формально ще не вийшла). Важливо зазначити, що йдеться не тільки про безпосередню розробку, а ще й про підтримку гри після її релізу. До слова, продажі цієї частини склали 30 мільйонів копій.

Критики тепло прийняли Call of Duty: Black Ops Cold War, нахвалюючи майже всі аспекти гри. В особливості всім сподобалася сюжетна кампанія, яка постійно пропонує нові ситуації та механіки.

Бюджет $787 млн ($640 млн)

Платформи PlayStation 4/5, Windows, Xbox One/Series X|S

Жанр шутер

Рік 2019

Четверте місце також відходить серії Call of Duty, до того ж релізу, який вийшов якраз за рік до Call of Duty: Black Ops Cold War. Тобто два роки поспіль Activision вкладала сотні мільйонів доларів в ігри, які у результаті стали одними з найдорожчих у виробництві за всю історію існування відеоігор. Зрозуміти подібні амбіції можна, адже Call of Duty: Modern Warfare 2019 року стала своєрідним "м’яким перезапуском" найважливішої частини Call of Duty – Call of Duty 4: Modern Warfare 2007 року. Всі питання щодо плутанини в назвах – до Activision.

Вартість розробки Call of Duty: Modern Warfare також стала відомою через судові засідання на тему стрілянини у школі, вже згадані вище. $640 млн загалом витратила Activision на розробку та підтримку гри, а продалася вона накладом у 41 мільйон копій.

Modern Warfare 2019 року запам’яталася скандалом у росії, де її звинуватили у зображені російських солдатів "абсолютним злом", які без зайвих докорів сумління вбивають мирних мешканців. Як бачимо, гра є правдивою на сто відсотків.

Бюджет $600 ($450 млн)

Платформи PlayStation 3/4/5, Windows, Xbox 360/One/Series X|S, macOS

Жанр шутер

Рік 2015

Ще одна Call of Duty в переліку, причини розкриття бюджету в неї такі ж самі, як в інших двох. Продалася вона найкраще серед трійці, 43 млн копій – це вам не жарти.

При цьому варто враховувати: через те, що це найстаріша гра серед трьох, то у гравців було більше часу придбати її. До того ж одного разу її безплатно роздали підписникам PS Plus, що також сильно впливає на показники. PlayStation взагалі продовжує залишатися головною платформою за виторгом для Activision у контексті Call of Duty.

Сама Call of Duty: Black Ops III може потішити цікавим сюжетом, в якому політичні інтриги поєднуються з науковою фантастикою та ледве не психологічним трилером. Про це взагалі не так часто говорять, але сюжети Call of Duty дуже часто вкрай опрацьовані. Тож це не зовсім яскравий атракціон, цікавих думок та ідей у ігор вистачає.

Бюджет $514+ млн ($500+ млн)

Платформи Android, iOS

Жанр мобільна гра

Рік 2023

Ось ця позиція точно вас здивує, як любили раніше писати в BuzzFeed та інших подібних медіа. Зізнаюся, вона щиро здивувала навіть мене. Адже мобільна "Монополія" виявилась дорожчою за The Last of Us Part II та Marvel's Spider-Man 2. Сучасні реалії ринку відеоігор здатні здивувати всіх.

Однак якщо уважно розглянути процес розробки, то ситуація стане трохи яснішою. Знадобилося сім років, щоб створити Monopoly Go!, лише на один маркетинг витратили близько $500 млн. Тобто цифра вище – це не про розробку, а лише про просування, бюджету розробки так і невідомий. Можливо, Monopoly Go! випереджає за витратами навіть Genshin Impact, сім років підтримувати команду розробників точно недешево.

Втім, вкладені ресурси виявилися виправданими. Станом на березень 2024 року гру завантажили близько 100 мільйонів разів, також вона згенерувала $2 млрд виторгу. Зайве нагадування, що робити мобільні ігри – це зовсім не легка справа. Однак вони все ще здатні приносити сотні мільйонів, це ніякий не міф серед розробників гіперказуалок.

А самих розробників гри, американську студію Scopely, у 2023 році придбала за вражаючи $4,9 млрд Savvy Games Group, саудівська державна компанія, створена на гроші Суверенного фонду Саудівської Аравії.

