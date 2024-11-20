Ще до офіційного анонсу PlayStation 5 Pro, в середині життєвого циклу цього покоління, ігрова спільнота розділилась на два табори. Перші вважали, що вона не потрібна, і звичайна PS5 справляється з технічними викликами, які створюються сучасними іграми. Другі схилялись до того, що деякі ігри могли б працювати краще і не могли зрозуміти, чи то лінощі розробників з оптимізації, чи то залізо уже заслабке. Істина, як завжди, десь посередині, але рішення, чи купувати новинку, я приняв дуже швидко. А зараз поділюсь враженнями, чи варта PlayStation 5 Pro того, щоб думати про її придбання.

Візуальні зміни PlayStation 5 Pro

В дизайні новинки прослідковується послідовність і вона дуже схожа на slim-версію консолі. Навіть зйомні панелі мають однаковий вигляд, і начебто мали б бути взаємозамінними між моделями. Проте користувачі, які уже оновились, виявили, що сумісною є тільки нижня частина.

Я ж оновився з найпершої ревізії, так званої “фатки”, і тут зміни в габаритах відчуваються, навіть враховуючи, що Pro більша ніж Slim. Нова консоль тонша і менша в глибину за звичайну версію та приблизно такої ж висоти.

В комплекті не було ні підставки, ні дисководу, на відміну від оригінальної консолі. І це сумно, враховуючи цінник у 800 євро. Це приблизно на третину дорожче дискової базової версії. Можна було і не витрачатись додатково. Але, щоб перенести всю бібліотеку ігор, довелось докуповувати дисковод. А щоб тримати пристрій вертикально — окрему підставку.

Добре, хоч диск тепер на 2 терабайти, замість 825 гігабайтів в старій консолі, і на нього вміститься ще багато ігор, окрім повного пакета чергової Call of Duty.

То про що ж PlayStation 5 Pro?

Перші чутки про оновлену та потужнішу консоль від Sony, здається, зʼявились ще у 2023 році. Періодично вони підсвічувались в профільній пресі та в соцмережах, аж поки її офіційно не анонсували у вересні 2024 року. Чи справдились ці чутки важко сказати, бо всі вони суперечили один одному, — де були реальні джерела інсайдерів, а де фантазії журналістів та фанатів ми так і не дізнаємося.

Проте тепер зрозуміло, що PlayStation 5 Pro, оновлення посеред покоління, багато в чому повторило долю свого попередника та отримало очікувані нововведення, такі як більший і потужніший відео чип і покращене трасування променів. А от апскейлер зображення PSSR на базі штучного інтелекту, подібний до DLSS від NVIDIA, став для багатьох сюрпризом і показав багатообіцяючі результати у вибраних для презентації іграх.

То як же працюють ігри на оновленій консолі? В обраних іграх з патчем додається новий режим, інші ж просто покращують свою роздільну здатність і деталізацію на PlayStation 5 Pro.

При цьому інші ігри для PS5 та старіші тайтли для PS4, що доступні за зворотною сумісністю, не залишаються осторонь — для них доступна функція PS5 Pro Game Boost. Вона покращує продуктивність і стабільність в іграх, які не отримали патчу. Обрані ігри для PS4 отримають також підвищену роздільну здатність.

Знайомство і перехід з оригінальної консолі

Варто почати з того, що встановлення дисковода на PlayStation 5 Pro не складає особливих труднощів, і робиться, здається, так само як і зі “слімкою”. Те ж саме з підставкою.

Після запуску маємо звичайний інтерфейс PS5, який пропонує ввести дані облікового запису та опціонально перенести дані з іншої консолі, те саме було при першому запуску PS5. Тоді консоль пропонувала перенесення з PlayStation 4 (Pro), а цього разу я переносив зі своєї звичайної PS5, яку купував ще за передзамовленням у 2020 році.

Якщо обидва пристрої матимуть дротове підключення до мережі, то міграція відбудеться швидше. Після вибору облікових записів і даних, які ви хочете мати на новій консолі — реципієнт засинає, і починається перекидання даних. Далі досить швидко переноситься профіль і можна вже потрапити в головне меню і користуватись новою консоллю, поки на фоні скидається інформація. Перекидання схоже на велике завантаження гри з мережі.

Також, як я згадував вище, дискового простору тут аж 2 терабайти, але на фатці я мав додатковий SSD, тож вирішив перекинути і його. Просто викрутив з однієї консолі та вставив в іншу, всі ігри залишились на місці. Форматувати чи перекачувати нічого не треба: при запуску проходить реструктуризація бази даних, й після неї все готово до гри. І тут фан факт: якщо у вас одна і та сама гра була на внутрішньому і додатковому дисках, то під час цієї процедури консоль все ж попросить або відключити SSD, або видалити копію саме на ньому.

В іграх PlayStation 5 Pro працює так само тихо, робота кулера якої майже ніколи непомітна. Проте на моєму екземплярі іноді чути звуки, подібні до дроселів в сучасних відеокартах, чи роботу трансформатора в блоці живлення.

Реальна ситуація з покращеннями в іграх

Чи видно на практиці всі ті обіцяні покращення від функцій з красивими та ефектними назвами, які нам обіцяв Марк Церні, головний архітектор PlayStation, на презентації потужнішої моделі? Насправді якщо ви помічали, що в деяких іграх не вистачало чіткості та деталізації, чи стабільності в її продуктивності, то абсолютно так!

Багато ігор вже отримали підтримку PS5 Pro і відповідні відмітки. Це означає, що гра може мати нові режими графіки, або ж поліпшену продуктивність.

