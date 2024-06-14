Авто-новинки початку літа-2024 для України: Nissan Juke, SsangYong Torres, Opel Combo та інші

Початок літа подарував нам не лише спеку, але й гарячі автомобільні новинки! Всі вони просто зараз починають надходити до офіційних дилерів, цінники та перелік версій вже відомі, справа лише за покупцями – обрати найкращий варіант для себе. А що обирати? Ну, наприклад…

Nissan Juke: він знову жовтий!

В це складно повірити, але коли змінювали покоління Nissan Juke, то йому в палітру чомусь не додали яскравий жовтий колір попередника. Тепер це виправлено: кросовер Nissan Juke другого покоління відтепер може похизуватись сонячно-жовтим кольором, а разом з цим – ще й суттєво оновленим салоном.

Йдеться про змінену центральну консоль, новий 12,3-дюймовий сенсорний дисплей, впровадження двох видовжених дефлекторів вентиляція (замість трьох круглих раніше). Також варто відзначити появу повноформатної 12,3-дюймової цифрової панелі приладів, що пропонується починаючи з середньої комплектації N-Connecta.

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Ще однією зміною можна назвати дебют комплектації N-Sport, хоча її можна було назвати N-Black: замість будь-яких спортивних натяків тут маємо чорні колісні диски та темний зовнішній декор. А ось технічних змін немає: під капотом все також встановлено 1-літровий 114-сильний бензиновий турбодвигун, що працює з 6-ступеневою «механікою» або 7-ступеневим «автоматом-роботом» DCT та обертає виключно передні колеса.

Вартість оновленого Nissan Juke у комплектації Acenta починається з приблизно 900 тис. грн (це близько $22,5 тис.), проте якщо потрібна автоматична коробка – то готуйтесь мінімум до 965 тис. грн або $24 тис. Якщо бажаєте отримати покращені комплектації N-Connecta або Tekna з легкосплавними колісними дисками, цифровою панеллю приладів, бездротовою зарядкою тощо, тоді потрібно мати 1,06-1,1 млн грн або $26,5-27,5 тис. Максимальні комплектації N-Design та N-Sport коштують вже майже 1,2 млн грн або близько $30 тис.

SsangYong Torres: новий гравець в популярному класі

Взагалі правильна назва цього автомобіля буде звучати як KGM Torres або KG Mobility Torres, адже бренд SsangYong нещодавно було викуплено корейською компанією KG й все приведено до спільної назви. Однак можна не сумніватись, що автомобілісти зі стажем ще довго будуть згадувати попереднє ім’я та, відповідно, називати цей автомобіль саме так – SsangYong Torres.

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Що це за автомобіль? Це кросовер популярного класу C-SUV або ж навіть D-SUV, на що натякають чималі розміри – довжина сягає 4,705 метра й це навіть дещо більше від добре відомих Toyota RAV4 або Nissan X-Trail. Проте не варто розраховувати на гібриди потужністю 200+ к.с., адже під капотом SsangYong Torres встановлено бензиновий 1,5-літровий турбомотор на 163 к.с. потужності та 280 Нм крутного моменту. А ось на вибір переднього/повного приводу розраховувати можна. Аналогічно, як і на класичний 6-ступеневий «автомат» AISIN.

Комплектація заявлена одна, але доволі повна: фронтальні та бокові подушки безпеки, центральний сенсорний 9-дюймовий дисплей, підтримка Android Auto та Apple CarPlay, клімат-контроль з керуванням на окремому 8-дюймовому дисплеї, камера заднього огляду, круїз-контроль тощо. Вартість SsangYong Torres з переднім приводом починається з 1,53 млн грн або $38 тис., версія з повним приводом буде дорожче – близько 1,6 млн грн або $40 тис.

Opel Combo: завершення великого циклу оновлення фургонів

На завершення – оновлений фургон Opel Combo Cargo. Адже він також символічно завершує великий цикл оновлення фургонів/венів від концерну Stellantis: лишень варто згадати Peugeot Rifter та Peugeot Partner, Citroen Berlingo у вантажній або пасажирській версії.

Назви автомобілів різні – проте об’єм оновлень ідентичний. Всі вони отримали нову передню частину кузова, змінені фари відповідно до фірмового стилю кожного бренду, цифрову панель приладів та 10-дюймовий дисплей в салоні, нове кермо з широко-розташованими спицями. Проте решта залишилась без змін, що може й на краще. Покупцям доступний стандартний кузов L1 (4,4 м) або збільшений кузов L2 (4,75 м), плюс кілька комплектацій. Автомобілі все також пропонуються як 2- або 3-місні комерційні фургони, а також у вигляді 5- або 7-місних пасажирських венів.

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В основі моторної гами – турбодизель 1.5 BlueHDi потужністю 100 к.с. або 130 к.с., що працює у парі з 6-ступеневою «механікою» або 8-ступеневий «автоматом» відповідно. Плюс додайте електричні версії фургонів з вже відомим електромотором потужністю 100 кВт або 136 к.с., але новим й дещо збільшеним акумулятором на 54 кВт·год – тепер обіцяють запас ходу до 330 км.

Вартість автомобілів починається з відмітки нижче 900 тис. грн, причому найбільш доступним виявляється як раз Opel Combo Cargo – від 873 тис. грн. або $21,8 тис. Пасажирські версії Opel Combo, Citroen Berlingo, Peugeot Rifter в середньому будуть коштувати 1-1,2 млн грн ($25-30 тис.) залежно від розміру кузова, потужності двигуна, обраної трансмісії та комплектації. Нарешті, найдорожчими виявляються електричні фургони та вени – цінники починаються від 1,3-1,35 млн грн ($32,5-33,8 тис.) залежно від певної моделі.

Сподіваємось, що це далеко не останні автомобільні новинки сезону літо 2024 для України й далі нас чекає ще багато цікавого. Але головне – сподіваємось, що нас чекає мир. Тоді будуть і новинки, і тест-драйви, і різноманітні огляди. Не перемикайтесь!