Бюджет $514 млн ($442 млн)

Платформи Windows, PlayStation 4/5, Xbox One/Series X|S, macOS

Жанр action/RPG

Рік 2020

Cyberpunk 2077 у будь-якому випадку потрапила б в цей список. Це вкрай амбіційна гра CD Projekt RED, завдяки якій студія хотіла вийти на нові висоти та започаткувати додаткову центральну франшизу, окрім The Witcher. Однак вкрай неоднозначний та проблемний реліз створив додаткові клопоти для розробників – звісно ж, без фінансових видатків не обійшлося.

Розробка базової версії Cyberpunk 2077 коштувала CD Projekt RED 316 млн доларів. А доведення гри до адекватного стану та DLC Phantom Liberty – ще $125 млн. Причому якщо у першому випадку гроші між розробкою та маркетингом розподілилися приблизно порівну – $174 млн проти $142 млн, то у другому вже майже все пішло саме на розробку – $103,6 млн проти $21,6 млн. Все це без урахування інфляції.

Реліз Cyberpunk 2077 відчутно зіпсував репутацію CD Projekt RED, однак компанія завдяки майже титанічним зусиллям зуміла повернути симпатію гравців, критиків і, що найважливіше для бізнесу, інвесторів. До того ж студія переглянула власні підходи до розробки й тепер планує випускати різноманітніші ігри частіше. А ще цікаво, що репутації Cyberpunk 2077 сильно допоміг випуск аніме Cyberpunk: Edgerunners.

Бюджет $324 млн ($315 млн)

Платформи PlayStation 5, Windows

Жанр action

Рік 2023

Студія Insomniac Games довгий час зберігала свою незалежність, при цьому тісно співпрацюючи з Sony. Все змінилося з релізом Marvel's Spider-Man, який настільки сподобався керівництву PlayStation, що воно вирішило зробити Insomniac Games своєю внутрішньою студією. Команда отримала доступ до великих ресурсів та відносну стабільність. І Marvel's Spider-Man 2, після Ratchet & Clank: Rift Apart, стала демонстрацією зусиль розробників.

315 мільйонів доларів бюджету – це значна сума. При цьому Marvel's Spider-Man 2 майже не отримала жодних відзнак від критиків, та й гравці обговорюють її не так часто. Це при гарних відгуках преси та продажах. Здається, розробникам не вдалося створити для гри достатній "хвіст", щоб вона залишалася актуальною. Додатково зʼявилися чутки, що потенційну трилогію DLC також скасували.

Insomniac Games також запамʼяталася злитою фінансовою презентацією. В ній йшлося про те, що $300 млн – це цілком стандартна сума. А майбутнє ігрової індустрії може полягати у випуску самостійних відгалужень та спінофів на кшталт Marvel's Spider-Man: Miles Morales, які все одно потребують бюджетів приблизно у $100-150 млн. Згідно тому самому зливу наступна Marvel's Spider-Man 3, яка має вийти у 2028 році й скоріше за все вже на консолях нового покоління, може коштувати у розробці близька $400 млн.

Бюджет $280–334 млн ($206,5–246,8 млн)

Платформи PlayStation 3/4/5, Xbox 360/One/Series X|S, Windows

Жанр action/adventure

Рік 2013

Ще одна гра, яку доволі логічно побачити у тексті про найдорожчі відеоігри усіх часів. Grand Theft Auto V, якій виповнилось вже 12 років, і досі почуває себе пречудово. В її сюжет цікаво повертатися, онлайн дарує майже нескінченний простір для розваг, а вбудовані редактори стимулюють творчість. В Grand Theft Auto V навіть знімають цілі фільми рівня Grand Theft Hamlet.

Rockstar Games – максимально закрита та непублічна компанія. Може собі дозволити, що вже тут. Тому дані про бюджет Grand Theft Auto V походять від аналітичної фірми Sterne Agee, яка стверджує, що розробка та маркетинг гри обійшлися Rockstar у $206,5–246,8 млн без врахування інфляції. Сьогодні подібні числа вже не настільки шокують, однак для 2013 року це був один з рекордів.

