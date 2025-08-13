Еволюція розумних окулярів: від Google Glass до Ray-Ban Meta і далі

Ідея інтегрувати технології в повсякденні аксесуари, такі як окуляри, вже давно захоплює уяву інженерів та споживачів. За останні десять років ми бачили дві великі хвилі цього тренду: гучний старт, період затишшя, а потім обережне, але впевнене відродження. Сьогодні "розумні окуляри" – це не завжди те, що ми собі уявляли. Розберімося, як еволюціонувала ця технологія, що ми маємо зараз і чого чекати в найближчому майбутньому.

Ретроспектива: смілива мрія під назвою Google Glass

На початку 2010-х років перша хвиля розумних окулярів впевнено увірвалася в інфопростір, і її флагманом були Google Glass. Ці окуляри стали справжнім технологічним проривом: вони мали невеликий прозорий екран, що робив проєкцію інформації прямо в поле зору користувача, вбудовану камеру та мікрофон, і керувалися голосовими командами. Google Glass втілювали ідею доповненої реальності (AR), як її тоді розуміли.

Однак, попри інноваційність, проєкт не досяг успіху на масовому ринку. Це сталося через кілька причин:

Дизайн і ціна: окуляри виглядали трохи громіздко, а їхня вартість була надзвичайно високою для свого часу (близько $1500).

Конфіденційність: вбудована камера, що дозволяла записувати відео та робити фото непомітно, викликала серйозні занепокоєння щодо приватності. Користувачів Google Glass навіть прозвали "Glassholes", а в багатьох закладах їх використання було заборонено.

Відсутність "кілер-фічі": для більшості користувачів не було єдиної вагомої причини, яка виправдала б високу ціну та незручності. Персональний асистент Google Now на той час мав куди меншу функціональність, ніж Google Assistant / Gemini зараз.

Співзасновник Google Сергій Брін в смарт-окулярах Google Glass

Після невдалої спроби Google Glass настав період затишшя, коли великі компанії відмовилися від ідеї масового випуску AR-окулярів, а сам сегмент став переважно нішевим.

Відродження тренду: акцент на аудіо, фото та перші кроки в AR

Останніми роками інтерес до розумних окулярів знову зростає, але вже в іншому форматі. Компанії зробили висновки з помилок минулого, зосередившись не на повноцінній доповненій реальності, а на інтеграції більш базових функцій у стильний і звичний дизайн. Хоча, є і компанії, які продовжують працювати з AR. Тож можемо виділити два виражених напрямки.

Перший – сучасні моделі, такі як Ray-Ban Meta / Oakley Meta, Amazon Echo Frames та Huawei Gentle Monster Eyewear, які не мають дисплея. Замість цього вони пропонують "розумну" аудіосистему та камеру, приховані в оправі.

Ray-Ban Meta / Oakley Meta: Ці окуляри, розроблені у співпраці з Luxottica, виглядають як звичайні моделі Ray-Ban чи Oakley. Вони дозволяють робити фото та відео, слухати музику та відповідати на дзвінки, не дістаючи смартфон.

Amazon Echo Frames: Основна функція цих окулярів – аудіо: вони мають вбудовані динаміки та мікрофон, що дозволяють взаємодіяти з голосовим асистентом Alexa.

Huawei Gentle Monster Eyewear: Ці окуляри також зосереджені на аудіо, дозволяючи слухати музику та спілкуватися, зберігаючи при цьому вигляд класичних окулярів.

На відміну від Google Glass, ці окуляри не є "смарт-окулярами" у нашому традиційному розумінні з візуальним інтерфейсом. Однак, це компромісне рішення значно зменшило вартість і зробило продукт більш прийнятним для масового споживача.

Другий напрямок – менш відомі, але цікаві приклади, які вже зараз намагаються втілити концепцію доповненої реальності, хоч і в обмеженому форматі. Зазвичай ці пристрої мають вбудовані мініатюрні дисплеї, але часто потребують підключення до смартфона або іншого джерела живлення. Вони орієнтовані на конкретні сценарії використання, як-от перегляд контенту або підвищення продуктивності.

XREAL (раніше Nreal): Пропонує легкі AR-окуляри, які створюють віртуальний екран перед очима. Їх використовують для перегляду фільмів, ігор або як додатковий монітор для ноутбука. Ці окуляри зазвичай підключаються до смартфона за допомогою кабелю.

Rokid: Ця компанія також розробляє легкі AR-окуляри, що фокусуються на портативності та розвагах. Їхні моделі дозволяють дивитися відео та грати в ігри на великому віртуальному екрані.

Rayneo: Дочірній бренд TCL, який створює окуляри з Micro-OLED дисплеєм для віртуального перегляду. Вони орієнтовані на персоналізований перегляд контенту, пропонуючи відчуття кінотеатру, де б ви не були.

На відміну від Google Glass, ці окуляри є більш орієнтованими на споживача за дизайном і вартістю, але їхній успіх поки що обмежується вузькими нішами.

Що маємо зараз та які виклики стоять перед технологією?

Хоча сучасні окуляри стали більш елегантними та функціональними, перед ними все ще стоять серйозні виклики:

Проблема конфіденційності. Наявність камери чи мікрофона завжди викликатиме занепокоєння. Навіть невеликий індикатор запису не в усіх випадках є достатнім для забезпечення довіри.

Відсутність "кілер-фічі". Про це ми говорили стосовно Google Glass, це ж стосується і сучасних моделей. Наразі більшість функцій (слухати музику, відповідати на дзвінки) можна легко виконати за допомогою навушників, а для фото/відео є смартфон. Поки немає однієї вагомої причини, щоб купувати окуляри за $300-400.

Автономність. Вбудована електроніка та акумулятори все ще обмежують час роботи, змушуючи користувачів часто заряджати пристрій.

Естетика. Хоча дизайн значно покращився, він все ще далекий від ідеалу. Технологічна начинка часто робить окуляри більш громіздкими, ніж звичайна оптика.

Що чекати в найближчому майбутньому?

Попри поточні обмеження, великі технологічні гіганти не полишають спроб створити справжні AR-окуляри. Зараз індустрія перебуває в очікуванні наступного великого прориву, який, імовірно, буде пов'язаний з появою мініатюрних, енергоефективних дисплеїв (наприклад, Micro-LED) та просунутих технологій обробки даних.

Компанії, такі як Apple, Google, Meta, Samsung, активно інвестують в розвиток AR/VR-гарнітур, які є перехідним етапом до повноцінних розумних окулярів. Мета полягає в тому, щоб створити пристрій, який не просто відтворює інформацію, а й гармонійно вписує цифрові об'єкти у реальний світ.

Одним з можливих проривів є операційна система Android XR, яку Google показала кілька місяців тому. Очікується, що майбутні девайси будуть такими собі гібридами Google Glass та Ray-Ban Meta. Ви отримаєте вбудований дисплей, при цьому сам пристрій виглядатиме, як звичайні окуляри. Звісно ж, буде вбудований Gemini, завжди готовий відповісти на ваші питання.

Самір Самат, президент екосистеми Android, демонструє прототип нових смарт-окулярів Google

Тож цілком можна очікувати, що наступне покоління розумних окулярів буде поєднувати стильний дизайн із повноцінною, але ненав'язливою AR-функціональністю, яка знайде своє унікальне застосування. Імовірно, ми побачимо перші по-справжньому революційні моделі вже в найближчі 5-10 років, і вони знову змінять наше уявлення про технології, що ми носимо.

А що ви думаєте стосовно розумних окулярів? Чи бачите ви для себе корисні кейси їх використання, які полегшать вам життя? Чи це так і буде дорогою іграшкою?