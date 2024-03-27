Блекаути минулої зими підштовхнули українських інтернет-провайдерів стрімко збільшити покриття енергонезалежних мереж. Аби підвищити стабільність фіксованого інтернету до літа 2023 року, вони проклали щонайменше 13,6 тис. км оптоволоконного кабелю. Зокрема завдяки цьому Україна навіть посіла перше місце серед європейських країн з невисоким рівнем ВВП у рейтингу DQL 2023, який порівнює цифрову якість життя у різних країнах світу.

Щоб забезпечити абонентів енергоефективним та швидкісним інтернетом, провайдери розбудовують мережі за технологією GPON (англ. Gigabit Passive Optical Network — гігабітна пасивна оптична мережа). Проводять оптоволокно зі своїх вузлів безпосередньо до квартир користувачів. При цьому важливо масштабувати покриття не лише швидко, але й зберігати належну якість послуги та сервісу, наголошує інтернет-провайдер Vega, команда якого відповідає за розвиток фіксованого інтернету Vodafone Gigabit Net. Фахівці компанії розповіли, як вдається цього досягти.

Як Vega масштабує свою мережу

Наразі енергоефективний інтернет Vodafone Gigabit Net вже доступний у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі, Харкові, Івано-Франківську, Миколаєві, Чорноморську та Вишневому. Один з фокусів провайдера — будувати мережу максимально швидко, щоб у короткий строк забезпечити послугою доступу в інтернет якомога більшу кількість українців.

«У 2020 році ми підключили трохи більш ніж 450 будинків за технологією GPON. За 2021 та 2022 роки ця цифра зросла ще на 2400 багатоповерхівок. У 2023 році до наших ІТ-систем ми додали ще майже 3000 зон, побудованих за технологією GPON, і сьогодні мешканці вже понад 5800 будинків у містах нашої присутності мають доступ до сучасного інтернету» — розповідає (начальник блоку промислових сервісів) Vega Владислав Цемкалов.

Він відмічає, що за роки активної розбудови мережі GPON компанія напрацювала злагоджений алгоритм підключення нових інтернет-зон. Спочатку працівники комерційного напрямку оцінюють, чи відповідає будинок вимогам, аби включити його в програму масштабування. Після цього відділ оренди сайтів працює над укладанням договорів з доступу для прокладання оптоволоконного кабелю та розміщення в будинку оптичних боксів.

Водночас провайдер опрацьовує і сусідні будинки, адже технологія GPON підходить для «килимового» покриття території, а не окремих будівель. У такий спосіб формується мінімальний перелік адрес і технічний департамент береться до проєктування та розрахунків будівництва мережі. При цьому важливо визначити всі необхідні технічні параметри й розташування базового обладнання, оптичних сплітерів та боксів. Кожна зміна в адресній програмі вимагає відповідних коригувань у проєктах та розрахунках.

Після визначення базових проєктних точок підрядники розпочинають будівництво мережі, розділене на магістральну та локальну частини. Магістральна частина охоплює шлях від базового обладнання до будинків, тоді як локальна мережа включає прокладення кабелю та встановлення оптичних боксів у будівлі.

«Після завершення будівництва магістралі працівники відповідальних підрозділів компанії проводять приймання об’єкта. І тільки після цього технічний департамент вносить основні параметри мережі до інформаційних систем для запуску завершеного будівництва у комерційну експлуатацію», — пояснює Владислав Цемкалов.

З цього моменту Vega починає продаж послуги. Водночас провайдер продовжує долучати до мережі сусідні будинки до повного покриття запланованої адресної програми.

Як балансувати між швидкістю та якістю

За словами Владислава Цемкалова швидкий темп розширення мережі — це сукупність викликів різного характеру для всіх учасників проєкту. Їх подолання часто потребує нових креативних підходів та нестандартних інженерних рішень. Процес будівництва завжди цікавий і непростий водночас, та попри всі складнощі, основна наша мета — забезпечення якісного зв’язку громадянам України, залишається незмінною.

