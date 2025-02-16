50 фільмів про штучний інтелект: як його уявляють кінематографісти

Редактор Mezha.Media. Сергій в IT-журналістиці вже понад 20 років, пише про софт, ігри, мультимедіа та все, що має екрани - монітори, телевізори, смартфони тощо.

Штучний інтелект – дуже гаряча тема останнім часом, новин у цій галузі з кожним днем стає все більше, а сам він (точніше, звісно, розробка і поява на ринку все новіших ШІ-систем) вже починають впливати на світову економіку.

Може здатися, що це “гарячий топік” лише останніх років, але насправді ШІ “існував” задовго до того, як про нього заговорив весь світ, і навіть до перших реальних спроб розробки ШІ-систем – у науковій фантастиці.

Сьогодні ми спробуємо згадати найцікавіші приклади штучного інтелекту, яким його вважали творці кінофантастики у минулому – від найперших фільмів і до останнього часу.

Відразу зазначимо, що ця тема має дуже багато спільного з зображенням роботів у кіно (див. наш матеріал). Тому у цій статті ми не згадуватимемо фільми з “просто” людиноподібними роботами, а відберемо лише ті, де вони набувають самоусвідомлення, здатні на вчинки та рішення, не закладені розробником, або принаймні мають ознаки суперкомп'ютерів, що так чи інакше впливають на людське життя.

Як і в статті “20 фільмів про роботів…”, розпочнемо добірку з легендарної Metropolis. Ця німа чорно-біла стрічка, що вийшла майже сто років тому, набагато випередила свій час і містила цілу низку різних передбачень щодо майбутнього - наприклад, відеозв'язок.

Але головним у ній все ж таки була перша поява робота зі штучним інтелектом у вигляді жінки, що копіював реальну людину. Вона мала кілька назв, офіційною можна вважати Maschinenmensch (що з німецької перекладається просто як “людина-машина”), але зараз її зазвичай називають “Марія” або ще “несправжня Марія” – за ім'ям жінки, за яку вона себе видає.

HAL 9000 – мабуть, найвідоміший штучний інтелект у кінематографі. Він з'явився одночасно у фільмі Стенлі Кубріка 2001: A Space Odyssey та романі Артура Кларка “Космічна Одіссея”, який є власно новелизованним сценарієм того самого фільму, що писали Кларк з Кубріком. 2001: A Space Odyssey – ще однин культовий науково-фантастичний фільм, цього разу “трохи” сучасніший – з нами його розділяє “лише” півстоліття.

HAL 9000 мав здатність до самонавчання, умів створювати предмети мистецтва і проявляти емоції. Він керував космічною експедицією до Юпітера, через суперечливі інструкції збунтувався і при спробі його відключення намагався вбити екіпаж, щоб врятувати своє “життя”. Також тут можна згадати SAL 9000 - “сестру” HAL 9000 із сиквелу, 2010 / “Космічна одіссея 2010 року”.

Британська антиутопія з елементами фарсу, головну роль в якій виконав відомий актор Шон Коннері (його молоде фото в абсурдному напівголому вигляді, на яке можна натрапити в інтернеті – це саме звідси).

Події стрічки відбуваються наприкінці XXIV століття, залишки людства поділені на еліту – безсмертних “Вічних”, та звичайних людей - “Бруталів”. “Вічні” мешкають у затишній долині Вортекс, де за ними наглядає і захищає від смерті штучний інтелект Tabernacle – своєрідний “бог у машині” у буквальному сенсі.

У “Зоряних війнах” безліч найрізноманітніших роботів, але найвідомішими беззаперечно є нерозлучна парочка C-3PO та R2-D2. Щодо розумових здібностей першого ні у кого не виникає найменших сумнівів, але і другий, попри відсутність можливості традиційного людського спілкування, також вважається особистістю, що усвідомлює себе і здатна на самостійні вчинки.

