YouTube збирається додати підписку Premium Lite, яка включатиме тільки відео та подкасти

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

YouTube має намір запустити більш доступну версію підписки — Premium Lite. Цей план прибиратиме рекламу з відео та подкастів, але не стосується музики. Про це пише Bloomberg.

Новий план підписки спершу буде анонсований для США, Австралії, Німеччини та Таїланду. Сервіс буде орієнтований на глядачів, яких не цікавить музика на платформі. Ціна майбутнього тарифу поки невідома.

"У рамках нашого прагнення надати нашим користувачам більший вибір і гнучкість, ми тестуємо нову пропозицію YouTube Premium з більшістю відео без реклами на кількох наших ринках, — йдеться в заяві прес-секретаря YouTube. — Ми сподіваємося розширити цю пропозицію для ще більшої кількості користувачів у майбутньому за підтримки наших партнерів".

У більшості країн світу стандартний YouTube Premium коштує $13,99 на місяць, але в Україні — 99 гривень на місяць.