Ви вже могли бачити порівняння на YouTube, де графіка має такий вигляд, наче різниця настільки мінімальна, що купівля PlayStation 5 Pro втрачає свою доцільність. Можливо, для більшості ігор та гравців так і буде. Однак мені вдалось пограти у деякі свіжі та не дуже свіжі ігри, технічний стан яких мене не влаштовував на базовій PS5, і різниця виявилася дуже відчутною.

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Наприклад, Final Fantasy VII Rebirth: тут PS5 мала свій перформанс-режим, навіть два! І обидва мали проблеми: Performance Smooth був дуже мильним, а Performance Sharp хоч і був трохи чіткішим, але не тільки недостатньо, але ще й мав просадку FPS у динамічних сценах. Проте на Pro версії з’явився новий режим, який справді мене вразив. Він додає чималу плавність анімації, деталізацію, а частота кадрів стає стабільною. Це просто магія. І, мабуть, на цей час на цій грі PSSR розкривається найкраще.

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Подібний режим є у Dragon’s Dogma 2, — ще одній грі 2024 року, якій ну дуже не вистачає потужності базової PS5. Це проявляється у фактичній відсутності режиму з 60 кадрів у секунду, бо по факту режим продуктивності просто розблоковує FPS. У кращому випадку гра видає трохи понад 50 і має постійні просідання, що дуже впливає на досвід взаємодії, особливо на екранах без підтримки VRR. На PlayStation 5 Pro додався вибір режиму роботи PSSR, який працює подібно до DLSS на комп’ютері та в поєднанні зі збільшеною потужністю заліза “прошки”, дозволяє отримати ті самі бажані 60 кадрів.

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У Silent Hill 2 не має спеціального режиму для PS5 Pro, проте помітний приріст стабільності FPS у перформанс-режимі, — де раніше частота кадрів просідала, зараз стабільна 60. Плюс по відчуттях PSSR робить картинку трошки чіткішою.

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Dragon Age: The Veilguard на Pro теж має тільки два вже звичні для консолей режими графіки. А ще показує гарну стабільність і має чудовий вигляд у режимі продуктивності, де FPS надійно тримається на стабільному рівні. А ще в цьому режимі гра показує чіткішу картинку в динаміці — не розсипається оточення при русі та боях. На статичних кадрах важко таке розгледіти.

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З приємного — навіть у тих іграх, що офіційно не мають покращень для PS5 Pro, теж можна помітити позитивні зміни. Наприклад, у моєму улюбленому та одночасно ненависному Hunt: Showdown 1896 попередні патчі принесли просадки FPS у важких сценах і просто в рандомних моментах, але PS5 Pro витягує користуючись з сирої потужності. Тож у важких перестрілках, де важлива реакція і динаміка, зʼявляється невелика фора чи хоча б шанси вийти переможцем з двобою збільшуються. І це, коли у противника чогось все добре з продуктивністю в конкретній ситуації, а у тебе ні.

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Для ігор з попереднього покоління також додалась опція в налаштуваннях, яка покращує якість зображення. Проте із PS4 я спробував поки тільки Bloodborne, де є певні покращення у графіці, але через обмеження у 30 FPS цього не дуже помітно. Гра виглядає нормально, але було б значно краще, якби розробники розблокували FPS — тоді б вищий FPS і чіткість зробили свою справу.

Досвід з PlayStation Portal

Після виходу Playstation 5 Pro у світ багато гравців помітили, що у них покращився досвід віддаленої гри на PS Portal. І це правда — внаслідок додаткової потужності помітно, що стрімінг йде з вищим FPS, картинка стабільніша, немає фрізів або артефактів у динамічних сценах. Звичайно, що вагому роль в отриманні такого досвіду грає тип підключення консолі до мережі, — все ж краще мати дротове.

На звичайній PS5 з дотриманням гарних умов підключення проблем не було, проте частота кадрів і пейсинг був не зовсім стабільним і в ігри з інтенсивним геймплеєм приємніше грати все ж на телевізорі. З PS5 Pro залітати в якісь заруби в тому ж Dragon Age: The Veilguard можна без проблем будучи в іншій кімнаті, поки телевізор занятий серіалом чи ютубом.

То чи варто брати PlayStation 5 Pro?

Такого великого ривка, як з PS4 Pro (коли ми побачили перехід на 4K і 60 FPS режими), тут немає. Хоча і PS5 Pro має режим виводу 8K, та він ще не є актуальним для абсолютної більшості гравців, але “прошка” також додає комфорт і покращує загальний досвід.

Різні ігри мають різний рівень покращень для PS5 Pro: десь це окремий пресет графіки, десь вибір режиму роботи PSSR, а десь просто підкапотні покращення. Або взагалі без заявленої підтримки PS5 Pro гра працює на новій консолі краще.

Ігри для PlayStation 4 отримали невеликі покращення картинки, що помітні на екранах з високою роздільністю та стабільну продуктивність, де вона мала проблеми в оригіналі.

Тож, якщо вас влаштовує звичайна PS5, то можете не перейматись, бо “вау” ефекту від Pro не буде. Але якщо вам здається, що базової потужності PS5 трохи не вистачає, або ж ви ще не маєте PS5 взагалі, тоді Pro — непоганий вибір при наявності бюджету.

Єдине, що трохи непокоїть, — це ризик того, що з часом розробники можуть почати ігнорувати оптимізацію під Pro, і, як результат, приріст якості стане менше помітним. Ну або навпаки — можуть вкладатися в покращення для Pro, а нова консоль не зможе розкрити себе повністю.