“Космічна Одіссея” – далеко не єдиний твір, в якому космічним кораблем керує суперкомп'ютерна система зі штучним інтелектом. У першій частині легендарної франшизи Alien кораблем Nostromo керувала MU/TH/UR 6000 – ШІ-модель, що належала до класу Mother System. Вона контролювала всі фонові процеси, виконувала функції автопілота під час перебування екіпажу у гіперсні й займалася його пробудженням. Втім, Mother, на відміну від HAL 9000, так і не збунтувалася – може, через мінімальну наявність у неї соціальних функцій.

Чергова екранізація літературного твору - Blade Runner Рідлі Скота базується на романі Філіпа Діка Do Androids Dream of Electric Sheep? (“Чи мріють андроїди про електричних овець?”).

Репліканти, на яких полює головний герой фільму – це штучно створені люди з самоусвідомленням, імплантованими спогадами та емоціями, яких практично неможливо відрізнити від живих людей.

Попри вже дуже поважний вік стрічки, представлення штучного інтелекту в Blade Runner та проблем, які виникнуть у суспільстві з появою таких істот, досі виглядає дуже якісним і сучасним.

Зараз, мабуть, це останній фільм, на який можна подумати, що у ньому міг бути представлений штучний інтелект. Сиквел успішної сатиричної комедії Airplane! отримав нового режисера та автора сценарію і позбувся ідеального для цього жанру актора Леслі Нільсена – не дивно, що він вийшов набагато слабшим.

Події перенесені у майбутнє і відбуваються на борту космічного лайнера, що керується ШІ-системою під назвою ROK. Як водиться, вона виходить з-під контролю і намагається вбити екіпаж.

Одна з найперших кіноспроб показати віртуальну реальність, в якій програми мали вигляд “цифрових людей” – TRON зараз сприймається дуже наївним і примітивним у зображенні “світу програмного забезпечення”.

Але все ж таки, у стрічці був штучний інтелект під назвою Master Control Program (“Майстер-контроль”) – за сюжетом він виходить з-під контролю й утворює у віртуальній реальності справжню тиранію, перетворивши інші програми на своїх “рабів”. Вважається, що MCP – єдиний штучний інтелект у TRON, проте зважаючи на поведінку окремих “програм”, які мають вигляд штучних людей з власною особистістю – можна припустити, що цей світ густонаселений ШІ-істотами.

Беззаперечна класика кінофантастики, що подарувала світу, мабуть, найвідомішого бойового робота у кінематографі. Але не тільки - The Terminator також має вже канонічне представлення штучного суперінтелекту, який повстає проти своїх творців.

Коли мережа Skynet, створена для Стратегічного командування Повітряних сил США, здобуває самосвідомість, її творці намагаються її деактивувати, на що вона відповідає глобальною ядерною атакою, що отримала назву “Судний день” – і розпочинає війну на знищення всього людства.

Але крім Skynet, ще принаймні однією ШІ-істотою у франшизі можна вважати й самого термінатора – точніше, деякі з моделей T-800, що у наступних фільмах часом демонстрували поведінку, яку можна пояснити появою у них свідомості.

Сімейна фантастика про 10-річного хлопчика на ім'я Daryl, що насправді є експериментальним роботом з дуже розвинутим штучним інтелектом (ім'я є скороченням від Data-Analyzing Robot Youth Lifeform). Він втікає з лабораторії й опиняється у дитячому будинку, звідки потрапляє до прийомних батьків і поступово демонструє надлюдські можливості.

D.A.R.Y.L. отримав дуже стримані відгуки критиків і фактично провалився у прокаті.

Фантастична комедія про одного з прототипів військового робота - S.A.I.N.T. Number 5 (Strategic Artificially Intelligent Nuclear Transport, “стратегічний ядерний ШІ-транспорт), в якого через коротке замикання, спричинене блискавкою, втрачається частина пам'яті.

Number 5 (згодом він вибере собі ім'я Джонні) намагається відновити пам'ять через дослідження навколишнього світу – що призводить до появи у нього самоусвідомлення.