Також не відомо, скільки Rockstar витрачає на оновлення онлайнового компоненту гри. Проте ми знаємо, що для гри планувалося декілька сюжетних DLC, які скасували на користь онлайну. Неймовірний успіх Grand Theft Online зіграв з гравцями й навіть з розробниками злий жарт. І тепер всі очікують від Grand Theft Auto VI ледве не перезавантаження всієї ігрової індустрії. З іншого боку, відеоігри з цінником у $100 теж цілком можуть стати нормою після релізу GTA VI.

Бюджет $278–306 млн ($190-210 млн)

Платформи PlayStation 3/4/5, Windows, Xbox 360/One/Series X|S, OS X

Жанр шутер

Рік 2009

Клянуся, це остання частина Call of Duty в переліку. До того ж вона сильно відрізняється від інших часовим проміжком, адже мова не про нову Modern Warfare 2, а саме про класичну частину, яка вийшла у 2009 році. Цю гру й досі люблять.

Цікаво, що на маркетинг Activision витратила значно більше, ніж на розробку: $40–50 млн проти $150–160 млн. Для 2009 року такі суми ще були чимось захмарним, а з врахуванням інфляції вони вражають навіть сьогодні.

Однак мотивацію Activision зрозуміти можна. Call of Duty 4: Modern Warfare стала новим словом у жанрі шутерів, але водночас це була й пробою пера. Якби експеримент провалився, цілий великий жанр пішов би в іншому напрямку. Однак Call of Duty 4: Modern Warfare всім сподобалася, тому розробникам залишилося лише покращити та урізноманітнити її елементи. Більше локацій, зброї, кастомізації. Все спрацювало – тому тепер ми живемо у світі, де домінує Call of Duty, на щастя воно чи на біду.

Бюджет $266 млн ($220 млн)

Платформи Windows, PlayStation 4/5

Жанр action/adventure

Рік 2020

Naughty Dog – ледве не ключова студія PlayStation, яка задала тренд на кінематографічні ігри з акцентом на історії, які при цьому все ж залишаються в першу чергу відеоіграми, а не інтерактивними кіно чи серіалами. The Last of Us стала апогеєм цього підходу студії. Вийшло доволі іронічно: розробники заманювали до себе відносно легким та веселим блокбастером Uncharted, щоб потім випустити похмуру та депресивну The Last of Us. Втім, майже всім сподобалося.

Тож не дивно, що на The Last of Us Part II Naughty Dog та Sony не пошкодували ресурсів. Над грою працювали понад 2 000 людей з 14 студій. І це вже не кажучи про особливі технології та окремі ліцензії, які також потребували взаємодії з різними компаніями. The Last of Us Part II досі люблять обговорювати, настільки вона провокаційна, однак інших розробників окремо цікавить питання бюджету.

Деякі представники ігрової індустрії вважають, що в сучасних реаліях неможливо утримувати велику команду розробників з сюжетними іграми на сотні мільйонів доларів. Це при тому, що онлайновий режим The Last of Us Part II скасували на користь Intergalactic: The Heretic Prophet. Тобто Naughty Dog – це виключна студія навіть за стандартами індустрії.

Бюджет $225 млн ($212 млн)

Платформи Windows, PlayStation 4/5

Жанр action/adventure

Рік 2022

Guerrilla Games колись була відома за серією шутерів Killzone, однак сьогодні про останні майже не згадують. Тепер студія в першу чергу асоціюється із серією Horizon. Про її оригінальність та творчі досягнення також виникають дискусії, однак цифри продажів та гарні відгуки дозволили серії стати однією з ключових для PlayStation.

Розробники не просто створили нову франшизу, а просунуту технологію для створення відеоігор у відкритому світі. Рушій Decima від Guerrilla Games багато гравців вважають найкрасивішим серед усіх, його навіть запозичив Хідео Коджіма для Death Stranding 1/2. Успіхи Horizon Zero Dawn дозволили Херману Хульсту обійняти посаду голови PlayStation Studios. Гадаємо, саме тому франшиза Horizon настільки активно розвивається.

