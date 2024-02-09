Смартфон майбутнього: 10 фішок Galaxy S24 Ultra

В Україні стартують продажі флагманського смартфона Galaxy S24 Ultra, найбільш інноваційної моделі від компанії Samsung, яка змогла поєднати в ній цілий ряд нових можливостей та функцій. Що ж цікавого може запропонувати ультрафлагман компанії? Розберімося детальніше.

1. Титан в корпусі

Galaxy S24 Ultra – перший смартфон від Samsung, в якому використовується титан. З цього надміцного матеріалу зроблена рамка, що захищає грані моделі. Завдяки цьому апарат краще протистоїть ударам, що при падінні якраз часто припадають на верхню або нижню грані.

Перевагою титанової рамки також є більш цупке покриття, яке дозволяє надійніше тримати корпус в руках на противагу гладкому полірованому металу. До речі, у всіх кольорах рамка Galaxy S24 Ultra не фарбована, а природного для титану кольору, тож на ній не помітні відбитки пальців чи інші сліди використання.

2. Міцне скло Gorilla Glass Armor

Ще одна інновація в Galaxy S24 Ultra – це перше використання для захисту екрана нового скла від компанії Corning, що отримало назву Gorilla Glass Armor. Воно міцніше за попередників та краще протистоїть появі подряпин. Як зазначає Corning, в лабораторних тестах нове скло виявилося втричі міцнішим, при падінні на бетонну поверхню та в чотири рази краще протистоїть подряпинам, ніж конкурентні алюміносилікатні матеріали.

Цікаво, що для перевірки захисту від подряпин в Corning навіть створили новий тестовий стенд під назвою Scratch Bot, який через прикладання сили в 1 кг «полірує» поверхню скла абразивним матеріалом із зернистістю 150 Grit. Gorilla Glass Armor без проблем витримує таке випробування, на склі не зʼявляються навіть мікроподряпини.

3. Скло екрана, що поглинає відблиски

Ще одна особливість Gorilla Glass Armor, яку варто виділити окремо, це здатність захисного скла поглинати до 75% відблисків, що значно полегшує читання інформації з екрана як у приміщенні при штучному освітленні, так і на вулиці на яскравому сонці.

Користувачі вже звикли бачити своє відображення в екранах смартфонів, але Galaxy S24 Ultra з Gorilla Glass Armor кардинально міняють це, роблячи перегляд дисплея набагато комфортнішим.

4. Надяскравий дисплей Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra отримав новий Dynamic LTPO AMOLED 2X екран з роздільною здатністю 3120х1440 точок, що має надвисоку яскравість 2600 ніт. Це перший дисплей в смартфонах, який здатен показувати HDR фото в застосунку Instagram.

Разом із можливістю захисного скла зменшувати відблиски, надвисока яскравість забезпечує можливість читати екран навіть під прямим яскравим сонцем. Це значно покращує враження від використання смартфона на вулиці та навіть у приміщеннях з яскравим головним світлом.

5. Надшвидка платформа

В Galaxy S24 Ultra використовується новий флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 3, частоти якого збільшені спеціально для пристроїв Galaxy. Цей новий чип може похвалитися кращою енергоефективністю та швидшим графічним прискорювачем Adreno 750.

Можливості платформи смартфона також розширені 12 ГБ оперативної памʼяті та дуже швидким UFS 4.0 накопичувачем, обсяг якого може складати 256, 512 ГБ або ж одразу 1 ТБ памʼяті.

6. Потужна система охолодження

Galaxy S24 Ultra має покращену систему охолодження з вдвічі більшою паровою камерою та двома додатковими шарами теплоізоляції.

Джерело:YouTube

Це дозволяє смартфону підтримувати вищу частоту кадрів та мати нижчу температуру корпусу під час виконання операцій, що вимагають високої продуктивності, таких як ігри.

7. Штучний інтелект

Вже з початку продажів Galaxy S24 Ultra, S24 та S24+ в Україні будуть підтримувати нові функції штучного інтелекту, такі як персональний перекладач в реальному часі під час телефонних дзвінків, а також розшифровку голосових записів з диктофона. Поки що вони будуть доступні англійською та рядом інших мов, але вже цього року компанія Samsung планує додати українську.

Проте це зовсім не значить, що випробувати можливості штучного інтелекту в Galaxy S24 Ultra зможуть тільки ті, хто знає англійську мову, адже українським користувачам будуть доступні також інші функції ШІ.

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Зокрема помічник із написання текстів, який вже працює для української мови та може допомогти перефразувати речення залежно від потрібного стилю, наприклад, в професійний чи навпаки неформальний.

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Також в стандартній галереї Galaxy S24 Ultra зʼявилися нові функції розумного редагування зображень на основі ШІ. Смартфон тепер сам пропонує покращити знімки, автоматично змінюючи параметри зображення для найкращого результату, а також надає можливість переміщувати обʼєкти на фото, видаляти їх та заповнювати фон згенерованим змістом, який органічно доповнює знімки.

Щоб дотримуватися відповідального використання ШІ, Galaxy S24 Ultra відмічає такі зображення спеціальним символом у нижньому лівому куті, тож користувач може бачити, які фото були відредаговані з використанням функцій штучного інтелекту.

8. Камери на будь-який випадок

Вже багато років флагмани Samsung надають користувачам найкращі набори камер, й Galaxy S24 Ultra не став виключенням, при цьому значно розширюючи можливості зйомки.

Смартфон отримав чотири основні камери: 200-мегапіксельну ширококутну, 10-мегапіксельну 3х телефото, 12-мегапіксельну надширококутну та новий 50-мегапіксельний 5х телефото сенсор, який може робити знімки з оптичною якістю до 10х та забезпечує цифрове наближення аж до 100х.

Такий набір модулів надає користувачеві надзвичайно широкі можливості зйомки з однієї точки, дозволяючи захоплювати як всю сцену з неймовірною деталізацією, так і фокусуватися на окремих обʼєктах з оптичною якістю знімків.

В роботі камер Galaxy S24 Ultra також було покрашено швидкість роботи «спуску затвора», додана можливість знімати в 4К 120 FPS, перемикатися між всіма камерами під час зйомки 4К 60 FPS та робити «нічні фото» при зйомці з 5х оптичним наближенням.

9. Circle to Search

Разом з Galaxy S24 Ultra дебютувала нова функція пошуку інформації в Google на основі зображень, яка отримала назву Circle to Search (обведи для пошуку). Це дуже прости та дуже зручний спосіб знайти потрібні дані просто окресливши зображення на будь-якому екрані смартфона.

В Galaxy S24 Ultra ця функція отримала ще ширшу підтримку, адже шукати інформацію із зображень можна не тільки через їх обведення пальцем, але й використовуючи S Pen. Якою б мініатюрною не була картинка, перо дозволяє точно її обвести, а пошук Google на основі розпізнавання зображень завдяки ШІ, знаходить потрібну інформацію.

10. 7 років оновлень

Під час запуску лінійки Galaxy S24 компанія Samsung оголосила, що нові флагмани будуть отримувати одразу 7 років оновлень програмного забезпечення та безпеки. Це означає, що Galaxy S24 Ultra буде оновлюватися до 7 наступних версій Android, тобто він отримає Android 21! Загалом, це дозволить новому флагману Samsung не втрачати актуальність до 2031 року.

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