На відміну від інших стрічок, Short Circuit – це дуже милий і добрий сімейний фільм, такий собі E.T. the Extra-Terrestrial, але з роботом замість іншопланетянина.

Ще одна “несерйозна фантастика” - Flight of the Navigator це дитячий фантастичний фільм від Walt Disney Pictures про пригоди 12-річного хлопчика, що здійснює міжзоряні подорожі на інопланетному кораблі, який керується бортовим комп'ютером на ім'я Макс.

Макс – штучний інтелект, завдання якого – збір інформації на інших планетах. Під час свого перебування на Землі Макс, крім потрібних йому даних, набуває також здатності відчувати емоції й стає більш “людяним”.

Екранізація короткої повісті Філіпа К. Діка “Друга модель”. За сюжетом стрічки, події відбуваються у майбутньому на далекій планеті, де триває нескінченна війна за її ресурси. До бойових дій починають залучати автоматичні машини, які поступово еволюціонують, стають все складнішими, отримують самосвідомість і все краще вдають з себе людей.

Спочатку стрічка отримала негативні відгуки критиків, але з часом набула глядацької прихильності й навіть вважалася культовою.

Фантастична сімейна мелодрама, знята за мотивами роману Айзека Азімова та Роберта Сільверберга The Positronic Man (”Позитронна людина”) – який, своєю чергою, базувався на оповіданні Айзека Азімова, написаному ще у 1976 р. У головній ролі знявся відомий актор Робін Вільямс, стрічка отримала негативні відгуки критиків і повністю провалилася у прокаті.

За сюжетом, звичайна американська сім'я купує робота під назвою NDR-114 для ведення домогосподарства – і досить швидко помічає у його поведінці дивні відхилення від заводського програмування. Робот має схильність до творчості, починає відчувати емоції та з роками набуває рис повноцінної мислездатної істоти.

Варто зазначити, що фантастика у Bicentennial Man – лише інструмент для дослідження питань людяності, рабства, упередженості, інтелектуальної свободи, смертності та безсмертя.

Класика кінофантастики з приголомшливим зображенням віртуальної реальності, що набагато випередила свій час (варто лише згадати, який вигляд мала VR у TRON – фільмі, що вийшов на 17 років раніше).

Штучного інтелекту у The Matrix вистачає – це і звичайні “агенти Сміти”, які з часом еволюціонували зі звичайної програми, і Оракул, що виступає провідником для головних героїв, надаючи передбачення майбутнього, і, звісно, Архітектор - творець всієї Матриці.

Прямий сиквел “Універсального солдата” 1992 року, попри українську назву, насправді був четвертим у серії: до нього вийшли телевізійні фільми Universal Soldier II: Brothers in Arms та Universal Soldier III: Unfinished Business. Варто зазначити, що ця стрічка їх ігнорує і пропонує альтернативний розвиток подій після оригінального фільму.

За сюжетом, американський уряд працює над оновленою програмою “універсальних солдатів”: швидших, сильніших та “розумніших”, завдяки з'єднанню через електронні імпланти з суперкомп'ютером S.E.T.H. (Self-Evolving Thought Helix), наділеним штучним інтелектом. Коли програму вирішують закрити, S.E.T.H. повстає проти своїх творців і намагається знищити людство за допомогою власної величезної армії – такий собі “Термінатор на мінімалках”, тільки без подорожей у часі.

Стрічка Стівена Спілберга за мотивами оповідання Браяна Олдіса “Суперіграшки живуть ціле літо” (Super-Toys Last All Summer Long) 1969 року. Спочатку її дуже довго намагався зняти Стенлі Кубрік, який придбав права на екранізацію на початку 70-х років і працював над нею аж до середини 90-х, коли нарешті відмовився від цієї ідеї та передав права Спілбергу.

Події стрічки розгортаються у XXII сторіччі, коли людство створило новий клас роботів – андроїдів, здатних емулювати думки й емоції. Фільм розповідає історію прототипу такого робота, що має вигляд хлопчика – ним хочуть замінити важко хворого сина одного зі співробітників компанії.