«Ми працюємо, щоб кожен клієнт цілодобово мав доступ до надійного і швидкісного інтернету, і забезпечуємо роботу сервісів навіть, коли у будинку абонента немає світла» — зазначає начальник блоку промислових сервісів Vega.

Керівник технічного блоку «Південь» Олексій Богопольський додає, що надійність мережі — не менш важливий фактор для клієнтів, ніж її енергонезалежність. Це забезпечують фахові інженери, які мають передбачити різні випадки пошкодження ліній — наприклад, внаслідок ворожих атак або від дій злочинців, які перерізали чи викрали кабель. На жаль, такі ризики досі не зводяться до нуля.

«Робота інженерів — це насправді дуже творчий процес. Ми будуємо мережу та розташовуємо обладнання так, щоб навіть при пошкодженні або частковій втраті кабелів ми могли забезпечувати абонентам зв’язок» — пояснює Олексій Богопольський.

Так само важливо тримати у фокусі безперервність зв’язку при міграції з одного обладнання на інше. Абоненти не мають відчути погіршення якості послуг через технічні роботи на боці оператора, впевнений старший інженер відділу експлуатації регіону «Південь» Олег Демидюк.

За його словами, будь-яке перенесення — це ретельне прорахування усіх ризиків та індивідуальний підхід. Тому у Vega завжди опрацьовують можливість відкотитися назад у випадках непередбачених обставин, щоб не допустити довгих перебоїв у роботі сервісів.

«Наш пріоритет — успішно все перенести в найкоротші терміни й не допустити незручностей для абонентів. Адже ми ходимо на роботу саме задля них. Колись мені так казав керівник і я зараз кажу це підлеглим, новим колегам і навіть стажерам-студентам. Ми і на роботу беремо фахівців після відповіді на питання: «На що ви готові заради абонентів?», — ділиться Олег Демидюк

Чому важливо модернізувати обладнання

Щоб надавати послуги на найвищому рівні недостатньо просто один раз побудувати мережу і більше у неї не інвестувати. Технічний прогрес рухається з такою швидкістю, що обладнання постійно потребує модернізації.

«Забезпечувати зв’язок — не означає, що ми один раз побудували і воно само собою працює. Модернізувати потрібно й обладнання доступу й обладнання моніторингу. Наприклад, щоб наші перші користувачі GPON, яких підключили ще під час пілотного старту нової технології, отримували якісні сервіси, ми вже повністю замінили обладнання на їхніх ділянках», — розповідає начальник відділу обладнання доступу регіону «Південь» Андрій Вараксін.

Він наголошує, що Vega особливо пишається своїм сучасним обладнанням моніторингу на новій мережі. Воно дозволяє не лише своєчасно виявляти, що в абонента падає якість або швидкість інтернету, а й передбачати ймовірні причини виходу обладнання з ладу. Завчасний і правильний діагноз — це вже більша частина успіху лікування.

Крім цього, технічна модернізація стає необхідним етапом під час зростання кількості абонентів. Зазвичай під час проєктування мережі враховується запас ємності як для обладнання, так і кабелю, та передбачається достатня кількість резервних елементів, які можна використовувати для майбутнього розширення. Проте у випадку, коли всі резерви вже використані, а потреба у послугах продовжує зростати, не обійтись без апгрейду поточної інфраструктури.

«Модернізація мережі складається із встановлення додаткового портового обладнання, оптичних боксів та прокладання нових оптичних мереж. Це дозволяє збільшити ємність мережі та забезпечити високу якість обслуговування абонентів при збереженні стабільної роботи системи», — пояснює Владислав Цемкалов.

У межах модернізації GPON компанія переносить обладнання з віддалених майданчиків, вдосконалює системи альтернативного живлення, а також розширює магістральні кільця.