Horizon Forbidden West – це величезна гра з майже фотореалістичною графікою. Тому і її великий бюджет не має дивувати.

Бюджет $213 млн ($170 млн)

Платформи PlayStation 4/5, Windows, Xbox One/Series X|S

Жанр action/adventure

Рік 2018

Red Dead Redemption 2 — це одна з виняткових відеоігор сучасності, створена студією Rockstar Games. Гра відома відкритим світом, глибоким сюжетом та деталями, що дозволяють повністю поринути в атмосферу Дикого Заходу. Гравці візьмуть на себе роль Артура Моргана, члена банди, яка намагається вижити у світі, що швидко змінюється через розвиток цивілізації. Відмінною рисою гри є її масштабність та можливість впливати на події у світі.

Бюджет Red Dead Redemption 2 невідомий, в нас є тільки припущення аналітиків. $170 мільйонів у грошах 2018 р., але це начебто лише витрати на розробку. Представники ЗМІ вважають, що ще $200-300 млн було витрачено на маркетинг. Якщо ці цифри скласти та урахувати інфляцію, то Red Dead Redemption 2 має скакнути на 6 позицію у цьому переліку. Але зупинимося на чомусь одному, на бюджеті розробки за припущенням ігрових аналітиків.

Red Dead Redemption 2 виглядає приголомшливо навіть сьогодні. Розробники витратили величезну кількість часу на деталізацію кожного елемента гри: від текстур природи до поведінки тварин, що допомогло створити реалістичний і динамічний світ.

Витрати на створення Red Dead Redemption 2 виправдалися не лише у вигляді гарних продажів – 67 млн копій станом на листопад 2024 року, але й завдяки численним нагородам, які гра отримала за найкращий сюжет, графіку та інновації.

Бюджет $213 млн ($160 млн)

Платформи Xbox One/Series X|S

Жанр шутер

Рік 2015

Halo 5: Guardians – це шутер від першої особи, розроблений 343 Industries та випущений Microsoft для консолі Xbox One. Гра є п’ятою частиною основної серії Halo, яка завжди була критично важливою для Xbox та Microsoft. Саме тому Halo 5: Guardians отримала настільки значний бюджет.

Втім, гравцям та критикам все одно не сподобалася сюжетна кампанія та загальний розвиток всесвіту Halo в цій частині. А ось мультиплеєр, навпаки, хвалили за інновації та веселу атмосферу. Однак, ймовірно, саме інновації збентежили деяких гравців.

Бюджет $156–284 млн ($80–145 млн)

Платформи PlayStation 1/4/5, Windows, iOS, Android, Nintendo Switch, Xbox One/Series X|S

Жанр рольова гра

Рік 1997

Final Fantasy VII – це культова гра, відлуння якої ми чуємо навіть сьогодні. І мова навіть не про трилогію рімейків. Естетика, підхід до історії та геймплею, поєднання різних елементів досі надихають розробників та й просто митців по всьому світу. В SquareSoft також розуміли важливість гри ще до її виходу, тому вклалися в неї максимально відповідально.

Final Fantasy VII ознаменувала перехід в еру 3D, заради якого SquareSoft проміняла Nintendo на Sony. З останнім взагалі цікава історія, адже свого часу керівництво Sony влаштовувало цілі вечірки, щоб отримати Final Fantasy на власні консолі. Принаймні, саме таку історію розповів Шюхей Йошіда.

Гра була технологічно видатною для свого часу у всьому, нехай сьогодні й виглядаю бідно та навіть комічно. $156–284 млн бюджету з врахуванням інфляції були великим ризиком, та він виправдався: Final Fantasy VII досі залишається найуспішнішою частиною Final Fantasy з погляду продажів. А історія Клауда все ще яскраво живе в серцях мільйонів завдяки ремейкам.

Але не треба вважати, що усі сучасні AAA-ігри мають коштувати сотні мільйонів, щоб привернути увагу гравців. Наприклад, бюджет тогорічної Black Myth: Wukong, що наробила галасу, "лише" $70 млн, розробка Alan Wake 2 коштувала $75 млн. А ось бюджет "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", на думку редакції "Межі", все ж таки перевищує цифру у $100 млн.