Сім'я позбувається робота після одужання власної дитини, й андроїд намагається вижити у безжальному світі людей – а заразом і самому стати справжньою людиною, на кшталт казки про Піноккіо. Закінчується “Штучний розум” подіями у далекому майбутньому, коли людство вже вимерло, але роботи еволюціонували й перетворилися у високорозвинені гуманоїдні форми.

Перша частина відомої кінофраншизи, і перша поява у ній ШІ-системи на ім'я Red Queen, що керує секретним дослідницьким центром корпорації “Амбрелла”, розташованим під Ракун-Сіті, яка вбиває весь персонал після його зараження Т-вірусом.

Надалі “Червона королева” з'являється також у Resident Evil: Retribution (2012) та Resident Evil: The Final Chapter (2016). Крім того, у серії є також її “сестра” – White Queen, яка представлена у Resident Evil: Extinction (2007).

Ще одна стрічка у цій підбірці, знята за творами Айзека Азімова – цього разу за мотивами однойменної збірки оповідань (з якою насправді має доволі мало спільного).

Події фільму відбуваються у Чикаго у 2035 р., коли роботи широко використовуються у різних сферах. Крім робота-втікача Sonny, створеного з індивідуальністю та свободою волі, штучним інтелектом у “Я, робот” наділений також суперкомп'ютер VIKI (Virtual Interactive Kinetic Intelligence). Через похибки у програмуванні він на власний розсуд трактує три закони робототехніки та намагається утворити диктатуру на Землі.

Повнометражна екранізація відомої серії гумористичних науково-фантастичних романів британського письменника Дугласа Адамса. Штучним інтелектом у ній наділений “робот-параноїк Марвін” (Marvin the Paranoid Android).

Попри загальноприйняту характеристику, у Марвіна нема параної – натомість цей високоінтелектуальний робот страждає від депресії та нудьги: наділений “розумом розміром з планету”, за його власним висловом, він не має змоги використати навіть маленьку його частку, бо всі завдання, які йому доручають люди, занадто прості для нього.

Воєнний науково-фантастичний фільм про розробку роботизованого літака класу стелс Extreme Deep Invader (EDI), яким має керувати бойовий штучний інтелект. Після влучання в літак блискавки під час бойового вильоту алгоритми ШІ порушуються, літак отримує рудиментарну особистість і починає діяти незалежно від своїх творців, намагаючись виконати військову програму часів холодної війни. Stealth отримав негативні відгуки критиків і повністю провалився у прокаті.

Кумедна і зворушлива анімація студії Pixar, що розказує історію робота ВОЛЛ·І – останнього робота на Землі, який у далекому майбутньому очищує її від сміття. Протягом століть існування він розвивається як особистість, закохується в іншого робота – “Єву” (EVE), яка прибула на космічному кораблі, і відправляється у космічні мандри разом з нею.

Ще один штучний інтелект у WALL·E – це автопілот космічного корабля на ім'я AUTO: він повністю контролює життя екіпажу, який складається з останніх представників людства, і не дає їм повернутися на Землю.

Перша стрічка у кіновсесвіті Marvel (Marvel Cinematic Universe, MCU), з якої власне і стартував нескінченний конвеєр марвелівської супергероїки. В Iron Man вперше з'являється штучний інтелект J.A.R.V.I.S. – персональний асистент Тоні Старка, який створювався на базі аналогічного ШІ-асистента H.O.M.E.R. із коміксів.

Також він присутній в усіх наступних частинах Iron Man і в The Avengers (2012). В Avengers: Age of Ultron (2015) його майже знищує Альтрон (до речі, ще один ШІ), але J.A.R.V.I.S. поширює свою свідомість в Інтернет і надалі він використовується як базове програмне забезпечення для андроїда Vision.

Британський фантастичний фільм, головну (і фактично єдину) роль у якому виконав талановитий актор Сем Роквелл. Хоча цей фільм і зовсім не про ШІ, штучний інтелект у ньому все ж є. Це GERTY – єдиний помічник і співрозмовник головного героя, що три роки працює на базі на Місяці.

П'ята частина у кінофраншизі Alien і приквел найпершої стрічки 1979 року, згаданої вище. Рідлі Скотт явно любить тему штучного інтелекту – ось і у “Прометеї” є андроїд Девід, створений як сурогатний син засновника корпорації Weyland. Він має доглядати за екіпажем, що перебуває в анабіозі, але з часом стає одержимим ідеєю створення нової цивілізації. Девід також з'являється у сиквелі Prometheus - Alien: Covenant (2017).

Фантастична комедійна драма про старіючого колишнього злодія, що страждає від погіршення психічного стану і деменції, та робота-компаньйона, який за ним доглядає.

Робот у стрічці не дуже схожий на типовий “кіношний ШІ”: скоріше його поведінка більше нагадує сучасні ШІ-моделі, а сам фільм, який отримав досить стримані, хоча й позитивні відгуки, першою чергою ціниться за спробу розказати про проблему догляду за людьми похилого віку і показати можливий варіант її вирішення.

Фантастична мелодрама про самотнього письменника і стосунки з операційною системою на базі ШІ, яка виступає його віртуальним асистентом і може адаптуватися та еволюціонувати на основі взаємодії з користувачем.

Головний герой обирає для системи жіночий голос, після чого вона дає собі ім'я Саманта – з часом у них починаються романтичні стосунки, які заміняють йому реальні.

Британський фантастичний трилер про розробку бойового ШІ та кіборгів для війни з Китаєм, що привело до створення андроїдів із самоусвідомленням з досить передбачуваним результатом. Стрічка отримала обмежений реліз і невисокі оцінки критиків.

Видовищний фільм з Томом Крузом у головній ролі, Oblivion – досить рідкісний приклад фантастики зі штучним інтелектом інопланетного походження. Події стрічки відбуваються у майбутньому, коли Земля стала непридатною для життя через атаку інопланетян. Їхньою ціллю є природні ресурси планети, збір яких координується з орбітальної станції TET, що керується тим самим інопланетним ШІ.

Роботи у відомому науково-фантастичному епіку Крістофера Нолана не є гуманоїдними – нечастий випадок у кіно. Вони мають кілька складних компонентів і можуть змінювати свою форму відповідно до ситуації.

Що головніше для цього матеріалу – роботи в Interstellar це автоматизовані машини, оснащені штучним інтелектом, причому деякі з них навіть призначені для імітації людської поведінки. Найбільш “людяним” з них вважається TARS, запрограмований на саркастичну особистість, що має робити його кращим компаньйоном.

Британський психологічний трилер, в якому головний герой виконує серію тестів Тюрінга на експериментальному гуманоїдному роботі, оснащеному ШІ. Ex Machina, мабуть, найкраще досліджує питання, що саме можна вважати особистістю, чи може штучний інтелект мати свідомість і свободу волі.

Чергова стрічка про пригоди бойового робота, що отримав свідомість, і його намагання знайти своє місце у людському світі. “Робот Чаппі” знятий відомим режисером Ніллом Блумкампом, ідея стрічки виглядає вже досить вторинною (і дещо нагадує “Коротке замикання”), головними ж її перевагами були традиційний для цього режисера Йоганнесбург та учасники гурту Die Antwoord у головних ролях.

Морган – ім'я штучної істоти з синтетичною ДНК, створеною за допомогою нанотехнологій, експериментальний проєкт компанії, що займається генною інженерією. Морган характеризується як “гібридний біологічний організм зі здатністю до самостійного прийняття рішень та складними емоційними реакціями”.

Вона дуже швидко розвивається і стає розумнішою за людей – це починає непокоїти її творців, і вони звертаються до консультанта з управління ризиками, який має вирішити, наскільки вона небезпечна і чи варто залишати її живою. Морган зіграла відома акторка Аня Тейлор-Джой, чия зовнішність дуже добре підходить для такої ролі.

У “Нескінченній камері” штучний інтелект грає трохи незвичну роль віртуального наглядача у в'язниці майбутнього. Головний герой потрапив за ґрати через саботаж урядової операції за допомогою комп'ютерного вірусу і намагається втекти з-під варти.

Проте він не може зрозуміти, де справжній світ, а де одна з багатьох віртуальних реальностей, через які його проганяє “Говард” – ШІ-наглядач, який проявляється у вигляді круглої камери відеоспостереження, що спускається зі стелі (нічого не нагадує?).

Фантастичний трилер з типовою для жанру зав'язкою, але нестандартним сеттингом: жінка потрапляє в полон до вченого у футуристичному “розумному” будинку і намагається домовитися зі штучним інтелектом, який керує будинком, у спробі втекти з нього. Найцікавішим у фільмі є, мабуть, те, що ШІ на ім'я Тау озвучив відомий актор Гері Олдмен.

Фантастична романтична драма про майбутнє, в якому за допомогою новітніх технологій романтичні стосунки перетворили на точну науку: комп'ютерні тести визначають імовірність успішного партнерства з будь-якою людиною і дозволяють створити штучних ідеальних партнерів.

Головна героїня закохана у свого колегу по роботі, але виявляє, що згідно з тестами у них нульова сумісність. Чого вона не знає, так це того, що вона сама насправді є новим експериментальним андроїдом, на якому перевіряють можливість робота видати себе за повноцінну людину.

Фантастичний трилер про постапокаліптичне майбутнє, в якому людство майже повністю вимерло. ШІ-система запускає проєкт по відновленню популяції, вирощуючи нових людей з ембріонів у захищених бункерах – стрічка розповідає про один з таких бункерів і дівчинку, яку виховує робот-мати.

Ще один приклад інопланетного штучного інтелекту в кіно. Таким у Captain Marvel є Supreme Intelligence (“Абсолютний інтелект”), що править расою Кріанців і у спілкуванні з людьми приймає фізичну форму персони, яка має найбільше значення для його співбесідника.

Британська стрічка, режисерський дебют Ґевіна Ротері, який свого часу також працював над згадуваним у цій статті Moon. Події “Творця” відбуваються у 2038 р., головний герой – вчений, що працює над створенням наступного покоління ШІ. Крім головної задачі проєкту, він має також власні мотиви – створити штучну особистість, в яку можна було б перенести збережену свідомість покійної дружини, і наділити штучний інтелект людськими емоціями.

Фантастична драма з Коліном Фарреллом у головній ролі. “Після Янґа” розповідає історію сім'ї, що намагається полагодити “сина”-андроїда, який зламався і більше не може допомагати їхній прийомній доньці. За допомогою такого підходу творець стрічки намагається дослідити теми пам'яті, смерті, людяності та втрати близьких.

Ексцентрична комедія, події якої відбуваються у відеогрі-”пісочниці” з відкритим світом, а головний герой, якого зіграв Раян Рейнольдс – звичайний NPC. Проте коли він закохується у справжнього гравця, то починає усвідомлювати себе і божевільний віртуальний світ, у якому він “живе” – і поступово набуває рис справжньої людини.

Невдала спроба перезапуску успішної анімаційно-ігрової комедії 90-х років. У “Новому поколінні” дії відбуваються у віртуальній реальності, куди потрапляють головний герой – баскетболіст Леброн Джеймс, зі своїм сином, через шахрайські дії штучного інтелекту під назвою Al-G Rhythm. Тут вони разом з персонажами Looney Tunes мають зіграти проти цифрових версій найбільших зірок баскетболу, щоб повернутися в реальний світ.

Фільм жахів про робота-ляльку зі штучним інтелектом, яка мала бути компаньйоном та захисником восьмирічної племінниці головної героїні, але розвиває самоусвідомлення і стає незалежною та вороже ставиться до всіх, хто, на її думку, становить загрозу для неї або її дитини.

Стрічка вийшла доволі слабкою навіть для свого жанру, а ШІ у ній використовується лише як модна “фішка” – жанр “лялькового горору” до M3GAN чудово існував десятиліттями й без додавання лялькам ШІ (чого варта одна лише франшиза про Chucky). Попри це вже анонсовано сиквел - M3GAN 2.0, який має вийти влітку цього року і введе у франшизу ще одну ШІ-ляльку.

Шпигунський бойовик з “диво-жінкою” Галь Гадот у головній ролі, що мав дати старт новій франшизі, подібній до “Місія нездійсненна”. Головна героїня – оперативник тіньової глобальної миротворчої агенції, завдання якої – вберегти таємничий ШІ під назвою The Heart від кримінальних організацій, що намагаються його викрасти.

Heart of Stone вийшов на Netflix і отримав змішані відгуки критиків, хоча й став другим за кількістю переглядів фільмом у цьому сервісі у другій половині 2023 р.

Сьома частина у популярній франшизі, і перша з двох серій, об'єднаних загальним сюжетом, що вийшла у 2023 р. (закінчення – The Final Reckoning – очікується вже у травні цього року).

У цій стрічці головний герой Ітан Гант разом зі своєю командою стикаються з таємничим ворогом – штучним інтелектом під назвою The Entity (“Сутність”), який активується на російському підводному човні, стає розумним і починає діяти на власний розсуд.

Як і в інших розважальних фільмах, творці стрічки не намагаються дослідити ШІ як явище і спробувати уявити, на що може бути схожий справжній розумний штучний інтелект, натомість використовують його просто як образ нового ворога, незрозумілого і тому ще небезпечнішого.

Психологічний трилер з дещо незвичним застосуванням штучного інтелекту. У The Artifice Girl агенти неурядової організації виявляють революційну комп'ютерну програму на базі ШІ, яка використовує цифровий вигляд маленької дівчинки для полювання на педофілів в Інтернеті.

Програма розвивається набагато швидше, ніж вони могли собі уявити, що створює непередбачувані проблеми у відносинах між людьми та ШІ.

Ще один фільм у цій статті, перекладений українською як “Творець”, але цього разу переклад буквальний. The Creator – видовищна бойова фантастика, події якої відбуваються у майбутньому, через 15 років після початку глобальної війни між штучним інтелектом і людством.

США разом із західними союзниками намагаються знищити всіх носіїв ШІ у світі, тоді як “Нова Азія” продовжує співробітництво зі штучним інтелектом. Головний герой отримує завдання знайти й знищити “Творця” – таємничого архітектора у Новій Азії, що винайшов нову суперзброю.

Попри свою видовищність, The Creator має досить вторинний вигляд і створює враження, що його автори натягали ідеї з кінокласики минулих років, першою чергою з The Terminator та Blade Runner. Також критики відзначають схожість з Kundun – епічною біографічною стрічкою 1997 року про ранні роки Далай-лами XIV.

Франко-канадська романтична драма у жанрі антиутопії, La bête розповідає про світ майбутнього, в якому людство фактично контролюється штучним інтелектом. ШІ перебрав на себе більшість робочих місць у світі та вважає, що люди не здатні раціонально мислити або виконувати роботу, що потребує розвиненого мислення, через свої емоції. Якщо ж людина хоче отримати кращу роботу, вона має пройти процедуру очищення ДНК, яка позбавить її сильних емоцій.

Фантастичний бойовик з Дженіфер Лопес у головній ролі. Чергова версія майбутнього, в якому штучний інтелект воює з людством – цього разу не лише на Землі, але й на інших планетах. Atlas має доволі низькі рейтинги як у критиків, так і глядачів, проте став успішним на Netflix, потрапивши у топ-10 майже у сотні країн світу.

Суміш фантастичного трилеру з чорною комедією, Companion розповідає про пару, що вирішила провести вихідні з друзями у віддаленому будиночку на природі. Відпочинок перетворюється на хаос, коли з'ясовується, що один з гостей – робот-компаньйон.